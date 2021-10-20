Müdür yardımcısından mide bulandıran savunma! "Çok şık ve dikkat çekiciydi, nefsime yenik düştüm"

Mide bulandıran olayın adresi Kocaeli'nin Körfez ilçesi. İddiaya göre bölgede bulunan bir lisede hem müdür yardımcısı hem de matematik öğretmeni olan B.S 12. sınıf öğrencisi D.U isimli genç kıza cinsel istismarda bulundu. D.U.'nun şikayeti üzerine B.S. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürülmesinin ardından cezaevine gönderildi.

"BANA HOCAM DEME, HER ZAMAN DİKKATİMİ ÇEKİYORSUN"

Olay sonrası genç kızın iddianamesinde, pandemi nedeniyle okula çok sık gitmediklerini ancak, staj yapmaları sebebiyle haftada 3 gün okula gitmeleri gerektiğini söyledi. Olay tarihinden 2 ay önce müdür yardımcısı B.S'nin kendisini revire çağırdığını orada kitap vereceğini belirten D.U, kitabı aldığına dair imza attığı sırada B.S'nin arkadan bir anda sarıldığını anlattı.

Yaşadığı durum karşısında adeta buz kestiğini söyleyen genç kız ‘Hocam ne yapıyorsunuz’ şeklinde tepki gösterince, B.S., ‘Bana hocam deme, seni öğrencim olarak görmüyorum, sen her zaman benim dikkatimi çekiyorsun’ diyerek öğrencisini taciz etti. Öğretmenine çok sert bir tavır sergileyen D.U, revirden dışarı tam çıkacakken B.S "bunu birine bile söylersen çok kötü olur." şeklinde genç kızı tehdit etti.

İLK ÖNCE O BANA SARILDI

Olay sonrası ifadesi alınan B.S savunmasında, genç kızın kendisine yaklaştığını iddia ederek “D.U. benim öğrencimdir ve kendisini 2 yıldır tanırım. Normalde D.U.’nun derslerine girmem ancak kendisinin talebi üzerine diğer öğrencilere kurs verdiğim gibi ona da verdim.

Öğrencilere dağıtılmak üzere üniversite hazırlık kitapları gönderildi. Revirde bulunan bu kitapları öğrencilere dağıtmak üzere öğrencileri çağırdım.

D.U.’ya revirde kitap verdiğimde pandemi dolayısıyla kimse yanımızda yoktu. D.U., bana ‘öğretmenim özlemişim sizi’ diyerek ilk o bana sarıldı, ben de kendisine sarıldım ve revir odasından çıktık” ifadelerini kullandı.

NEFSİME YENİK DÜŞTÜM

Savunmasını yapan müdür yardımcısı, mide bulandıran itirafı polise aktardı. D.U'nun kıyafetlerinin kendisini cezbettiğini söyleyen "eğitimci", nefsine hakim olamadığını belirterek, “D.U.’nun kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi. D.U. dışında kursa gelen öğrenci yoktu. Sınıfa girip kendisine ders verdim, birebir anlatmak için de yanına oturdum. D.U. kendisi bana temasta bulununca bir an nefsime yenik düştüm. Sınıftan ayrılmak üzere D.U.’nun yanından kalktık ve gelip bana sarıldı bu esnada da zil çaldı. Sınıfın kapısını kilitlemedim. Teneffüsten sonra 2 öğrenci daha sınıfa geldi. Onlara ders vermeye devam ettim. Kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.