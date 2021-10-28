Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) görev tanımı nedir, Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) ne iş yapar, Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Tanımı;

Yurtta kaydı olmayan bireylerin yurda girmesini önlemek ve onların barındırılmamasını sağlamak, Yurtta tahsil edilen ücretleri kontrol etmek, Yalnızca yurtta kalan bireyler için değil, aynı zamanda yurtta çalışan görevliler için de sorumluluklarını yerine getiren kişidir.

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Maaşları

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 10.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Ne İş Yapar?

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Yönetmelik, kanun ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek,

Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda yurda öğrenci ya da yetişkin kabul etmek,

Kaydı yapılan öğrenci ya da yetişkinlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve belgeleri saklamak,

Yurt hakkında bir kurum ya da kuruluş tarafından istenen belgeler olursa, söz konusu olan belgelerin doğru bir şekilde hazırlanıp gönderilmesini sağlamak,

Yurtta kaydı olmayan bireylerin yurda girmesini önlemek ve onların barındırılmamasını sağlamak,

Yurtta tahsil edilen ücretleri kontrol etmek,

Görevlerin gerekli sözleşmelere ve amaçlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

Yalnızca yurtta kalan bireyler için değil, aynı zamanda yurtta çalışan görevliler için de sorumluluklarını yerine getirmek.

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Otel Müdürleri

Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) mesleğinin meslek kodu 1411.07 olarak belirlenmiştir



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