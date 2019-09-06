Müdür Yıldız İvrindi’de

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız İvrindi'de yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Okullar Vadisi Projesi kapsamında İvrindi ilçesinde yapımı devam eden Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Madencilik Meslek Lisesinin inşaatlarında incelemelerde bulundu. Okullar Vadisi Projesi kapsamında İvrindi ilçesinde yapımı devam eden Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Madencilik Meslek Lisesinin inşaatlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Müdür Yıldız: "İvrindi ilçemizde yapımı devam eden Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Madencilik Meslek Lisesi inşaatlarımızın tamamlanma aşamasına gelmiş olduğunu görmek bizler için bir mutluluk vesilesi. Emeği geçen herkese; okullarımızın eğitim-öğretime hazır hale gelmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Kaynak: İHA