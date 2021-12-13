Müebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müebbet hapis ne demek? Müebbet hapis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müebbet hapis kelimesi. Peki müebbet hapis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müebbet hapis nedir, müebbet hapis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜEBBET HAPİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müebbet hapis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müebbet hapis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ömür boyu süren hapis cezası

