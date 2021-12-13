Son dakika | MİT ve TSK'dan ortak operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist öldürüldüMüebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?"Özel hayatımda hep beceriksizdim" diyen Merve Boluğur sonunda aşkı buldu! "Erkeğim, yiğidim sen daha önce nerelerdeydin?"Hakeme kafa atan futbolcu maçın önüne geçti! Futbol sahasına yakışmayan o anlar saniye saniye görüntülendi!Türkan Saylan anma mesajları | Türkan Saylan sözleri, görselleri, doğum günü mesajları17 Aralık 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Cuma neler var? 17 Aralık 2021 BİM fırsat ürünleriSon dakika | Tarihi zirvesini gördü, kritik eşiği kırdı! Dolar kuru, serbest piyasada 14 TL'yi aşarak rekor kırdıATV Müge Anlı canlı izle bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeMüge Anlı'da kendini yerden yere vurmuştu! Serkan Kıyak intihar ederek yaşamına son verdi! "Dünya hassas kalpler için cehennemdir"Mahrem fotoğraflarını paylaşmıştı! Tülin Şahin, kızının babası Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Müebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müebbet Hapis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müebbet Hapis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müebbet Hapis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müebbet Hapis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müebbet Hapis ne demek, TDK'ya göre Müebbet Hapis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müebbet hapis ne demek? Müebbet hapis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müebbet hapis kelimesi. Peki müebbet hapis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müebbet hapis nedir, müebbet hapis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜEBBET HAPİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müebbet hapis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müebbet hapis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ömür boyu süren hapis cezası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT