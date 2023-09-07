Müebbet hapsi istenen sanık eş, ilk duruşmada savunma yapmadı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kadının tutuklu kocası ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkemede "Şimdi savunma yapmak istemiyorum. Savunma için süre verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Seydikemer'de evli 2 çocuk annesi Sevim Çet'in 23 Ağustos 2022'de kaybolduğu ile ilgili polis ve jandarmaya başvuru yapan eşi Özgür Çet, yaklaşık 2 ay sonra 24 Ekim 2022'de Fethiye'nin Çırpı mevkiinde ormanlık alanda cesedin bulunması ile birlikte gözaltına alınmış, suçunu itiraf ederek tutuklanmıştı. Özgür Çet'in eşi Sevim Çet'i "Sürekli videolar çekip TikTok'ta paylaştığı için tartıştık, bıçakla öldürdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti. İlk kez hakim karşısına çıkan Özgür Çet mahkemede "Şimdi savunma yapmak istemiyorum. Savunma için süre verilmesini istiyorum" ifadelerinde bulundu. Acılı anne Emine Kaçar ise, "Şikayetçiyim. Ömür boyu hapis cezası yatsın. Kız çocuğum ölümü hak etmedi. Çocuğumu öldürdü. Cesedini çürüttü" dedi.

2 çocuk Sevim Çet'in öldürülüp, ormana atılmasının ardından yaklaşık 2 ay sonra cesedinin bulunmasıyla gerçekleşen cinayette katil zanlısı Özgür Çet ilk kez hakim karşısına çıktı. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya; tutuklu sanık Özgür Çet'in yanı sıra, öldürülen Sevim Çet'in anne ve babası Emine Kaçar ile Mehmet Kaçar'da katıldı. Duruşmada Muğla Barosu adına Sevim Çet için Av. Hayal Özenç Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği adına Av. Okşan Palabıyıkoğlu ve Av. Ayşegül Cesur ile tutuklu sanık Özgür Çet'in Avukatı Osman Alper Olgun da hazır bulundu. Mahkeme Muğla Barosu ve Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği'nin suçtan zarar görmediği gerekçesiyle müşteki avukatlarının bu duruşmaya katılma taleplerini reddetti. Eşi kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan kargo çalışanı Özgür Çet, duruşmada savunma yapmayacağını savunma için süre verilmesini istedi. Çet, "Şimdi savunma yapmak istemiyorum. Savunma için süre verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Yüzümüze baka baka yalan söyledi"

Duruşmada söz alan Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, "Şikayetçiyim. Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Kız çocuğum ölümü hak etmedi. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Kızımın suçu günahı neydi de öldürdü? Cesedini neden sakladı. Öldüreceğini boşasaymış" dedi.

Sevim Çet'in babası Mehmet Kaçar'da, şikayetçi olduğunu eşinin söylediklerine aynen katıldığını ifade etti.

Duruşmada bir tanık dinlenirken tutuklu sanığa savunma ile ilgili süre verilmesi, müşteki vekillerinin vekalet sunması ve diğer tanıklara müzekkere yazılması için duruşma ileri tarihe ertelendi.

İddianamede nasıl savunma yapmıştı?

Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verilen iddianamede, bulunduğunda vücut bütünlüğünün bozulduğu belirtilen Sevim Çet'in kesici delici aletle öldürüldüğü delillerinin bulunduğu vurgulanmıştı. Sanık Özgür Çet ifadesinde, eşiyle maddi konular nedeniyle sürekli tartıştıklarını, evliliğini çocukları için sürdürdüğünü ileri sürmüştü. Olaydan önce eşinin babasından miras bir yeri sattığını ve parasıyla ev almak için anlaştıklarını anlatan Özgür Çet, ev satıcısıyla kendisinin 80 bin lira cayma bedelli sözleşme imzaladığını belirtmişti. Aracı kişinin eşini arayıp ev için kendisinin imza attığını söylediğinde eşinin, "Benim haberim yok" demesiyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Özgür Çet'in iddianamedeki ifadesinde cinayet anını anlatıp eşinin cesedini bir hurda toplanan kamyonet ile ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti. Özgür Çet ifadesinde, "Evde kızım vardı ve ben eşime "Bak bağırma çocuk korkuyor. Bana 80 bin liranın altına imza attırdın. Çocukların rızkıyla mı uğraşacağım, bununla mı uğraşacağım?" dedim. Eşim de bana "Bu çocukların senden olduğuna emin misin ki neden savunuyorsun bu çocukları?" dedi. Evden çıkıyordu. Tartışma sırasında eşim bana bıçak salladı. Arbede sırasında eşimi ittirdiğimde merdivendeki iki korkuluk arasında düştü. Baktığımda kan akıyordu. Bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Bıçağı çektiğimde kan geldi. Eşimde hiç ses ve hareket yoktu, baygın vaziyetteydi. Eşimi brandaya sardım ve apartmanın altıda bize ait balkonun altına doğru ittirdim. Gece de sanayide hurda toplanan plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerinde idi. Onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak gece ormanlık alana bıraktım. Üstünü de oradaki çalılarla örttüm. Bıçak ile brandayı da bölgedeki kanala attım. Kamyoneti aldığım yere koydum. Sonra eve yürüyerek döndüm. Ertesi günü evden dolmuş ile bölgeye yakın bir yerde indim ve ormanlık alanda eşimi arayarak buldum. Yaşıyor mu diye baktım ve yaşamıyordu. Orada yarım saat durdum, yürüyerek Esenköy'e gittim. Oradan dolmuşa binerek işyerime gittim. Bir daha hiç olay yerine gitmedim. Olayı kimseye anlatmadım. Ailemden kimse bu olayı bilmiyor. Bu cinayeti ben işledim. Ancak istemeden oldu. Suçumu kabul ediyorum" demişti.

"Kızımı öldürüp cesedini sakladı"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan acılı anne Emine Kaçar, "Katil ömür boyu cezaevinden çıkmasın. Benim kızım ölümü hak etmedi. Ormana attı. Kızımın cesedini sakladı. Öldürmedim diye yalan attı. Kızımı öldürdü. Zaman zaman tartışırlardı. Kızım boşanacağım diyordu. Ama eşi boşanmaya yanaşmıyordu. Öldürerek intikam almış. Şikayetçiyim. Ömür boyu hapis yatsın. Cezasını çeksin" şeklinde konuştu.

"Katil aramızda dolaşıyor olacaktı"

Av. Hayal Özenç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sevim Çet, Özgür Çet tarafından 22 Ağustos 2022 de katledildi. Sanık cinayetten sonra eşinin bir başka erkekle kaçtığını izlenimi oluşturmak için polise ihbarda bulunup, kayıp ilanı verdi ve bir soruşturma açılmasına neden oldu. Soruşturmada adli makamları oyalayarak kendi yalanlarını çocuklarının psikolojisini bozacak şekilde dayattı. Çocuklarına annelerinin kırmızı bir arabaya binip başkasıyla kaçtığını zorla öğrettirip ifade verdirtti. Ormanlık alanda ceset bulunmasaydı katil aramızda dolaşıyor olacaktı. Mahkemede duruşma sırasında usule aykırı olarak tanığı dinledi ve savunma için sanığa süre verdi. Mahkemenin Sevim Çet'in hayatını ve ahlakını nasıl yaşadığını sorgulamasını engelleyip asıl hedefin sanık Özgür Çet'in cezalandırılması olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız" diye konuştu.

"Ailenin yanında olacağız"

Avukat Okşan Palabıyıkoğlu da, "Duruşmaya Sevim Çet'i katleden Özgür Çetin yargılandığı duruşmaya Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Olarak katılma talebinde bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ceza Usul Kanunumuz ve uluslararası sözleşmeler uyarınca tüzel kişiler de suçtan zarar görürler. Hukuka aykırı bir şekilde katılma talebimiz reddedilmiş olsa da biz ailenin avukatı olarak yine duruşma salonunda hazır bulunduk. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri de yanımızdalar. Dava sonuna kadar Sevim Çet'in ailesinin yanında olacağız. Kadın Cinayetleri son buluna kadar da adliyeleri terk etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)