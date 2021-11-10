Müeddep ne demek, TDK'ya göre Müeddep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müeddep ne demek? Müeddep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müeddep kelimesi. Peki müeddep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müeddep nedir, müeddep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜEDDEP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müeddep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müeddep kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müeddep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uslu, terbiyeli, edepli

