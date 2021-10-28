Müellif ne demek, TDK'ya göre Müellif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müellif ne demek? Müellif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müellif kelimesi. Peki müellif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müellif nedir, müellif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜELLİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müellif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müellif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müellif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazar



MÜELLİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Müellif böylece kendisinden beklenen vazifeyi hakkıyla ve pek mükemmel olarak başarmıştır.

