Müesses ne demek, TDK'ya göre Müesses kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müesses ne demek? Müesses TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müesses kelimesi. Peki müesses ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müesses nedir, müesses kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜESSES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müesses kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müesses kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müesses kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurulu, kurulmuş

