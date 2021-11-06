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Müessir ne demek, TDK'ya göre Müessir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müessir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müessir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müessir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müessir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müessir ne demek, TDK'ya göre Müessir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müessir ne demek? Müessir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müessir kelimesi. Peki müessir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müessir nedir, müessir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜESSİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müessir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müessir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müessir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dokunaklı
- Etkili
- Etken

MÜESSİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akşamın hissî saatinde bu türkü ne derin bir surette müessirdi!
- Cümlelerin altında hafif müessir bir eda vardı.

MÜESSİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müessir olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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