Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Ordu'da belirtiler üzerine hastanede yaptırdığı koronavirüs testinde sonucunun pozitif olduğunu öğrenen müezzinin görevli olduğu Köprübaşı cami, geçici olarak ibadete kapatıldı. Bu haber caminin girişine yazılan bir not ile duyrulurken cami de ise virüse karşı dezenfektan çalışmaları başlatıldı.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Köprübaşı Camisi'nde yaşanan olayda COVİD-19 tesit pozitif çıkan cami müezzini Y.T.’nin bu durumunun ardından Köprübaşı Camisi bir süreliğine ibadete kapatıldı. Caminin içinde dezenfektan çalışmaları başlatılırken caminin ise perşembe öğle namazından önce açılacağının haberi verildi.
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23 Eylül 2020 Çarşamba 12:00
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