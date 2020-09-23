Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!

Ordu'da belirtiler üzerine hastanede yaptırdığı koronavirüs testinde sonucunun pozitif olduğunu öğrenen müezzinin görevli olduğu Köprübaşı cami, geçici olarak ibadete kapatıldı. Bu haber caminin girişine yazılan bir not ile duyrulurken cami de ise virüse karşı dezenfektan çalışmaları başlatıldı.