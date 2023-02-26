Mufalah Shlaata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mufalah Shlaata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mufalah Shlaata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mufalah Shlaata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mufalah Shlaata 3 Temmuz 2000 tarihinde Sakhnin şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מופלח שלאעטה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mufalah Shlaata Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mufalah Shlaata'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mufalah Shlaata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mufalah Shlaata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mufalah Shlaata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mufalah Shlaata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

27 Ocak 2021 yılında M. Tel Aviv

28 Ocak 2021 yılında Bnei Sakhnin

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

8 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Mufalah Shlaata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mufalah Shlaata şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mufalah Shlaata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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