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Müfekkire ne demek, TDK'ya göre Müfekkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müfekkire kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müfekkire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müfekkire nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müfekkire kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müfekkire ne demek, TDK'ya göre Müfekkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müfekkire ne demek? Müfekkire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müfekkire kelimesi. Peki müfekkire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müfekkire nedir, müfekkire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜFEKKİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müfekkire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müfekkire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müfekkire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünme yetisi veya gücü

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