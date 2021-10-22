Müferrih ne demek, TDK'ya göre Müferrih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müferrih ne demek? Müferrih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müferrih kelimesi. Peki müferrih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müferrih nedir, müferrih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜFERRİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müferrih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müferrih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müferrih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç açıcı, ferahlık verici

