Müftü Baldemir: “Yılbaşında hindi kesmek inancımızda yok, adetimiz de değil”

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir yılbaşı denilince ilk akla gelenin hindi kesmek ve piyango bileti almak gibi alışkanlıklar olduğunu belirterek, yılbaşında hindi kesmenin İslamiyette yeri olmadığını ve piyango bileti almanın da caiz olmadığını söyledi.

Müftü Baldemir, yaklaşan yılbaşı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, yılbaşına özel hindi kesilmesi ve piyango bileti alınması konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Müftü Baldemir, "Bizim adetimizde ve dinimizde yılbaşında hindi kesmek diye bir şey yoktur. İslamiyetin böyle bir vecibesi, böyle bir telkini böyle bir de tavsiyesi de yok. Peki bizim de iki tane bayramımız var hangi Avrupa ve Hristiyan ülkesinde kurban kesiliyor. Hangisi bizim Ramazan Bayramımıza iştirak ediyor. Hindi eti yenir ama yılbaşına mahsus hindi kesilmesi İslam'ın ruhuna aykırıdır" dedi.

'Milli Piyango caiz midir" sorusuna ise "Bizim dinimizde aldanma yok aldatma yok" diyerek cevap veren Müftü Baldemir şunları söyledi:

"Devletin müsaade etmesi bizim yapmamızı gerektirmez. Devletin serbestisine sığınma şansımız yok. Alan kişi dinden çıkmaz ama günahkar olur. Ama kimse helal demesin. Helal dersen Allah'ın haram kıldığına helal demiş olursun. Bizim buna ruhsat vermemiz mümkün değil. Müslüman ne aldanır ne aldatır. Tekel'de serbest alkol içmek şimdi helal mi. Devlet bundan vergi alıyor."

Kaynak: İHA