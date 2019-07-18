Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an Kursunu ziyaret etti

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Recep Demir Erkek Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen ile birlikte müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Recep Demir Erkek Kur'an Kursunu ziyaret eden Çetin, kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Öğrencilerle birebir ilgilenen Müftü Mehmet Emin Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.

Müftü Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade ederken, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA