Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir"

Erdemli İlçe Müftüsü Hayri Erenay, İslam dininin, gençlerle yükseldiğini belirterek, "Milletimizin ve bu ümmetin yetiştirdiği gençlerle İslam dini, inşallah bundan sonra da yükselmeye devam edecektir" dedi.

Erdemli İlçe Müftülüğü ile Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi. Müftülük Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe Erdemli İlçe Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Gençlik Koordinatörü Muhammet Devlet, TDV Erdemli Şubesi Mütevelli heyeti, okul müdürleri, öğrenciler ve din görevlileri katıldı.

Programda konuşan Müftü Eranay, etkinliği düzenlemedeki amaçlarının, gençliğin sorunları ve bu sorunların çözümlerini konuşmak olduğunu belirterek, "İslam dini, gençlerle yükselmiştir. Milletimizin ve bu ümmetin yetiştirdiği gençlerle İslam dini, inşallah bundan sonra da yükselmeye devam edecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen projelerin yanı sıra, bizlerde gençlerimize manevi değerler kazandırmak için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenliyoruz" diye konuştu.

"Günümüz toplumunda gençlerin sorunları nelerdir, onları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları neler olabilir diye geçlere sormak istedik" diyerek konuşmasını sürdüren Erenay, " Sorunların tespitinde doğru adımlar atıldığı takdirde doğru sonuçlara ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile İslam'ın yanlış tanıtılması ve İslam'ın DEAŞ, PKK gibi terör örgütleriyle birlikte anılmasını engellemek, bilgisizlik, yanlış ve yanlı bilgilendirme ile gençlerimize kurulan tuzakları bertaraf etmeye çalışmaktır. Özellikle günümüzde yaşanan bilgi kirliliği içerisinde gençlerimize bilgiyi, sahih ve doğru kaynaktan almalarını sağlamaktır. İnşallah, gençlerimizi bilinçlendirmeye ve onların gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile gençlik buluşmamıza destek veren kurumalarımıza, okul müdürlerimize ve değerli gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında eğitim yardımlarına devam ettiğini de hatırlatan Erenay, "Bu yardımlara TDV Erdemli Şubesi olarak biz de Erdemli'de öğrenimine devam eden, üniversitede okuyan 250 öğrencimize eğitim yardımında bulunarak katkı sağladık. Bu güzelliklerin yaşanmasının altında tüm Erdemlililerin bizlere ve kurumumuza vermiş olduğu destek var. Hemşerilerimizin bizlere vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri devam ettiği sürece gençlerimize olan desteklerimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Okul müdürleri ve gençlerin konuşmaları sonrasında etkinlik, İlçe Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Muhammet Devlet'in yapmış olduğu dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA