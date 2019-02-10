Müftü Gürbüz, gençlik koordinatörleri ile bir araya geldi

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, il merkezi ve bağlı ilçelerindeki gençlik koordinatörleri ile toplantı yaptı.

İl Müftülüğü makam odasında yapılan toplantıya; Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova ilçe müftülüklerince görevlendirilen gençlik koordinatörleri katıldı. Toplantıda, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven, toplumun huzur ve güvenliği için çalışan bir gençliğin yetiştirilebilmesi için müftülüklere düşen görevler ve bu konuda yapılacak plan ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA