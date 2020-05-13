Müftü Osman Artan, Şehzade Korkut Cami’ni inceledi

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Alaaddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Şehzade Korkut Cami'nin inşaatı devam ederken, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı camide incelemelerde bulundu.

İncelemelerde, Alaaddin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı Erol Memioğlu'da hazır bulundu. Müftü Artan, cami ve gençlik merkezi inşaatlarıyla ilgili İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'dan teknik bilgiler aldı. Yazıcı, cami inşaatının 3 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA