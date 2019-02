Müftü Şekerci, camilere verdiği hizmet için Dingil’e teşekkür etti

İskenderun Müftüsü Osman Şekerci, camilere verdiği hizmetten dolayı Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e teşekkür etti.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kamu kurum ve kuruluşlar ile her zaman diyalog halinde olduklarını belirtti. İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci,İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e iade-i ziyarette bulunarak müftülük hizmetlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil,"Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar camilerimizin genel temizliğinden bahçe ve çevre düzenlemesine kadar birçok alanda hizmet verdik,vermeye devam ediyoruz.Toplumun her kesiminin eşit düzeyde belediyemizin olanakları ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. İbadethanelerimiz bizim için kutsal mekânlarımızdır. Belediye olarak her zaman müftülüğümüzün yanındayız ve elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci ise din hizmetleri ve çalışmalar hakkında Başkan Seyfi Dingil'i bilgiler vererek, "Merkez ve kırsalda bulunan camiler ve ilçe müftülüğünün her türlü ihtiyacına verdiği katkılarından dolayı belediye başkanımıza çok ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaret sohbet ortamında devam etti.

Kaynak: İHA