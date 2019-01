Müftülük çalışmaları göz dolduruyor

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan kurum olarak hizmet çeşitliliğini artırdıklarına dikkat çekerek iddialı çalışmaların yanı sıra pazar günleri "Sabah Namazı" buluşmalarını Balıkesirlilerin sahiplendiğini söyledi. Müftü Topcan 150 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını belirterek "Aile ve gençlik çalışmalarının yanı sıra cezaevlerinde de çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

Balıkesir İl Müfütüsü Ramazan Topcan kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Topcan müftülük olarak hizmet çeşitliliklerini arttırdıklarını ifade eden İl Müfütüsü Topcan "Bunlardan bir tanesi gençlikte, bir tanesi ailede, bir tanesi engellilerde, bir tanesi işte huzurevlerinde yine bizim ilgili arkadaşlarımızın çalışmaları var. Çocuk evleri, sevgi evleri, kredi yurtlar kurumunda bulunan genç kardeşlerimize yönelik, aynı zamanda hastanelerde dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerimizle biz dört bir koldan vatandaşlarımızın hizmetinde çalışıyoruz. Şuan iddialı bulduğumuz çalışmaların yanında bizim hem Pazar günü devam eden sabah namazı buluşmalarımız var ki ben buradan bir kere daha Balıkesirli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bunu vatandaşlarım sahiplendi, bu en çok memnuniyet verici olan yönü burasıdır. Diğer taraftan biz aynı zamanda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de vatandaşlarımızın bize emaneti olan fitresini, zekatını, sadakasına kadar maddi ve manevi olarak ihtiyaç sahiplerimizin hizmetine biz bu emanetleri ulaştırmaya gayret gösteriyoruz"dedi.

Üniversite öğrencilerine burs imkanı

İl Müftülüğü olarak ihtiyaç sahibi özellikle başarılı öğrencilere burs imkanı sağladıklarını belirten Müftü Topcan "Takriben 100-150 tane üniversite gencimize yönelik burs çalışmalarımız oldu. Bu halen daha devam ediyor, kısmen de olsa devam ediyor. Diğer taraftan tabi bizim kendi bünyemizde bulunan Kuran kurslarımızda çalışmalarımız var. Ama yine iddialı projelerimizden bir tanesi var bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız var ki doğrusu burada yetişmiş kalifiye elemanımız marifetiyle bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet vaciyesinde kırsal dahil olmak üzere köy mahallelerini ziyaret ederek orada sunumlar gerçekleştiriyoruz. Konunun hem sosyal hayat çerçevesinde hem de dini boyutlarıyla bu olayları anlatmaya özen gösteriyoruz"şeklinde konuştu.

Ceza evlerinde konferans ve seminerler

Aile ve gençlik çalışmalarının yanı sıra cezaevlerinde de çalışmalar sürdürdüklerini dile getiren Müftü Topcan "Denetimli serbestlik müdürlüklerimiz marifetiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Her Cuma günü yürüttüğümüz, takriben orada bu denetimli serbestlikten yararlanan kardeşlerimizin konferans ve seminer çalışmalarımız var, o da artık geleneksel hale dönüştü. Sayın valimizin riyasetinde Balıkesir ilimize gerçekleştirilen BENGİ projesi kapsamında İl Müftülüğümüz idari personelinin her Perşembe günü kitap okumalarımız var. Bunu da personelimize ben çok teşekkür ediyorum sahiplendiler. Diğer taraftan bizim her Salı günü geleneksel hale dönüşmüş olan bir kampanya çalışmamız var. Bu çalışma da gençlerimize yönelik her Salı günü takriben 80 ila 100 arasında değişen gençlerimizle beraber oluyoruz. Bu gençlerimizin içinde üniversite gençlerimiz var, sanayi çalışan gençliğimiz var, esnaf gençliğimiz var dolayısıyla kucaklayıcı bir çalışma profilimiz var. Dolayısıyla ben bu çalışmalarımıza katkı sağlayan bay bayan bütün kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Ama şunu iftiharla söylüyorum, Hizmeti neresinde tutmayı bir marifet sayıyoruz nereden tutabiliriz diye. Dolayısıyla hastanesinden kredi yurtlar kurumuna kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşe teşkilatı olarak var olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel yapmaya gayret göstereceğiz"dedi.

