Müftülükte çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı: 1 tutuklama Çorum'un Kargı ilçesinde K.T adında bir erkek çocuğun 10 yaşından itibaren Kargı Müftülüğü'nde şoför olarak çalışan H.B.A. tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Skandal olayın içinde şoförün yanı sıra müftü vekilinin de olduğu tespit edildi. Yargıya taşınan olayın ardından başlatılan soruşturmada 1 kişi tutuklandı

1 5 Türkiye aylardır Çorum'da yaşanan cinsel istismar olayıyla çalkanıyor. Çorum'un Kargı ilçesinde 24 yaşındaki K.T. ilkokul çağında Kargı Müftülüğü'nde şoför olarak çalışan H.B.A. tarafından yıllarca cinsel istimara uğradı. Yıllar sonra açılan davada savcılıkta ifadesi alınan genç, ''Bilmediğim, bilincinde olmadığım, yaşamak için yaşımın uygun olmadığı cinselliği bana alıştırmıştır.'' ifadelerini kullanırken, Kargı Müftüsü mütalaasında olayı bildiğini “Bu olaydan dolayı başımız yere eğilmiştir” sözleriyle dile getirdi. Gazeteci İsmail Saymaz'da sonuçlanan davanın detaylarını köşesinde yazdı.