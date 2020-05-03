Müftülükten erken ezan açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü'müze bağlı Büyük Camii'nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA