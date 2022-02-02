Mugalata ne demek, TDK'ya göre Mugalata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mugalata ne demek? Mugalata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mugalata kelimesi. Peki mugalata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mugalata nedir, mugalata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUGALATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mugalata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mugalata kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mugalata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanıltacak söz söyleme

- Yanıltmaca



MUGALATA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mugalataya imkân vermeyelim.

