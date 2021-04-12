Müge Anl'da kan donduran görüntüler: 88 yaşındaki kadına hamur makineli işkence!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alının Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü konusunda kan donduran iddialar ortaya atıldı.

Manisa'da gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşadıktan bir süre sonra şüpheli şekilde ölen 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın yaşadığı süre boyunca sık sık şiddet gördüğü ortaya çıkmıştı. Büyük gelin tarafından dövülen yaşlı kadının görüntüleri infial yaratmıştı. Küçük gelinin kayda aldığı görüntüler Müge Anlı'da da günlerdir yayımlanıyor. Araştırmacı Gazeteci 88 yaşındaki kadının neden öldüğünü bulmaya çalışıyor.

Bugünkü bölümde Fadime Aslan'ın torunuyla evli olan Fidan Aslan, "Kayınvalidem, Fadime Aslan'ın ayağını hamur yapma makinesine koyup sıkıştırıyordu. Ama evde hep 'Fidan dövüyor' diyorlardı. Ben de bu yüzden telefonla video çekiyordum" ifadelerini kullandı.

''EZİYETE KATLANAMIYORUM''

Görüntüleri izleyen Müge Anlı, ''Kadının orada canı yanıyor. Ama o gülüyor değişik yani. Bir de 'Öl ya' diyor. Suratı da mor sanki. Burada bir işkence var. Bu kadının gördüğü eziyete ben katlanamıyorum.'' diye tepki gösterdi.

Küçük gelin Fidan ise "Evet kaynanam yüzünü yere vuruyordu. Döverek morarttı. Bana da hep işkence yapıyorlardı" şeklinde konuştu.

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