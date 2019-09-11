Müge Anlı 11 Eylül Çarşamba canlı izleme linki! Sıcak gelişme ne?

Müge Anlı 11 Eylül canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplarını arayanlar ve esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasını isteyenler konuk oluyor Peki bugün hangi gizemli olay işlenecek? Tüm cevaplar haberimizde.

MÜGE ANLI İLETİŞİM

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11 EYLÜL'DE NE OLDU?

11 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

10 EYLÜL'DE NE OLDU?

10 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor

HALİSE HANIM ARANIYOR

1994 doğumlu Pelin Zeybek cinayete kurban giden Halil Bor ile Halise Hanım'ın birlikteliğinden meydana geldi. Babasını hiç tanımadan kaybeden Pelin Zeybek şu anda 45 - 46 yaşlarında olan Batma doğumlu annesi Halise Hanım'ı arıyor.

Pelin Zeybek'in dayısı canlı yayına bağlanarak yeğenine sahip çıktı ve kendilerinin de kardeşini aradıklarını söyledi.

ECRİN KURNAZ DAVASINDA NE OLDU?

Ecrin Kurnaz'ın üvey babası ve annesinin sosyal medyadaki videolu paylaşımları oldukça konuşulmuştu. Yayına üvey baba Deniz Kurnaz o tartışılan videoların Ecrin öldürülmeden çok önce çekildiğini ve ve yeni çekilmiş gibi gösterdiliği için tepki toladığını açıkladı.

SVITLANA KRYCHUN ÇOCUKLARINI ALMAK İSTİYOR

Svıtlana Krychun çocularının babaları tarafından alındığı şikayetiyle gelmişti. Dün canlı yayında kocası ile konuşan Svıtlana bugün yayında dün kocasının barışmak için aradığını ama kendisinin barışmak istemediğini sadece çocuklarının geri almak istediğini söyledi. Yayında şiddet iddiasının geçmesi üzerine ise Bodrum Sosoyal Hizmetler Müdürlüğü harekete geçti ve çocuklarla görüşecek.

ZABIT KATİBİ ÖMER DOĞAN'IN BAŞINA NE GELDİ?

Kırıkkale'de 30 Temmuz'da adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ömer Doğan'ın 5 yıl önce 2 yeğeninde de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ömer Doğan'ın kaybolduktan sonra yeğeni Hakan Doğan gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'ya müracaat eden Ömer Doğan'ın ailesi, şüpheli olarak hala Hakan Doğan'ı görüyor.

Müge Anlı'da konuşan Ömer Doğan'ın ailesi, Ömer ile Hakan'ın arasında tarla meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledi. Aile, Ömer'in tarlasını işgal ettiğini iddia ettikleri Hakan'ın Mayıs ayında ciddi bir husumet yaşandığını, ardından Hakan'ın Ömer'e "Bana Ağustos'a kadar müsaade edin, çıkacağım" dediğini aktardı. Ancak 30 Temmuz'da Ömer'in kaybolmasının ardından Hakan'ın hala tarlayı işgal ettiğini söyledi.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

İddiaya göre Hakan Doğan olay günü Ömer Doğan'ın yanında olduğunu doğrulayarak, "Ömer bana, 'her şeyden bıktım, ben gidiyorum' dedi ve gitti" dediği söyleniyor. Olayın ardından savcılığın Hakan Doğan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Müge Anlı, daha önce kaybolup cansız bedenleri bulunan 2 çocuğun olayın aydınlatılması için yine kendilerine gelindiğini söyledi. Müge Anlı 5 yıl önce bu iki kardeşin dosyasını incelerlerken Hakan Doğan'ın "100 bin lira verin bana, ben bu olayı çözerim" dediğini aktardı.

ÖMER DOĞAN NASIL KAYBOLDU?

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, 30 temmuz sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni Hakan Doğan gözaltına alındı.

Ömer Doğan'ı arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürütmüştü. Ancak Ömer Doğan'dan bir iz bulunamadı.

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

9 EYLÜL'DE NE OLDU?

9 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor

MEHMET TAŞDELEN SERBEST BIRAKILDI

Günlerdir kendisinden haber alınmayan Ayşe Altuntaş'ın şüpheli kaybından sorumlu tutulan Mehmet Taşdelen hakkında tutuklama kararı alınmıştı. Bugün programda verilen son bilgilere göre; savcının tutuklama talebininin ardından hakim yurtdışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.

FATMA UYANIK DAVASINDA YENİ GELİŞME

Fatma Uyanık'ın kaybından sorumlu tutulan Vahap Varlı mahkemede ifade değiştirerek o gün genç kızı arabaya almadığını iafde etti. Stüdyoya gelen Fatma Uyanık'ın abisi programda isyan etti ve kardeşinin cesedinin bulunmasını istedi.

SVITLANA KRYCHUN KIZLARINI GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRDÜ

Svitlana 1.5 ve 3 yaşlarındaki çocukları Selana ve Melissa'yı günlerdir göremiyordu. Babası tarafından gösterilmediğini ifade eden anne çocuklarını geri almak isterken iddiaların odağındaki baba canlı yayında soruları yanıtladı.

6 EYLÜL'DE NE OLDU?

6 Eylül'de ne oldu? Hangi konular işlendi?

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Altuntaş ile yasak aşk yaşadıklarını canlı yayında duyuran Mehmet Bey, "Ayşe ile 10 yıldır birlikteydim. Onun bir taksiciyle görüştüğünü öğrenince ormanlık alana götürüp ona bir kaç tokat attım" dedi. Mehmet Bey'in bu açıklaması Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenleri fena halde kızdırmıştı.

Ayşe Altuntaş'ı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen, "Ayşe'nin ölüsü çıkacak" diyerek tüm şüpheleri de üzerine çekti.

Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları kapsamında en son iletişime geçtiği ve canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarının ardından Mehmet Taşdelen gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor...

FATMA UYANIK KAYBINDA VAHAP VARLI'DAN İTİRAFLAR GELDİ

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti.

Fatma Uyanık'ı, "Kasten adam öldürmek", "Kişinin hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Cinsel istismarda bulunmak" suçundan yargılanan Vahap Varlı ve babası Karaman Adliyesi'nde ilk duruşmaya girdi.

Karaman Adliyesi'nde gerçekleşen ilk duruşmada ilk olarak Vahap Varlı'nın babası sorgulandı. Baba, o gün neler yaşandığını hatırlamadığını, alkole bağlı hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Cinayet şüphelisi baba beraatini talep etti.

72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık olay çözüldü. Karaman Sarıveliler'e 1 buçuk yıl sonra yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı cuma gününden bu yana zanlılar sorgulanıyordu. Tam 72 saatin sonunda itiraf geldi.

Sanık Vahap Varlı olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı Fatma Uyanık'ı arabasına aldığını itiraf etti fakat cesedin yeri hala belli değil.

Müge Anlı itirafçının “Ben arabamı aldım. Hızlıca giderken bir baktım, kasanın arkasında yoktu. Ben de nerede olduğuna geri dönüp bakmadım. Yoluma devam ettim.” dediğini açıkladı. Anlı ayrıca " Sevgilim olduğu için öncekiş ifadelerimde onu arabaya almadığımı söyledim. Çünkü eğer söyleseydim sevgilimin ailesi evlenmemize izin vermezdi. Bundan dolayı o zaman bu olayları sakladım" dediğini belirtti.

Programda ayrıca davada "Vahap Varlı'nın telefonunda sapkın cinsel içerikli videolar indirildiği ve bu içerikli sitelere girildiği için cinsel taciz olayına meyilli olabileceği" ayrıntısının bulunduğu da bildirildi.

Vahap Varlı'nın ifadesi hala sürüyor...

ZABIT KATİBİ ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU

Kırıkkale'deki zabıt katibi Ömer Doğan esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ömer Doğan'ın kaybında en son onunla görülen Hakan Doğan şüpheli olarak görülüyor.

Hakan Doğan daha önce de başka bir olayla ilgili süpheli olarak Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

SVITLANA KRYCHUN ÇOCUKLARINI ARIYOR

Svıtlana Krychun babaları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızlarını göremiyor. 1.5 ve 3 yaşlarındaki kızları Selena ve Melissa'nın kocasının kardeşine evlatlık verilmek istendiğini belirtti.

5 EYLÜL'DE NE OLDU?

5 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

HANIM GÖÇER 7 ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

5 Eylül perşembe günü de 3 çocuğunu da alıp stüdyoya gelen Hanım Göçer, çocuklarına birer birer kavuştu. Önce Ümit'e sarılan anne, o anlarda heyecandan bayıldı. Ardından en büyük kızı Leyla stüdyoya geldi. Annesine sarılan Leyla o zaman en büyük çocukmuş. Kardeşlerine baktığını sonra da evlatlık verildiğini söyleyen Leyla gençliğini böyle yitip gittiğini anlattı.

Hanım Göçer’in kızı Leyla katıldığı canlı yayında annesini sitem etti. Yedikardeş olarak tek başına büyümek zorunda kaldıklarını söyleyen Leyla Hanım, annesinin kendisinden sadece çocukluğunu değil hayallerini de çaldığını söyledi. Üvey annelerinin kendilerine çok iyi baktığını ve yedi kardeşin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Leyla Hanım, annelerini aramak için canlı yayına açıklamalarından dolayı üvey annelerinin kendilerine kırılmamasını istedi.

Annesini 20 yıl sonra stüdyoda gören ve ona sarılan Ümit ikizi sandığı kardeşi Selvi'nin aslında ikizi olmadığını öğrendi. Sadece en küçük çocukları Derya ve Deniz'in ikiz olduklarını söyleyen Hanım Göçer, evde şiddet gördüğü ve psikolojisi çok bozulduğu için gittiğini söyledi.

Müge Anlı annesiz büyüyen çocukların anlattıkları ve kavuşmalar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Programın avukatı Rahmi Özkan ise Hanım Göçer'in 7 çocuğunu bırakıp gitmesi ve başka bir evlilik yapıp yuva kurmasına çok sinirlendi. Hanım Göçer'e laf söyleyen Rahmi Özkan kendini zor tuttu.

Hanım Göçer'in bırakıp gittiği çocukları ve gittikten sonra olan birliktekiğinden doğan çocukları stüdyoda birbirlerine sarıldı.

AYŞE ALTUNTAŞ HAYATTA MI?

1.5 aydır kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş'ın kaybından sorumlu tutulan Mehmet Bey soruları yanıtlamak için canlı yayına katıldı.

Müge Anlı'nın sunduğu programın son bölümünde, 40 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kaybolması olayı masaya yatırıldı. Olay öncesi kayıp Ayşe'nin samimi olduğu insanları araştıran Müge Anlı, görüntülü bağlantı yoluyla Ayşe Altun'taşın dayısı Mehmet Bey'i canlı yayına çıkardı. Mehmet Bey olayı anlatırken Müge Anlı ve stüdyodakiler bir anda dondu kaldı. Altuntaş yeğenini sabah namazının ardından ormana götürerek cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2019'da evden son kez ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet beyle kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra Mehmet bey Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o saatten sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor..

Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şoke etti. Teyzesinin torunu hakkında konuşan Mehmet Bey, Ayşe Altuntaş ile parayla cinsel birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

4 EYLÜL'DE NE OLDU?

3 Eylül tarihinde ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

ÜMİT GÖÇER 20 YILDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİNİ ARIYOR

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde yaşayan ve 7 çocuğu olan Hanım Göçer ve Adem Göçer çifti 2002 yılında boşandı. 27 yaşındaki oğlu Ümit Göçer 20 yıldır görmediği ve şu an 47-48 yaşlarında olan annesi Hanım Göçer'i arıyor.

Hanım Göçer dakikalar içinde bulundu.

Ümit Göçer'in annesi Hanım, Antalya'da çalıştığını ve bir kişi ile imam nikahlı olduğunu belirtti. Hanım, imam nikahlı eşinin başka bir kadın ile resmi nikahlı olduğunu belirtti.

MUTLU KIYAR EVLENMEK İÇİN GİTTİ KAYBOLDU

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar (23),iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos´ta babasına "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" dedi.

Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. 21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu´dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu´nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi. Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

AYŞE ALTUNTAŞ 18 TEMMUZ'DAN BERİ KAYIP

4 çocuklu Ayşe Altuntaş 18 Temmuz tarihinde kızı ve torunları ile yaşadığı evden sabah 05:30'da çıkıp bir daha geri dönmemiş. Giderken yanında sadece cep telefonu ve anahtarı varmış. Kızı Fadime Altuntaş Şengür annesini aramak için gelmiş.

Kızı Fadime Altuntaş Şengür, annesinin 4 yıldır ilişkisi olduğu kuzeninden şüpheleniyor.

3 EYLÜL'DE NE OLDU?

3 Eylül tarihinde ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

LEYLA AYDEMİR CİNAYETİ AYRINTILARI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili gelişmeler aktarılıyor. Müge Anlı bir kişinin tutuklu, altı kişinin tutuksuz yargılandığını açıkladı. Leyla’nın babası canlı yayına katıldı. Müge Anlı'nın anlattıklarına göre cinayetten sonra birisi jandarmaya arayarak "Leyla Aydemir'in annesi Şükran ve amca Musa arasında bir yasak aşk var. Leyla'da Musa'nın çocuğu. Nihat Aydemir Leyla'nın kendi çocuğu olmadığını öğrenince Leyla'yı o kaçırdı ve o öldürdü" dedi.

Müge Anlı bunun sonucunda yapılan DNA testi sonucunda arayanın yalan söylediği ve Leyla Aydemir'in Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin olduğu ortaya çıktı. Arayan kişinin neden böyle bir yalan söylediği ve aileyi neden karıştırmak istediği araştırılıyor.

Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

LEYLA AYDEMİR DAVASINDA NELER OLMUŞTU?

İddianamede, şüphelilerin Leyla'yı öldürüldükten sonra cesedini bir süre soğuk bir ortamda tuttukları, küçük kızın ailesinde ve yakın çevresinde öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için üzerinden çıkardıkları kıyafetlerini ve cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede bulunan dere yatağı ve civarına attıkları belirtildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları M.A. (28), Y.A. (42) ile B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Çok yönlü yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 122 sayfalık iddianamede, şok edici detaylar ortaya çıktı. İstanbul Morg İhtisas Dairesi İstanbul Laboratuvarı Şubesi Adli Entomoloji (böcek bilimi) raporunda, ceset üzerinden alınan böcek örneklerinin toplam topluluğu temsil edip etmediğinin bilinmediği ancak alınan örneklerde yapılan incelenmede en büyük böceğin yaşının 24 saati aşmadığı aktarıldı. Bilirkişi olarak atanan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sert raporunda, "Bu davadaki mevcut sinek larvalarının 16,5 derece su sıcaklığı verisi üzerinden gelişim süreleri hesaplanarak yapılan zaman tahminine göre yaklaşık bu aşamaya 33 saate ulaşacağı hesaplandığı, 2 Temmuz 2018 günü 17.55-21.30 saatlerinde örneklerin bulunup toplandığı göz önüne alınırsa sineğin 1 Temmuz günü saat 12.00-12.30 arasında cesede, toplanmış olan yumurta ve larvaları bırakmış olacağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Necrobia rufipes türünün ceset üzerinde bulunuşu, bu ölüm olayının yukarıda hesaplanan 33 saatten daha fazla bir süre olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Bu ölüm olayında kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu, böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu kanaatinin oluştuğunun, bu verilere göre bu ölüm olayının 26-27 Haziran tarihlerinden önce gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir" denildi.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Cansız bedeninin aynı gün oraya bırakıldığı belirtildi

TUNCER USTAEL HAKKINDA AYRI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığının enişte Tuncer Ustael hakkında soruşturma başlattığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklandı.

Palu ailesinin avukatı,Hava Palu'nun Tuncer'in yıllarca kendisini ve tüm aileyi gerek maddi gerek manevi şekilde korkutarak zor durumda bıraktığını duruşma tutanaklarında anlattığını belirtti.

DERYA HOSSEINNEJAT BULUNDU

Derya Hosseınnejat bulundu ve annesi ile buluştu.

2 EYLÜL'DE NE OLDU?

2 Eylül tarihinde Müge Anlı yeni yayın dönemine başladı.

PALU AİLESİ HAKİM KARŞISINDA NELER SÖYLEDİ?

Palu ailesinin avukatı,Hava Palu'nun Tuncer'in yıllarca kendisini ve tüm aileyi gerek maddi gerek manevi şekilde korkutarak zor durumda bıraktığını duruşma tutanaklarında anlattığını belirtti.

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi olayında gözler şimdi ise 17 Eylül'deki duruşmaya çevrildi.

Palu ailesi Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var. Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor.

Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.

Bu çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Usta isimli şahısla evleniyor. Emine'nin kardeşi Meryem de Ahmet Tahnal isimli kişi ile evleniyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet Tahnal çiftinin de Recep ve Melike isimlerinde iki çocuğu dünyaya geliyor.

Emine Palu'nun eşi Tuncer Ustael kendisini tüm aileye "cinci hoca" olarak tanıtıyor. Ailede Tuncer'in bu iddiasına sadece baba Harun Palu ve Meryem'in eşi Ahmet Tahnal inanmıyor.

DERYA HOSSEINNEJAT ARANIYOR

Cuma günü eşiyle tartıştıktan sonra ortadan kayboldu. Eşi Derya'yı Mecidiyeköy'deki metrobüs durağına bıraktığını iddia ediyor. 30 Ağustos günü saat 23:00 - 24:00 arası metronüs durağında tartışan bir çift görenlerin programı araması bekleniyor. Derya'nın ayrıca bipolar hastalığı var.

21 HAZİRAN NE OLDU?

Müge Anlı 21 Haziran 2019 itibariyle sezon finaline girdi.

AYFER VE EZGİCAN KARDEŞLERİNE KAVUŞTU

Ayfer ve Ezgican, 1981-82 yıllarında İzmir Karşıyaka'daki Alaybey Çocuk Yurdu'na bırakılan ve daha sonra oradan evlatlık verilen kardeşleri Aysel'i arıyordı. Aradıkları kardeşleri bulundu. Kardeşlerinin adı Neşe olarak değişmiş.

20 HAZİRAN NE OLDU?

20 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

6 YAŞINDAKİ RABİA VE 12 YAŞINDAKİ KÜBRA BULUNDU

6 yaşındaki Rabia ve 12 yaşındaki Kübra bulundu. Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınacak. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise ailenin durumuyla ilgili harekete geçti.

Anne Şengül Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızı yayına bağlandı. Kız annesinin kendisine de bakmadığını ve Şengül Hanım'ın ilk evliliğinden kalan maaşını kesilmemesi için Ergün Bey ile evlenmediklerini ifade etti. Ayrıca Şengül ve Ergün çiftinin 15 yaşındaki başka kızlarının para karşılığı bir başkası ile evlendirildiği ortaya çıktı.

ARANAN MEHMET ÇELİK BULUNDU

3 Haziran tarihinde İzmir Buca Kuruçeşme Mahallesi'nden kaybolan 25 yaşındaki Mehmet Çelik bulundu. Annesini arayan Mehmet Çelik'in borçları olduğu için kaçtığı öğrenildi.

HASRET'İN ARADIĞI ABLASI KADER BULUNDU

Kader anne ve babası ayrılınca 1996 yılında 9 aylıkken evlatlık verilmişti. Hasret evlatlık verilen ablası Kader'i aramak için gelmişti. Hasret bulundu.

Kader kardeşi Hasret ve annesine kavuştu ve mutlu bir aile fotoğrafı çekildi.

SERPİL HANIM'IN ARADIĞI ABİSİ ALİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Serpil annesi bir babası ayrı abisi Ali'yi arıyordu. Ali Bey ile ilgili üzücü bir bilgiye ulaşıldı. Ali Bey 2002 yılında 40 yaşındayken soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş.

AYFER VE EZGİCAN KARDEŞLERİ AYSEL'İ ARIYORLAR

Ayfer ve Ezgican, 1981-82 yıllarında İzmir Karşıyaka'daki Alaybey Çocuk Yurdu'na bırakılan ve daha sonra oradan evlatlık verilen kardeşleri Aysel'i arıyorlar. Dosyasında anne ismi Yeter Buran baba adı Abdullah Çimenli yazan ve evlatlık alınan Aysel aranıyor.

95 YAŞINDAKİ HALİL AMCA 1975 YILINDA KAYBOLAN OĞLUNU ARIYOR

95 yaşındaki Halil amca 1975 yılında Malatya Doğanşehir Karaterzi Köyü'nden 7 yaşlarındayken kaybolan oğlu Doğan ve yeğeni Ahmet'i aramaya gelmişti. O zaman çocukların yanlarında olan ve o daküçük olan Ahmet Çakır canlı yayına geldi ve hakkkındaki iddialara cevap verdi. Ahmet Çakır o dönem kendisinin 6 yaşında olduğunu ve o anı hatırlamadığını söyledi.

HİKMET KAZAN ARANIYOR

45 yaşındaki Hikmet Kazan borçları nedeniyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinden kayboldu. Mobilyacılık yapan Hikmet Kazan'dan 4 gündür haber yok.

23 YIL ÖNCE KAYBOLAN RIFAT BİNGÖL ARANIYOR

Rıfat Bingöl 1996 yılında Adana Seyhan'dan kayboldu. Şu an 30 yaşında olan Rıfat Bingöl annesi bakkala ekmek almaya gidince onun yanından dışarı çıkıyor ve kayboluyor.