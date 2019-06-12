Müge Anlı 12 Haziran canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplarını arayanlar ve esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasını isteyenler konuk oluyor Peki bugün hangi gizemli olay işlenecek? Tüm cevaplar haberimizde.

MÜGE ANLI İLETİŞİM

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12 HAZİRAN NE OLDU?

12 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

11 HAZİRAN NE OLDU?

11 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

11 YAŞINDAKİ ALİ'NİN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ

11 yaşındaki zihinsel engelli Ali 3 gün önce evinden çıkarak kaybolmuştu. 3 gün sonra Ali'nin cenazesi bir araçla duvar aracında sıkışmış halde bulundu. İstanbul'da dedesinin evinde kalan Ali'nin dedesi cesedi teşhis etti.

Ali'nin cesedi evlerine 5 dakikalık bir mesafede bulunurken çocuğun epilepsi hastası olduğu ve belki de bu yüzden paniğe kapıldığı da imkanlar dahilinde.

Ali'nin dedesi ve amcası bu ölümün şüpheli olduğunu düşünürken güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kameraları görüntülerine göre Ali gerçekten bir araca biniyor ve geri çıkmak için aracın kapısını zorluyor ama açamıyor. O sokaktan geçenler Ali'yi fark etmiyor. Ali en son araçtan çıkıyor ama bu seferde araçla duvar arasında sıkışarak can veriyor.

ALTINIŞIK ÇİFTİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Kerem Altınışık karısının kaybıyla ilgili olarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Canlı yayına bağlanan Hacer Altınışık kocasındnan boşanmak istediğini ve çocukların velayetini almak istediğini söyledi. Fakat Hacer Altınışık ve Kerem Altınışık ikisinin de düzenli bir işi yok. Bundan dolayı Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı 3 çocuğun durumu için incelenme yapacak ve ardından bu konu hakkında karar verecek.

EVLATLIK VERİLEN DİLEK VE MUSTAFA BULUNDU

Anne Kibar Hanım ve anneanne Feride Hanım evlatlık verdikleri Mustafa-Dilek kardeşler bulundu. Programdan sonra Dilek, onu büyüten annesi, biyolojik annesi Kibar, anneannesi Feride birlikte vakit geçirdi.

DERYA TURAL KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR

3 çocuk annesi Derya Tural 2 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'dan kayboldu. Ailesi Derya Tural'ı aramak için canlı yayına geldi. Derya Tural yakınlarına attığı mesajda silahla götürüldüğünü ve tehdit edildiğini söyledi. Derya Tural'ın daha sonra İzmir Gümüldür'de bir pansiyonda kaldığı belirlenirken Derya Tural polise verdiği ifadede tehdittten bahsetmedi.

Derya Tural giderken yanında aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Osman Seven adındaki biriyle gittiği belirlendi. Fakat iş yerinde çalışanlar ve ikiliyi tanıyan herkes aralarında bir ilişki durumu olmadığını söyledi. Mesaj kayıtlarına ve iddialara göre Derya Tural'ı silah zoruyla kaçıran üçüncü bir kişi var. Osman ise Derya Tural'a yardım etmek istemiş. Babası ve karısı da Osman'ı aramak için canlı yayına geldi.

Derya Tural canlı yayına bağlandı. Derya Tural kendisini tanımadığı birisinin kendisini tehdit ettiğini bunun için kaçtığını ve Osman'ı arayıp yardım istediğini söyledi. Osman'ın sadece kendisine yardım etmek için arkasından geldiğini aralarında duygusal bir ilişki olmadığını söyledi.

Osman Seven'in ailesi ise Osman'ın kendisine sesini duyurmasını söyledi.Osman Seven geri döneceğini söyledi.

Derya Tural kaçtığı için pişman olduğunu ve bugün geri döneceğini, eşi Metin'i çok sevdiğini söyledi.

REMZİYE KAVAKÇI KAYIP

Epilepsi hastası olan Remziye Kavakçı 5 Haziran tarihinde İstanbul Pendik'ten kayboldu. İkinci cep telefonunu da alıp kayıplara karışan Remziye Kavakçı'yı görenlerin haber vermesi bekleniyor.

HÜSNÜ ŞAHİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

18 Mayıs'ta İzmir Bergama'dan kaybolan Hüsnü Şahin'den hala haber yok. Hüsnü Şahin'in başına arkadaşının mı bir iş getirdiği araştırılıyor.

MELEK ARANIYOR

Atıl Alıthan ile Latife Hanım'dan Yozgat Sungurlu'da doğan ve şu an 25 yaşında olan Melek aranıyor.

Kardeşi Sevda Çıtak tarafından aranan Melek ile Sevda aynı babadan ayrı anneden dünyaya gelmişler.

Sevda Çıtak'ın aradığı kardeşi Melek bulundu. Melek'i tandığını söyleyen bir kişi programı arayarak Melek'i aradığını ve şu an haber vermek için kendisinin yanına gittiğini söyledi.

EMİNE ŞENGÜN'DEN İLGİNÇ İDDİA

2 çocuk annesi Emine Şengün'ün eşi 17 Mayıs'tan beri kayıp. Emine Şengün'ün iddiasına göre kocasını, ailesi zorla yanında tutuyor. Psikolojik rahatsızlık geçirdiği söylenen eşi ile 17 Mayıs'tan beri görüşemeyen Emine Şengün eşinin emekli parası için ailesi tararfından kaçırıldığını iddia ediyor.

31 MAYIS NE OLDU?

31 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

MÜGE ANLI'NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYAYA ÖDÜL

Müge Anlı'nın geçen sene başlattığı kampanya ile Arakanlı Müslümanlara mahalle yapmak için harekete geçilmişti. Yapılan yardımlarda bir belde yapılmıştı. Toplanan bağış miktarı ise 3 Milyon 511 Bin Lira ile 492 Konut kurulmuştu.

Müge Anlı ve Dostları Mahallesi'ne Kızılay'dan en büyük ödül olan Platin Madalya verildi.

Müge Anlı ve dostları adı altında gerçekleştirilen aşevi kampanyasında hedef 3 olarak yola çıkılmışken 5'inci aşevi tamamlanmak üzere. Toplanan bağış miktarı 5 Milyon 655 Bin Lira.

14 YAŞINDAKİ MERVE'NİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Müge Anlı'nın Ramazn ayı için başlattığı hayalinizi yazın gerçekleştirelim kampanyasına Merve mektup yazarak dahil oldu.

14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Naile Merve Cinbat Müge Anlı'ya mektup yazarak hayalini anlattı. Yazar olmak isteyen ve polisiye türünde bir kitap yazmış olan Merve kitabının basılması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Turkuvaz Kitap Yayın Koordinatörü Erdem Öztop canlı yayına bağlanarak Merve'ye müjdeyi verdi. Erde Öztop' Merve yayınevimize kitabını getirsin editörlerimiz incelesin eğer uygunsa basarız. Eğer düzeltilmesi gerekn yerler varsa ona göre ilerleriz' dedi.

KEREM VATANSEVER BULUNDU

Günlerdir kendisinden haber alınmayan Kerem Vatansever ailesini arayarak sağ olduğunu ve kendisinin gittiğini söyledi.

ZEYNEP YILMAZ ARANIYOR

15 yaşındaki Zeynep Yılmaz 20 Mayıs'ta Esenyurt'tan kayboldu. Annesi Çilem Hanım kızı Zeynep'i arıyor. Evden daha önce de kaça Zeynep Yımaz 1 Mayıs'ta kaybolduğunda Silivri Çantaköy'de bulunmuştu.

Zeynep Yılmaz kaybolmadan önce 20 yaşındaki bir gençten hamile kalmış. Bebeğinin babası gence bu durumu anlattığında genç, çocuğu istememiş ve başımı belaya sokacaksın diyerek Zeynep'i kovmuş. Bundan dolayı anne Çilem Hanım o çocuğun bebekten kurtulmak için kızının başına bir bela getirmiş olabileceğini düşünüyor.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına bağlanarak Zeynep Yılmaz'ı dün gördüğünü söyledi.

MEHMET ÇARKYOLU KIZI DİLBERAY'I ARIYOR

Mehmet Çarkyolu 15 Aralık 1978'de tedavi olması için kızı Dilberay'ı İzmir Behçet Uz Hastanesi'ne yatırmış. Fakat maddi durumu olmadığı için kızını daha sonra almaki için oraya bırakmış aylar sonra almaya gittiğinde bir ize ratlayamamış. Mehmet ve Gülsüm Çarkyolu'nun bebekleri hastane kayıtlarına Dilberay Çakıroğlu olarak geçmiş. 1978 yılında doğmuş adı Dilberay Çarkyolu ya da Çakıroğlu olan ve hastaneye bırakılmış olarak kendisine iletilen kişi aranıyor.

Mehmet Bey'in aradığı kızı Dilberay ile ilgili iki kişiden ihbar geldi. Gelen ihbara göre Bir kişi çocuk esirgemeye gitmiş kendi hakkında bilgi almak için. Çocuk esirgemede kendisine adının Dilberay olarak kayda geçtiğini, Muğlalı olduğunu ve iki kişi tarafından hastaneye bırakıldığını öğrenmiş. Bu bilgilerle Mehmet Çarkyolu'nun anlattığı bilgiler örtüşüyor. Şu anda o bahsedilen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

MİNİK ECRİN'iN KATİLİ KİM?

Ecrin Kurnaz'ın katili aranırken Kurnaz ailesi Muhammed Yahşi'den de şüphelendiklerini, Muhammed Yahşi'nin köpeklerinin Ecrin'i öldürmüş olabileceğini söylediler. Bunun üzerine Muhammed Yahşi ve Kurnaz ailesi canlı yayında yüzleşiyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

30 MAYIS NE OLDU?

30 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

INSTAGRAM ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kayıp hayvanlarını arayanlar için kurulan patibuldular.com ınstagram adresi değişti ve "mugeanliilepatibuldular" oldu

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE GELİŞME

Kars'ın Kağızman ilçesinde 16 Eylül 2018 Pazar günü erik toplamak için gidip ortadan kaybolan Sedanur Güze'in cesedi 7 gün sonra taşlarla örtülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

Hapis kaçkını Ertan Bozkurt yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri çekmişti.

Bu 3 kişinin ilk davası bugün saat 14:00'de görülecek. Dava güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülüyor. Bu davada yargılanan 3 kişi; Ertan Bozkurt, Hikmet Uç, Ahmet Bilen.

ERMAN KIZILTAN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde ortadan kaybolan ve Elektrik işiyle uğraşan Erman Kızıltan'ın 3 yıl sonra cesedine ulaşılmıştı. Eşi Müge Anlı'ya gelip kocasını aramış ve cinayet ortaya çıkmıştı.

4 sanık hakkında kasten adam öldürme, cinayete yardım etme, cinayeti saklama gibi suçlarla ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldılar.

BELGİN AKSOY 'GLOBAL WELLNESS DAY'İ ANLATTI

Belgin Aksoy iyi yaşam için başlattığı ve dünyada oldukça ilgi gören Global Wellness Day'i anlattı. Belgin Aksoy'un tanıttığı bu yaşam tarzını şu maddelerle özetledi: su için, plastik şişe kullanma, bir iyilik yap, ailenle birlikte yemek ye, sağlıklı beslen, saat 10:00'da uyu.

MEHMET ÇARKYOLU KIZINI ARIYOR

Mehmet Çarkyolu 15 Aralık 1978'de tedavi olması için kızı Dilberay'ı İzmir Behçet Uz Hastanesi'ne yatırmış. Fakat maddi durumu olmadığı için kızını daha sonra almaki için oraya bırakmış aylar sonra almaya gittiğinde bir ize ratlayamamış. Mehmet ve Gülsüm Çarkyolu'nun bebekleri hastane kayıtlarına Dilberay Çakıroğlu olarak geçmiş.

1978 yılında doğmuş adı Dilberay Çarkyolu ya da Çakıroğlu olan ve hastaneye bırakılmış olarak kendisine iletilen kişi aranıyor.

MİNİK ECRİN CİNAYETİNDE FLAŞ TELEFON

Ecrin'in cinayet davasında Özkan ve Hacer Hanım şüphelenilirken Özkan kendisinin Muhammed Yahşi'den şüphelendiğini söyleyince Muhammed Yahşi canlı yayına geldi. Muhammed Yahşi hakkındaki iddiaları cevapladı.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak şok açıklamalarda bulundu. Telefonla bağlanan izleyici şunları söyledi: " Hacer Hanım bir akrabalarına bu olayı anlatırken orada olan klüçük bir çocuk konuşulanları duymuş. Hacer Hanım'ın anlattığına göre Özkan Ecrin'ide alarak tarlaya gidiyormuş. Önlerine köpekler çıkınca onları kaçırmak için gaza basmış. O sırada da Ecrin düşmüş ve kafası arka tekerleğin altında kalarak parçalanmış"

Özkan bu anlatılanları doğrulamadı ve yalan olduğunu söyledi.

Minik Ecrin'in cansız bedeni bulunmadan hemen önce ayakkabısının bir teki bulunmuşu. Ama diğer teki bulunamamıştı.O ayakkabının diğer teki ise bugünkü canlı yayında bulundu. Ayakkabı teki uçurumun kenarında bulundu. Kemiklerin laboratuvar sonuçlarının pazartesi ya da gelmesi bekleniyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

29 MAYIS NE OLDU?

29 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

ECRİN KURNAZ CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞMELER

Dün yayın sonrasında da konuşulmaya devam edildi. Yayın sonrasında yapılan konuşmalarda babaanne Hacer Hanm Ecrin belki gitmiştir. Bir yere bıraktık mı gider uzaklaşırdı, başını alıp giderdi dedi. Fakat daha önce Ecrin'in ilk kaybolduğu gün Hacer Hanım Ecrin bir yere gidemez demişti. Bu çelişkili ifadeler dikkatleri yine Hacer Hanım ev Özkan'a çevirdi.

Ecrin kaybolduğu gün ölmüş. Ama öldüğü gün mü bulunduğu yere atılmış yoksa daha sonra mı oraya taşındı o bilinemiyor. Maalesef Ecrin'İn bulunduğu zaman vücut bütülüğü yokmuş. Vahşi hayvanlarında parçaladığı küçük bedeninden geriye kalanlar adli tıp kurumunda ve inceleniyor.

Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolduğu gün takip ettiği yol güzergahı dikkat çekmeye devam ediyor. Muhammed Yahşi'nin: " Özkan'ın belirli bir yerde 15 dakika kadar bekledi ve o arada acı bir çığlık sesi duydum" ifadesini Özkan inkar etmeye devam ediyor.

Ecrin'in bulunan ayakkabısı eğer sonradan oraya konulmuşsa birgün önce Samsun'a giden Özkan'mı bıraktı sorusu akıllara geldi. Minik Ecrin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğü araştırılmaya devam ediyor.

KEREM VATANSEVER ARANIYOR

2 çocuk babası Kerem Vatansever Ankara Mamak'tan kayboldu. Kerem Vatansever'in eşi kendisinin gittiğini düşündüğünden ve birgün geri döneceğini düşündüğünden programa çıkmamış ve ailesinin de çıkmamış.Kerem Vatansever'i annesi ve teyzesi aramaya gelmiş.

HÜSNÜ ŞAHİN ARANIYOR

41 yaşındaki Hüsnü Şahin İzmir'in Bergama ilçesinden 18 Mart tarihinde kayboldu. Hüsnü Şahin'i görenlerin haber vermesi bekleniyor

Programda olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

28 MAYIS NE OLDU?

28 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

KÜÇÜK ECRİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞMELER!

22 gündür kendisinden haber alınamayan Ecrin Kurnaz'dan dün öğleden sonra acı haber geldi. Küçük Ecrin'in cesedi bulundu. Samsun'da ormancıların çalıştığı bir alanda ormancılar bir ayakkabı buldular. Ardından az ileride bir kazak parçası buluyorlar ve durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarmanın gelmesiyle birlikte o alan araştırılmaya başlandı. Araştırılan alanda bir uçurumda Ecrin'e ait olduğu düşünülen kafatası ve dağınık halde kemik parçaları bulundu.

Ormancıların bulduğu Ecrin'in ayakkabısı.

Ormancılar tarafından bulunan Ecrin'in kazak parçası.

Üvey amca Özkan Ecrin'in cesedinin bulunmasıyla ilgili kurtlar götürmüş olabilir yorumu yaparken herkesin dikkatini çekti.

Ecrin'in cesedinin bulunmasının ardından dedesi acı haberi alınca yıkıldı.

Ecrin'in bulunan eşyaları babaanne Hacer'e gösterilince Hacer Hanım giysilerin Ecrin'e ait olup olmadığnı teşhis edemedi ve dikkat çeken sözler sarf etti. Hacer Hanım: "Bunlar Ecrin'in mi bilmiyorum ama Özkan ormana götürürken üstünde bunlar yoktu" dedi. Acı haberi alınca gözyaşı dökmeden ağlaması ise dikkatleri çekti.

Minik Ecrin'in ölüm haberini alan baba Deniz Kurnaz yıkıldı ve sinir krizi geçirdi. Onun bu halini gören anne Sevcan'da durumu anladı ve o da yıkıldı.

Küçük Ecrin'in cesedinin bulunduğu alan daha önce çok fazla detaylı aranmamış. Çünkü Özkan ve Hacer Hanım güvenlik güçlerini tam tersi yöne yönlendirmişler. Özkan da Ecrin'in kaybolduğu gün gittiği yerleri tarif ederken cesedin bulunduğu yerin tam tersini göstermiş. Bundan dolayı cesedin bulunduğu yer aransa da asıl detaylı arama Özkan ve Hacer Hanım'ın gösterdiği tam tersi yönde yapılmış.

Ecrin'in kaybının ilk zamanlarında da Özkan'ın bulunduğu alandan bir ses duyduğunu söyleyen komşu Muhammed Yahşi ifadesinde ısrar etti. Muhammed Bey o dönem Ecrin'in kaybolduğu gün kendisinin evin dışında durduğunu ve o sırada Özkan'ın traktörle gelirken bir yerde olması gerekenden fazla beklediğini, o noktada farklı sesler duyduğunu ama seslerin ne sesi olduğunu anlamadığını söyledmişti. Bu ifadesinde hala ısrarcı ve ses duyduğundan emin.

Pazar günü muhabir Gökhan dün cesedin bulunduğu alanı aramak istemiş ama Özkan orada tırtıl var zarar verir diyerek oraya gitmelerini engellemiş. Bu durum herkesin dikkatini çekti.

Canlı yayıına telefonla bağlanan Hacer Hanım Özkan ve Deniz'den şüphelendiğini söyledi ve "Ya Özkan ile gitti ya da Deniz aldı" dedi.

Haftasonu Deniz programdan sora oradakilere 'kafama sıkacağım' demiş. Bunun üzerine program yetkilileri Özkan'ı yalnız bırakmamaya çalışırken Özkan sonra saçını kestirmeye kuaföre gimek istemiş. Özkan'ın intihar etmek isteyip daha sonra kuföre gitmek istemesi herkesin dikkatini çekti.

Müge Anlı canlı yayında Özkan'a "bence de kim yaptıysa bunu kimseye bırakmasın sıksın kafasına. 1.5 yaşındaki bir kıza bunu yapanın bu dünyada nefes almaya hakkı yok" dedi.

27 MAYIS NE OLDU?

27 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

AŞEVİ BAĞIŞI

Müge Anlı önderliğinde başlatılan aşevi kampanyası dahilinde 364 Bin SMS 5 Milyon 239 Bin Lira bağış toplandı. Böylelikle kurulacak olan aşevi miktarı giderek artıyor.

DİLAN GÜNGÖR BULUNDU

13 yaşındaki Dilan Güngör ve onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa bulundu. Murat Demirboğa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CÜNEYT ARKUN BULUNDU

Kendi oğlu tarafından öldürüldüğü düşünülen Cüneyt Arkun canlı olarak bulundu. Üsküdar'da bir arkadaşının yanında kaldığı belirlenen Cüneyt Arkun'un oğlu İbrahim bulunamadı.

MERT AKSAL'IN ÖLÜM HABERİ

23 yaşındaki İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Aksal ailesi tarafından kayıp olarak programda aranıyordu. Kendisinden herhangi bir bilgi gelmeyen Mert'in akıbeti herkesi korkuturken üzücü haber geldi. Mert Aksal'ın kabolduğu gün köprüden atlayan birisinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde atlayan kişinin üzerindeki kıyafetlerle Mert'in kaybolduğu gün üzerinde olan kıyafetler aynı. Mert Aksak'ın naaşına ulaşılamazken yetkililer akıntı olması nedeniyle naaşın başka bir ilde de çıkabileceği bildirildi.

KADER ÇELİKTEPE AİLESİNE KAVUŞTU

1.5 yaşlarındaken abisi ile parka bırakılan ve yurtta büyüyen Kaderr Çeliktepe aradığı ailesine kavuştu. Annesi ile yıllar sonra canlı yayında kucaklaştı. Kardelen ile birlikte yurtta büyüyen abisi Mustafa aileye tepkili olduğu için gelmedi.

Kader'i görmeye annesi, kardeşleri ve teyzesi geldi.

Kader ve yıllar sonra bulduğu ailesi birbirine kavuştu ve aile fotoğrafı çektirdi.

KEREM VATANSEVER KAYIP

40 yaşındaki Kerem Vatansever Ankara Mamak'tan kayboldu. 14 Nisan tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Kerem Vatansever'den 43 gündür haber yok.

Kerem Vatnsever'in annesi ve teyzesi aramak için gelmiş. Karısı gelmek istememiş ve ailesinin de çıkmasını istemiş. Kerem Vatansever'i görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların bilgisine ihtiyaç duyuluyor.

AVUKAT BURHAN ÜNAL ARANIYOR

Ağır ceza avukatı Burhan Ünal Denizli Merkezefendi'den 17 Nisan'da kayboldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Burhan Ünal en son 17 Nisan'da kızını okula göndermek için gitti ve bir daha geri dönmedi. Arabası uzun süre sonra Pamukkale Üniversitesi'nin civarında bulundu. Eşi kaybolduğu gün defalarca aramış ama ulaşamamış. Normalde Burhan Ünal telefonunu hiç kapatmazmış. 2017 senesinde ise Burhan Ünal'ın evi kurşunlanmış ama kimin kurşunladığı bulunamış

ECRİN KAYBINDA FLAŞ ŞEYTAN İDDİASI

Küçük Ecrin'den 22 gündür haber alınamazken Müge Anlı küçük çocuğun artık sağ çıkma umudunun olmadığını söyledi. Kaybolduğu yerle ilgili olarak bilgi veren Müge Anlı o alanın çok zor bir yer olduğunu jandarmanın ve köpeklerin bulabileceği bir alan olmadığını belirtti. "Ben öldürülüp gömüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Özkan ve Hacer Hanım, Ecrin'i şeytanların kaçırdığını düşünderek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hacer Hanım'da Özkan'ın anlattıklarını destekledi. Şeytanın eşek kılığına girerek kayınvalidesine göründüğünü, kendisine de köpek olarak göründüğünü söyledi.

Özkan ve Hacer Hanım'ın Ecrin'i görünmeyen varlıkların götürdüğünü iddia etmesi akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi.

24 MAYIS NE OLDU?

24 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

KADER ÇELİKTEPE AİLESİNİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

11 Ağustos 2002'de İstanbul Kağıthane'de bulunan Çeliktepe Parkı'na bırakılan iki kardeşten Kader Çeliktepe ailesini arıyor. O dönem orada Kars'tan gelen işçiler varmış. Bu yüzden 'acaba o ailelerden birisinin çocukları olabilir mi?' diye düşünülüyor.

İki izleyici telefonla programa mesaja atarak Kader ve abisi Mustafa'nın Batman'da yaşayan bir ailenin çocukları olduğunu ve annelerinin isminin Sabriye olduğunu söylediler.

Ardından Kader'in akrabası olduğunu söyleyen Emin Gök canlı yayına bağlanarak Kader'in Sabriye Hanım'a çok benzediğini söyledi. Emin Gök ve diğer mesaj atanların anlattıklarına göre olay şu şekilde ilerlemiş: Amca çocukları olan Sabriye ve Yıldıray çifti kavga ediyor. Sabriye Hanım babasının evine gidiyor. Bir süre sonra Yıldıray Bey karısını almaya gitmeyince Sabriye Hanım'ın babası çocukları istemiyor ve Yıldıray Bey'in yanına gönderiyor. ve Sabriye Hanım'ı 70 yaşında biriyle evlendiriyor. Yıldıray Bey ise çocukları İstanbul'da bırakıyor. Sabriye Hanım daha sonra çocukları bulmak istiyor ama bulamıyor.

Kader ve Mustafa'nın bulundukları zaman karakolda çekildikleri fotoğraf bulundu ve Sabriye Hanım bu fotoğraftan kendi çocukları olduğunu doğruladı. Mustafa ailesine tepkili olduğu için gelmiyor.

Kader'in annesi olduğu söylenen Sabriye Hanım canlı yayına bağlandı ve anne kız ilk defa konuştu. Anne Sabriye Hanım pazartesi günü canlı yayına gelerek kızına sarılacak.

ŞÜKRİYE ARSLAN HAYALİNİ YAZDI

Müge Anlı'nın hayallerinizi yazın gerçekleştirelim kıampanyasına Şükriye Arslan mektup yazdı ve hayallerini anlattı.

Şükriye Arslan ve Cemal Arslan 12 yıldır evliler. Bu süreçte Şükriye Hanım daha önce hamil kalmış ama bebeğine kavuşamadan vefat etmiş. Yaşları da ilerleyen Arslan çifti tüp bebek istediklerini ama bunun için de yeteli maddi imkanlarının olmadığını söylediler. Bunun için Müge Anlı'dan yardım istediler.



Arslan çiftinin hayalleri gerçek oldu. Dr. Hürkan Akyol telefonla bağlanarak Şükriye Arslan'ın daha önce hamile kalmış olmasından dolayı yine hamile kalabilme ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi ve tüp bebek tedavisini gerçekletirebileceğini ifade etti.

BABASINI ÖLDÜREN GAZİ AKBIYIK'IN KIZINDAN MEKTUP

Müge Anlı'nın daha önceki bölümlerinde yürekleri burkan bir olay yaşanmıştı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri abilerinin yok olduğunu söyleyerek programa katılmıştı. Konuşmalar sonunda Gazi Akbıyık'ın kızı annesini babasından korumak isterken babasını öldürmek zorunda kaldığını itiraf etti ve babasının yaptığı işkenceleri anlattı..

Bu konuşmalar üzerine kız ve annesi cezaevine gönderilmişti. Gazi Akbıyık'ın kızı bugün Müge Anlı'ya mektup yazdı.

DİLAN GÜNGÖR ARANIYOR

13 yaşındaki Dilan Güngör ve onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa hala bulunamadı. Murta ve Kader'in ailesi çocuklarının geri gelmesini söylerken gelecek bir haberi bekliyorlar. Dilan ya da Murat'ı görenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

ECRİN KURNAZ KAYBINDA ORTAYA ÇIKAN FLAŞ GÖRÜNTÜ

1.5 yaşındaki Ecrin'den 19 gündür hala bir haber yok. Fakat şöyle bir gelişme yaşandı; Hacer Hanım'ın kan örneği alındı. Hacer Hanım'ın bugün savcının karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca bir flaş gelişme daha yaşandı. Cengiz annesi, Sevcan'ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz şunları anlattı; Özkan abisi Deniz ile Sevcan'ı aynı yatakta görmüş. Sonra Cengiz'i arayarak abim karının koynunda diye haber veriyor. Bunun üzerine beşik fırlatma olayı yaşanıyor. Cengiz Sevcan'ı tokatladı, beşiği fırlatmaya kalktı.

Bugün tartışılan diğer bir konu ise Deniz ile ilgili iddialar. Deniz'in zamanında silah kaçakçılığı yüzünden 5 sene yattığı söylendi. Deniz ise cezaevinde yatma nedeninin asilah kaçakçılığ değil gasp olduğunu söyledi. Diğer bir iddia ise Deniz'in asker kıyafeti giyerek insanları dolandırdığı yönünde. Deniz bunları kabul etmezken annesi bunların doğru olduğu konusunda ısrar etti ve Ecrin'in kaybının bunlarla ilgili olabileceğini söyledi.

Flaş görüntü. Ortaya çıkan görüntüde Ecrin'in ağzında sigara ile fotoğraf çekildiği görüldü. Bu fotoğraftan Deniz ile Sevcan'ın haberi olmazken görüntüyü çeken kişinin Özkan olduğu ortaya çıktı. Özkan "bu fotoğrafı çeken benim ama sigara yanmıyordu" diyerek kendini savundu.

23 MAYIS NE OLDU?

23 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

EMİRHAN'IN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

14 yaşındaki Emirhan Müge Anlı'ya yazıp ailesi için yardım istemişti. Babası internette tanıştığı bir kadınla ailesini bırakıp giden Emirhan annesi için işitme cihazı, kardeşler için okul imkanı ve kendisi için de Galatasaray stadını gezmek istediğini söylemişti.

Emirhan'ın hayali Müge Anlı'da gerçek oldu. Emirhan'ın annesi tedavi ve işitme cihazıyla artık daha iyi duyabiliyor. Kardeşleri yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayabilecekler, evlerine yeni eşyalar alındı, kendisi de Galatarasay idmanına katılarak Fatih Terim ve futbolcularla tanıştı. Müge Anlı'da bir hayal daha gerçek oldu.

DİLAN GÜNGÖR HALA BULUNAMADI

Balıkesir Susurluk'taki evinden 18 yaşındaki Murat Demirboğa tarafından kaçırılan 13 yaşındaki Dilan Güngör aranıyor. Bu iki çocuktan birisini ya da ikisini görenlerin programa veya polise haber vermesi bekleniyor. Murat'ın babası da oğluna geri gelmeleri konusunda çağrı yaptı.

CÜNEYT ARKIN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

51 yaşındaki 3 çocuk babası Cüneyt Arkun İstanbul Balatt'ta oğlu İbrahim ile yaşıyordu. Ayakkabı boyacılığı yapan ve alkol ile uyuşturucu sorunu olan Cüneyt Arkun'dan 15 gündür haber yok. Canlı yayına Cüneyt Arkun'un annesi, kardeşi ve eniştesi onu aramak için gelmişler. İddialara göre; Cüneyt Arkun'un oğlu İbrahim 15 gün önce babaannesinin evine sarhoş biçimde geliyor. "Babamı öldü, ben öldürdüm" demiş ve kaçmış. Ardından İbrahim ertesi gün Üsküdar'daki yeğenlerinin yanına gidiyor ve onlara "Babamı ben öldürdüm, hep bıçakladım" diyor.

Bir diğer iddiaya göre; İbrahim, halasının kocası Dursun Bey'i görüntülü arıyor ve ona babasının cesedini gösteriyor. Telefonla bağlanan Dursun Bey bu iddiaları yalanladı ve "İbrahim bana, ben kavga ediyordum babam da bizim kavgamızı görüp kalp krizi geçirdi öldü dedi" şeklinde konuştu. Tüm bu olanlar babaanneye Cüneyt Bey'in kızı Yağmur'un anlattığı söylendi. Diğer programda Dursun Bey ve Yağmur programa gelecek.

Bu olayla ilgili diğer bir ayrıntı ise şöyle; Cüneyt Bey'in ayrıldığı eşi başka biriyle evlenince kızı Yağmur'u sokağa atmış. Yağmur'u halasının kocası Dursun Bey sahip çıkmış. Şimdi İbrahim aranıyor ve Dursun Bey ile Yağmur'un programa gelip iddiaları cevaplamaları bekleniyor.

KADER ÇELİKTEPE BİYOLOJİK AİLESİNİ ARIYOR

Kader Çeliktepe biyolojik ailesini aramak için gelmiş. Kader Kartepe ve abisi Mustafa Kartepe 11 Ağustos 2002 yılında Kağıthane'deki Çeliktepe Parkı'na terk edilmişler. Polisler tarafından orada bulunduktan sonra Çeliktepe Karakolu'na götürülüyorlar ve ardından yurda veriliyorlar. Kaybolduklarında 1.5 ve 2.5 yaşlarında olan iki kardeşten Mustafa bulunduğunda doğu şivesiyle konuşuyormuş. O dönemde orada Karslı işçiler çalıştığı için acaba onlar mı çocuklarını kaybettiler diye düşünülüyor.

2002 yılında 1.2 ve 2.5 yaşlarına biri kız biri erkek iki çocuğunu İstanbul Kağıthane'de kaybeden ya da bırakan birileri varsa programı aramaları bekleniyor.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME!

1.5 yaşındaki Ecrin'den hala haber yokken flaşi bir gelişme yaşandı. Jandarmaya yapılan bir ihbarla yenge Lütfiye Kurnaz'ın evlatlık verdiği söylenmiş. Canlı yayında konuşan Lütfiye yenge bu olayları reddetti.

Özkan'ın Ecrin kaybolduğu gün neden hala ortadan kaybolduğu açıklanamıyor. Olaylar o gün şu şekide ilerlemiş; Ecrin jandarma ve köylüler tarafından aranırken Özkan "parmak izi çıkar mı?" diye soruyor? Ardından 2 saat kadar ortadan birden kayboluyor. Özkan'ın yoluğu fark edildiğinde annesi Hacer Hanım "su almaya gitti o" diyor. Su almaya gidilen yere bakıyorlar ama Özkan orada yok. 2 saat sonra Özkan geri geliyor ve yanında su yok. Nereye gittiği sorulduğunda "Gezmeye gittim" diyor. Tüm bu olaylar Özkan'ı bir numaralı şüpheli haline getiriken Müge Anlı o 2 saatte nerelere gittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Özkan ortadan kaybolduğu o 2 saatte nerelere gitti, neler yaptı?

Şevki Sözen'in açıkladığı bilgilerle stüdyodaki herkes şaşkınlık yaşadı. Özkan'ın telefon kayıtlarından çıkan bilgilere göre Özkan bazı uygunsuz sitelere giriyormuş. Bu sitelerde yenge, yeğen, kız kardeş gibi belli temalar üzerinden görüntüler izliyornuş. Bu temalar Şevki Sözen'in dikkatini çekti. Herkesin aklında "acaba bu görüntüleri izledikten sonra Ecrin'e birşey yaptı mı?" sorusu oluştu.

22 MAYIS NE OLDU?

22 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

AŞEVİ KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları adı altında aşevi için toplanan yardım miktarı 5 Milyon 49 Bin Lirayı buldu ve giderek artıyor.

DİLAN GÜNGÖR ARANIYOR

13 yaşındaki Dilan Güngör aranıyor. Balıkesir Susurluk'taki evinden 18 yaşındaki Murat Demirboğa tarafından kaçırıldı. 2005 doğumlu Dilan Güngör'ü annesi Ayfer ve babası Tuncer arıyor.

13 yaşındaki Dilan Güngör'ü ya da onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa'yı görenlerin programa ya da polise haber vermesi bekleniyor.

BEDRİ (ENVER) BEY AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ

60 yıl önce evlatlık verilen Bedri (Enver) Bey 60 sene sonra ilk kez annesi, kardeşi ve akrabalarıyla vakit geçirdi. Tüm aile önce gezdikten sonra evde pasta keserek bu mutlu anlarını kutladı.

ALS HASTALIĞI

SIDIKA HANIM'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Müge Anlı'nın Ramazan ayı için başlattığı hayalinizi yazın gerçekleştirelim kampanyası dahilinde Sıdıka Hanım hasta annesinin evinin yenilenmesini istedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yardım elini uzattı ve gerekli yardımları yapacaklarını söyledi. Böylelikle Sıdıka Hanım'ın hayalleri geçrek oldu.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR

Küçük Ecrin kaybından kısa süre önce ilk koyunların sonra ineklerin daha sonra kazların şüpheli ölümü dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Küçükken Hacer Hanım tarafından zehirlendiği söylenen Deniz ve Özkan'ın kuzeni Fatma konuştu. Fatma şunları söyledi: "Yengem beni ayranla zehirledi. Daha sonra dedem bunu konuşmamızı, bunun dışarı çıkmasını yasakladı. Yengem zehirlemedim dedi ama bu olaydan sonra 2 saat ortadan kayboldu. O dönemde barajdan dolayı aileden birisine ev veriliyordu. Dedem de babamı seçti. Ben bunun için zehirledi diye düşündüm. Hani çocuklarını zehirleyeyimde gidemesinler diye düşündüm. Ben Ecrin'in kaybında Deniz'den şüphelenmiyorum. Çünkü Deniz, Ecrin'e çok iyi bakıyordu. Sevcan'da kesinlikle annelik duygusu yoktu ama Deniz çok iyi bakıyordu çocuğa. Ecrin'in kaybında yengem Hacer'i suçlu görüyorum. Çünkü yengem bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Yengem daha önce desürekli amcama kendimi öldürürürm, zehir içerim derdi"

Deniz'in Vezirköprü'de piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu söylendi. Deniz ise en fazla borcunun 4 bin tl olduğunu ve ödeme günlerinin daha gelmediğini söyledi. Ayrıca Hacer Hanın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde Ecrin'in saat 11 değil 10'da kaybolduğunu söylemiş. Vezirkörü'de o bölgede 9 tane baz istasyonu varmış. Telefon sinyal kayıtlarının en yakın sürede çıkması bekleniyor. Böylelikle kimin telefon kaydı ne zaman, nerede sinyal vermiş ve kim yalan söylüyor öğrenilecek.

21 MAYIS NE OLDU?

21 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

BEDRİ (ENBER) BEY AİLESİYLE BULUŞTU

Nurten Ceylan aradığı abisi Bedri (Enver) ile buluştu. İki kardeş birlikte hasret giderdi. Bulunan Bedri (Enver) Bey'in başına gelenler ise herkesi duygulandırdı. Bedri (Enver) Bey, Sabahat Hanım ve Ömer Bey tarafından evlatlık alınıyor. Daha sonra bu çift Ömer Bey'in içki sorunu yüzünden tartışıyor ve Sabahat Hanım Almanya'ya gidiyor, bir daha dönmüyor. Bu sırada Bedri (Enver) Bey 2-3 yaşlarında ve ona babaannesi bakmaya başlıyor. Ardından ilkokuldayken babası Ömer Bey Bursa'ya gidiyor ve o da ortadan kayboluyor. Kendisine babaannesi ve dedesi bakan Bedri (Enver) Bey askerdeyken babaannesi de ölüyor ve ondan sonra dedesiyle birlikte kalıyor. Bedri (Enver) Bery evlatlık olduğunu da askerden sonra öğrenmiş.

Bedri (Enver) Bey'in biyolojik babası İsmail Bey'in ilk evliliğinden 3 çocuğu, ikinci karısı Bedri (Enver) Bey'in annesi Balı Hanım'dan iki çocuğu, üçüncü karısından da 1 çocuğu varmış. Bundan dolayı Bedri (Enver) Bey'in birden çok kardeşi çıktı ve hepsi canlı yayına kardeşlerini kucaklamak için gelmişler.

Bedri (Enver) Bey 1 yaşındaken kendisinden koparılan ve hiç görmediği annesi Balı Hanım ile kucaklaştı. Balı Hanım ve Bedri (Enver) Bey 60 yıl sonra hasret giderdi. Bedri (Enver) Bey'in karısı ile kızı da geldi ve tüm aile canlı yayında bir araya geldi.

Biyolojik baba İsmail Bey'in son eşi Yosma Hanım'dan olan oğlu Murat'ın yurda evlatlık verildiği ortaya çıktı. Bunun için; Murat adında yurda evlatlık verilen, baba adı İsmail, anne adı Yosma olan birisi varsa programı aramaları bekleniyor.

Aile fotoğrafı kalabalık bir şekilde çekildi.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA SIR OLAYLAR DÖKÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Samsun Vezirköprü'den kabolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan hala bir haber çıkmazken bu olayda sır olaylar dökülmeye devam ediyor. Kurnaz ailesinin köpeğinin zehirlenmesi şaşkınlık yaratırken akla daha önce konuşulan Hacer Hanım'ın eltisinin çocuğunu zehirlemesi olayı geldi. Çocuğu zehirlendiği söylenen Lütfiye Hanım bu zehirlenme olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lütfiye Hanım, Ecrin'in babaannesi Hacer tarafından kızı Fatma'nın zehirlendiğini söyledi. 22 sene önce kızı Fatma 8-9 yaşlarındayken Hacer Kurnaz ona haşere ilacı katılmış ayran vermiş. Fatma, ayranın kötü geldiği için hepsini içememiş. Dedesi de parmak yardımıyla içtiği ayranı istifra ettirmiş. Bu iddiaları Hacer Hanım kabul etmedi. Lütfiye Hanım ayrıca Deniz'in kendisini oğlunu öldürtmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ecrin kaybolduktan sonra ve kendilerine haber verildikten sonra neden markete gittikleri abur cubur aldıkları, neden bu kadar sakin oldukları tartışıldı. Deniz'in telefon kayıtları çıkarıldı. Bu kayıtlarda Deniz Özkan'ı 18:40 gibi aramış, 19:12'de taksiciyi aramış, jandarmayı ise 20:06'da aramış. Ecrin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra aleşveriş yapmaları, jandarmayı ve taksiyi bu kadar geç aramaları izleyenlerin aklını karıştırdı.

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybıyla ilgili olarak neden herkes çelişkili konuşuyor? Kim, neyi saklıyor? Küçük kızın başıne ne geldiği araştırılırken şüpheli ifadeler herkeste şok etkisi yarattı.

20 MAYIS NE OLDU?

20 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

AŞEVİ KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları Aşevi adı altında toplanan toplam bağış miktarı 333 Bim SMS, 4 Milyon 908 Bin Lira bağış toplandı. Bu miktarla 3'ü gezici olma üzere 5 tane aşevi yapılacak

MELAHAT HANIM'IN DEĞİŞİMİ

Müge Anlı'nın önceki bölümlerinde Temel Bey ve ablası Melahat Hanım 42 yıl önce Sirkeci tren garına bırakılmışlar. Temel Bey birileri tarafından evlatlık verilince ablasından ayrılıyor. Ablası Melahat'ı bulmak için canlı yayına katılan Temel Bey ablasını ve haberi olmadığı diğer ablası Solmaz ve kardeşi Şenol'u da bulmuştu. 4 kardeşin birbirlerinden habersiz acı dolu hayat hikayesi herkesin yüreğine dokunmuştu.

Ama ablası Melahat'ın ağız ve diş problemleri vardı. Bugünkü bölümde Melahat Hanım yeni dişleriyle görüntülendi. Ayrıca Melahat Hanım ve sonradan kavuştuğu kardeşi Şenol ile birlikte güzel bir hayat sürüyorlar.

Melahat Hanım'ın tedaviden sonra değişimi görenleri şaşırttı. Değişen ağız yapısıyla Melahat Hanım artık daha rahat konuşabiliyor.

NURTEN CEYLAN ABİSİ BEDİR'İ ARIYOR

Balı Hanım ve İsmail Bey evlenmişler ve Abdulkadir ile Bedir adında iki çocukları olmuş. Daha sonra anlaşamayan çift ayrılmaya karar vermiş. Balı Hanım baba evine geri dönmüş ama babası çocukları istememiş. İsmail Bey'de 1 yaşındaki Bedir'i 1959 ya da 1960 yıllarında Sakarya'da yaşayan Ömer Tırnak ya da Tırnakçıoğlu adından birine evlatlık veriyor.

Balı Hanım daha sonra babası tarafından zorla biriyle evlendiriliyor. Balı Hanım'ın o evliliğinden olan kızı Nurten Ceylan, babası yarı annesi bir olan abisi Bedir'i arıyor. Evlatlık verilen Bedir Bey şu an 60 yaşlarında olması gerekiyor.

Nurten Hanım'ın aradığı abisi Bedir bulundu. Evlatlık alan aile Bedir'in adını Enver olarak değiştirmiş. İki kardeş canlı yayında hasret giderdi.

Bedir (Enver) Bey hiç görmediği annesini de televizyondan ilk kez gördü.

KÜÇÜK NURCAN'DAN ACI HABER

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale Köyü'nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin kızı 3 yaşındaki Nurcan 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünden kaybolmuştu. Güvenlik güçlerinin aramalarında küçük çocuğun önce eteği daha sonra da ayakkabısı bulunmuştu. Bugün ise küçük Nurcan'dan acı haber geldi.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

KÜÇÜK ECRİN'E NE OLDU?

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan haftalardır haber yok. Bugünkü programa Ecrin'in diğer amcası Şaban Bey'de geldi ve bildiklerini anlatıyor.

Şaban Bey Ecrin'den saç örneği almış. Çünkü Cengiz öldüğünde eğer Sevcan biriyle evlenirse çocuğu onlara göstermezler diye almış. Böylelikle ellerinde kendi soy bağlarından olduğunu kanıtlayan bir delil olağaı için çocuktan saç örneği almış. Ama Şaban Bey çocuğun kardeşinden olmadığını yayında öğrendiğini söyledi.

Küçük Ecrin'in babasının kim olduğu da bugün tartışma konusuydu. Ecrin'in babasının kim olduğunu Sevcan stüdyo arkasında Müge Anlı'ya söylemiş. Çocuğun Cengiz'de olmadığını ise Deniz'de biliyormuş. Müge Anlı anne Sevcan'a farklı hareketleriolduğunu, çocuğu kaybolmuş bir anne görünümünün olmadığını söyledi ve bunun için Deniz ile Sevcan'dan da şüphelenilmesine neden olduğunu belirtti.

Babaanne Hacer Hanım, Sevcan sancılanınca ambulans çağırdık ama Deniz ambulansı geri çevirin Sevcan şimdi her seyi dökülecek dediğini iddia etti. Deniz bunları kabul etmezken yenge Lütfiye Hanım'da Deniz'in bu sözleri söylediğini doğruladı. Ardından telefonla bağlanan hala Ayşe Hanım'da olanları doğruları ve "Sevcan doktora gitmek isteyince Deniz istemedi ve Sevcan her şeyi dökecek ortalığa" dedi.

Bunun üzerine Deniz daha sonra bu konuştuğunu kabul etti ve "ben annemi ve kardeşimi koruma istedim" dedi.

Ecrin kaybolduktan sonra doktorda olan Deniz ve Sevcan'a haber verildikten sonra limon almaya gitmeleri tepki çekmişti. O gittikleri marketten güvenlik görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Sevcan, Deniz ve kuzeni Selim markete geliyor. Marketten limon, abur cubur alıyorlar ve toplam 4 dakika harcıyorlar. Görüntülerde oldukça sakin oldukları görülüyor. Bu görüntüler üzerine oklar Sevcan ve Deniz üzerine çevrilirken Deniz çocuğun ne kadar kayıp olduğunu bilmediği için ve oralarda bir yerdedir diye düşündüğü için telaşlanmadığını söyledi.

Ecrin'in kaybolma saati konusunda da ortak bir nokta bulunamadı. Aralarda geçen saat 11'de lafı dikkatlerden kaçmadı. Babaanne Hacer'in verdiği ilk ifade de saat 11'de kaybolduğunu söylediği daha sonrasında ise bunu değiştirdiği söylendi.

Flaş bir gelişme yaşandı. Bir önceki programda yayına telefonla bağlanan Zeynal, Özkan'ın kendisine "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar?" şeklinde sorular sorduğunu iddia etmişti. Hatta bunları telefonuna kaydettiğini ama telefonunun bozulduğunu ama İbrahim'inde duyduğunu söylemişti. İbrahim' de bunu doğrulamıştı.

Ama bugünkü programda bağlanan Zeynal'in Özkan'ın değil Deniz'in arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim'de kendisini Zeynal'İn aradığını ve "abi ben bunları söyleyeceğim sen de destek çık Özkan yalanlamasın" dediğini söyledi. İbrahim bunun için evet bende duydum dediğini ama aslında duymadığını itiraf etti.

Flaş bir gelişme ise program sonunda konuşuldu. Kurnaz ailesinni evlerinin önündeki köpeğin yabancı biri gelse havlayıp havlamayacağı programda uzun süre konuşulmuştu. Bugün söylenen bilgiye göre ise dün Kurnaz ailesinin köpekleri öldürülmüş. Daha önce yakın zamanda ise ailesinin 4 tane danasının öldüğü belirtildi. Bu muhtemel zehirlenerek ölümler dikkatleri çekerken bu ölümler ile Ecrin'in kaybının ilgili olup olmadığı merak ediliyor.

17 MAYIS NE OLDU?

17 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

HATİCE İLTER BULUNDU

Sezgin İlter'in aradığı ve 3 yıldır kendisinden haber alınamayan annesi Hatice İlter dün canlı yayında bulunmuştu. Bugün Hatice İlter ve oğlu Sezgin İlter canlı yayında buluştu. Hatice İlter oğlunun dışında gelini ve torunu ile tanıştı. Hatice İlter başına gelen olayları ve eşinden gördüğü şiddeti anlattı ve herkesi şok etti.

2 erkek 1 kız çocuğu olan Hatice İlter eşinden çok şiddet görmüş. Bu şiddet olayından dolayı devlet çocukları aileden alıp yurda yerleştirmiş. Bundan sonra baba çocukları almak için Hatice İlter'e iyi davranıp yurt yetkilileri üzerinde de olumlu bir etki bırakmış. Bunun üzerine kız çocukları Meryem'i almış ama erkekleri istememiş, onları almamış. Kızı Meryem'i alarak Bakü'ye kaçırmış. Meryem ailesiyle 10 yıl sonra görüşebilmiş ve o sırada uyuşturucu bağımlısıymış. Erkekler de yaşlarını doldurduktan sonra yurttan ayrılmış ve annelerinin yanına gelmişler. Ama Sezgin'in diğer erkek kardeşi annesine şiddet uygulamaya başlamış. Anne Hatice İlter tüm bunlardan sonra oradan ayrılarak uzaklaşmış. 3 sene sonra oğlu Sezgin ile karşılaştığında kendisini döven diğer oğlunun hapiste olduğunu ve kızı Meryem'in de uyuşturucudan yine cezaevine düştüğünü öğrendi.

KÜÇÜK ECRİN'E NE OLDU?

Küçük Ecrin'in babaannesi canlı yayına geldi ve kendisine sorulan soruları yanıtlıyor

Bugün gelen bilgiye göre Özkan Zeynal Sezer isminde birine Ecrin'in kaybolmasıyla ilgili olarak "Piyangonun kime vuracağı belli değil" dediği öğrenildi. Ayrıca "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar? " soruları sormuş. Telefonla canlı yayına bağlanan Zeynal Sezer bu konuşulanları onayladı.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

16 MAYIS NE OLDU?

16 Mayıs neler oldu, hangi konular işlendi?

HASAN ALİ BUDUR?

11 Mayıs Cumartesi günü İzmir Çeşme Germiyan Yalısı'nda oturan kızının yanından kaybolan 89 yaşındaki Hasan Ali Budur'dan hala haber yok. Sosyal Hizmerltler'de de bulunamayan yaşlı adamın sağlığından endişe ediliyor. İzmir'de ya da herhangi başka bir yerde görenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

Alzheimer hastası Hasan Ali Budur 1.60 boylarında, 70 kilo civarlarında. Kaybolduğunda üzerinde koyu gri pantolon, yeşilimsi sweatshirt ve siyah mont var. Telefonu yanında ama nüfus cüzdanı yok.

HATİCE İLTER ARANIYOR

29 yaşındaki Sezgin 45 yaşındaki annesi Hatice İlter'i arıyor. Hatice İlter ve eşinin 3 çocuğu olmuş. Daha sonra ayrılmaya karar veren çift çocuklarını yurda bırakıyor. Çocuklar yaşlarını doldurduktan sonra annesinin yanına gidiyor. Fakat 2017 yılında Hatice İlter Bağcılar'daki evini satıp kayıplara karışıyor. Tekstil işiyle uğraşan Hatice İlter'den 2 yıldır kendisinden haber alınamıyor. Hatice İlter'i görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların haber vermesi bekleniyor.

Sezgin'in 2 yıldır görmediği annesi Hatice İlter bulundu. Anne oğul canlı yayında konuştu

REMZİYE DEMİR VE KİBAR ASANOV HASRET GİDERDİ

12 yıldır görmediği ablası Kibar Asanov ile canlı yayında buluşan Remziye Demir yayından sonra vakit geçirerek hasret giderdi. İki kardeş birlikte ve yeğenleriyle parkta eğlendiler.

MERAL KOÇ'UN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Müge Anlı'nın Ramazan ayı için harekete geçirdiği "hayallarinizi yazın gerçekleştirelim" projesinin bugünkü konuğu Meral Koç oldu. Kendisi küçükken babasını kanserden kaybeden Meral Koç'un daha sonra kendisi de lösemi oldu. Lösemiyi yendikten sonra ise meme kanserine yakalandı. O dönemde çiniler yapmaya başlayan Meral Koç daha sonra Lösev için çiniler yapmış. İşini daha da ilerleten Meral Koç bu sanatı için Müge Anlı'dan seramik fırını istedi.

Meral Koç'un hayali gerçek oldu ve seramik fırınına kavuştu.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN'İN SIRLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybında jandarma çocuğun kaybolduğu yerlerdeki arama çalışmalarını sonlandırdı. Arazide yer alan kuyular aranmaya başladı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine arazi kazılmaya başlandı. Deniz ve Sevcan'ın çocuk kaybolduktan sonra eve gelmeden önce limon almaya gitmesi şüpheli bulunurken Deniz limon almasını annesinin söylediğini ifade etti.

Ecrin'in ilk kaybolduğu zaman arama çalışmaları yapılırken Özkan'ın neden tek başına arama çalışmalarını gittiği ve 2 saat kendisinden neden haber alınmadığı merak ediliyor. Köyde de herkes eğer Özkan birşey yaptıysa çocuğun yerini değiştirmek için gitti, yerini değiştirdi ve geri geldi diye düşünmüşler. Ayrıca evde camın kırık olması Müge Anlı ve izleyenlerin aklına acaba çocuğa evde mi kaza geldi de sonradan ortadan kaldırdılar sorusu geldi.

1.5 yaşındaki Ecrin'i kaybından hala bir sonuç çıkmazken ailesinden şüpheli ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ecrin'i arama çalışmalarında Özkan arama ekiplerine giderek; "Eğer bu çocuk boğulduysa ya da gömüldüyse falan parmak izi çıkar mı? Katili bulunur mu?" diye sorması dikkatleri yine üzerine çekti. Ayrıca Özkan canlı yayında "diğer abim olan Gökhan abime canımı veririm ama Deniz abimi sevmiyorum, ısınamıyorum" demesi dikkat çekti.

15 MAYIS NE OLDU?

15 Mayıs neler oldu, hangi konular işlendi?

HASAN ALİ BUDUR ARANIYOR

89 yaşındaki Hasan Ali Budur 11 Mayıs Cumartesi günü kaybolmuş. İzmir Çeşme Germiyan Yalısı'nda oturan kızının yanına gidiyor. Oradan bakkala gitmek için çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Eşi Gülşen ile İzmir Urla Zeytinler Köyü'nde oturan Alzheimer hastası Hasan Ali Budur 1.60 boylarında, 70 kilo civarlarında. Kaybolduğunda üzerinde koyu gri pantolon, yeşilimsi sweatshirt ve siyah mont var. Telefonu yanında ama nüfus cüzdanı yok.



Telefonu en son Ilgın civarlarında sinyal vermiş. Yaşı konusunda tam net bilgi veremeyen Hasan Ali Budur konuştuklarına Mustafa Kemal ile tanıştığını, Mustafa Kemal'e kahve pişirdiğini anlatırmış. Ayrıca durduğu arabalara beni eve götürün diye söylermiş. İzmir'de görülme olasılığı daha yüksek olan Hasan Ali Budur yine de her yerde olabilir.

89 yaşındaki Hasan Ali Budur'u görenlerin programa ya da polise haber vermesi bekleniyor.

İKİ KARDEŞ BULUŞTU

Kardeşi Remziye Demir 12 yıldır görmediği ablası Kibar Asanov ile bugünkü canlı yayında buluştu. Kibar Asanov korktuğu için ailesini arayamamış. Kibar Asanov diğer kız kardeşi ve kırgınlık yaşadığı abisi Abdullah ile de telefonda canlı yayında konuştu.

Kardeşler ve yeğenlerin buluştuğu canlı yayında aile fotoğrafı çekildi ve mutlu sona ulaşıldı.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN KAYBINDA SIR OLAYLAR

1.5 yaşındaki küçük Ecrin hala bulunamadı. Arama çalışmaları son bulurken köyden Muhammed Bey, Özkan'ın yaptıklarını anlatırken belirttiği saat aralığını yalanlarken Özkan bu konuda "yanlış hatırlamışım" dedi. Amca Özkan'ın hala bazı saatlerde ne yaptığını açıklayamaması dikkatleri üzerine çekiyor.

Müge Anlı ve ekibine köylülerde bildiklerini anlattılar ve ailenin kayboldu dediği saatlerde bir arama sesi, bir bağırış duymadıklarını söylediler. Normalde herhangi bir sesin duyulduğunu yankı yaptığını ama babaanne ve Özkan'ın hiç Ecrin'i arama sesi gelmediğini belirttiler. Ayrıca Ecrin'in kaybolduğu sabah evde iki kardeş arasında büyük bir kavga olmuş ve bu kavgayı tüm köylüler duymuş.

Komşulardan Muhammed Bey kendisinin evin dışında durduğunu ve o sırada Özkan'ın traktörle gelirken bir yerde olması gerekenden fazla beklediğini, o noktada farklı sesler duyduğunu ama seslerin ne sesi olduğunu anlamadığını söyledi.

Ecrin'in babası Cengiz ölmeden önce Ecrin'den saç teli almak istemiş çünkü kendi çocuğu olup olmadığınndan şüphelenmiş. Ecrin'in babaannesi de şüphelenmiş ve çocuğun saçı kesilip DNA testi için alınmış. Ayrıca bir sır daha ortaya çıktı. Cengiz'in kardeşi İbrahim, Sevcan'ın ablası ve aynı zamanda Cengiz'in eski eşi Şükran'la birlikteymiş.

AŞEVİ KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları adı altında Kızılay aracılığıyla aşevi kurmak için toplanan bağış miktarı 4 Milyon 512 Bin Lira toplandı ve yardımlar giderek artıyor. Yardım miktarının artmasıyla Yapılması planlanan aşevi sayısı da artıyor.

Yayın başlayınca ve olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

14 MAYIS NE OLDU?

14 Mayıs Müge Anlı'da ne oldu hangi konular işlendi?

İftara ne yemek yapsam? İftar için ana yemek tarifleri | 14 Mayıs 2019 iftar menüsü

AŞEVİ YARDIM KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları adı altında düzenlenen aşevi kampanyası sonucunda 311 Bin SMS, 4 Milyon 163 Bin Lira bağış toplandı.

Biri Gaziantep biri Erzurum, 2'si de gezici olma üzere 4 aşevi miktarı tamamlandı. Gelen yarımlar devam ediyor ve 5. aşevi de yolda

3 YAŞINDAKİ NURCAN KAYIP

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 yaşındaki Nurcan Pazar günü evlerinin önünden kayboldu.

Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale Köyü'nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin kızı Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu. Yadigar Sade kızını göremeyince durumu eşi Hayrettin Sade'ye bildirdi. Köylülerle birlikte yapılan aramadan sonuç alınamayınca aile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri küçük kızı her yerde ararken köylülerde aramalara yardım etti.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar, minik Nurcan’ın evinin önünden geçen derede yoğunlaştı. Hayrettin ve Yadigar Sade’nin çiftinin ikamet ettiği evinin önünde geçen dereye düşme ihtimali üzerinde duran ekipler, arama çalışmalarını dalgıç ekiplerinin de katılmasıyla birlikte bugün dere kenarında yürütecek.

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmaları sonucu, köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu. Ekiplerin küçük çocuğu bulmak için çalışmaları devam ediyor. Küçük kızı görenlerin polise veya programa haber vermesi bekleniyor.

YILDIZ BALCI KAYIP

34 yaşındaki Yıldız Balcı 6 Mayıs günü Edirne Havza'daki evinden bakkala gidiyorum diye çıktı ve bir daha dönmedi. Evli ve 5 çocuklu olan Yıldız Balcı'yı babası aramak için programa gelmiş. Eşiyle sorunları olan ve bu sorunlarını ablası Ayşe'ye de aktaran Yıldız Balcı ayrıca ablasına komşularının oğluyla görüştüğünü söylemiş. Şimdi o komşuları ve oğlu da kayıp. Bunun için acaba komşularının oğluyla mı gitti yoksa birisi bir şey mi yaptı bilinmiyor. Yıldız Balcı'yı görenlerin haber vermesi bekleniyor.

KİBAR ASANOV - KİBAR DEMİR ARANIYOR

Müge Anlı'nın Ramazan ayında "Yazın Hayallerinizi Gerçekleştirelim" kampanyasına mektup yazarak ulaşan Remziye Demir-Asanov 12 yıldır görmediği ablasını arıyor. 36 yaşındaki Kibar Asanov - Demir bir gün üvey kızının yanına gitmek için oradan ayrılıyor ve bir daha kendisinden haber alınamıyor. 4 çocuk annesi Kibar Asanov-Demir'in çocuklarının velayeti de eski eşinde.

Daha sona bir gün nüfus müdürlüğüne giden kardeşi Remziye Demir orada ablası Kibar Asanov- Demir'in 2010 yılında evlendiğini ve soyadının Asanov olarak değiştirildiğini öğreniyor. Şimdi de mektupla Müge Anlı'ya derdini anlatan Remziye Demir, ablası Kibar Asanov - Demir'in bulunmasını istiyor. Kibar Asanov - Demir'i görenlerin haber vermesi bekleniyor.

Kardeşi Remziye Demir tarafından aranan Kibar Asanov dakikalar sonra canlı yayında bulundu. İyi olduğunu belirten Kibar Asanov evlendiğini 2 çocuğu olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin çok değiştiğini, kendisini çok geliştirdiğini söyleyen Kibar Asanov kardeşiyle hasret giderdi.

İftara ne yemek yapsam? İftar için ana yemek tarifleri | 14 Mayıs 2019 iftar menüsü

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME

1.5 yaşındaki Ecrin hala bulunamazken bu kayıp olayında sır olaylar ortaya çıktı. Ecrin'in annesi Sevcan ablası Şükran'dan şüphelendiğini söyledi. Çünkü Sevcan'ın eski eşi Cengiz aslında eniştesiymiş yani ablasının eski kocasıymış.

Yani; Cengiz ve Şükran 4 sene birliktelik yaşamışlar. Daha sonra Sevcan ablasının kocası Cengiz ile kaçmış. Bunun için ablasının kendisine kin duyduğunu ve kendisine zarar vermek için Ecrin'i kaçırmış olabileceğini söyledi. Ayrıca Sevcan, tüm bu olaylardan dolayı şimdiki kayınpederinin ablası Şükran'ı kuzeni olarak bildiğini söyledi.

Abla Şükran telefonla bağlandı ve kendisinin kaçırmadığını söyledi. Kardeşi Sevcan ve eski kocası Cengiz'in birlikteliklerinden dolayı Ecrin'i ilk zamanlar sevmediğini ama bunun için o kadar zaman sonra kaçırma durumunun olmadığını söyledi. Ayrıca Şükran Hanım, Ecrin'in Cengiz'de olma ihtimalinin olmadığını çünkü Cengiz'in çocuğunun olmadığını söyledi.

Canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı anne Sevcan'a " babasının başka birisi olma ihtimali var mı?" diye sordu.

Sevcan "Evet var" diyerek herkesi şaşkına uğrattı. Sevcan eski kocası Cengiz'in kendisini para karşılığı başka erkeklere pazarladığını ve bunun için çocuğun başka birisinden olma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın Özkan'a çocuğun kaybıyla ilgili sorular sorarken Özkan Ecrin'i kendisinin dışarı çıkardığını ve arkasında gelecek telaşıyla arkasına bakarak gittiğini söyledi. Bunun üzerine abisi Deniz, Özkan'ın jandarmada farklı bir ifade verdiği söyledi ve "jandarmada Ecrin'in dışarı çıktığını ve orada taş, toprakla oynadığını söyledin sen" dedi.

Bunun üzerine Özkan "Annem sen telaşlanma diye, tepki gösterme diye öyle söyleyelim dedi " diyerek herkesi şok etti.

Müge Anlı "Bez olayında da ifade değiştirdiniz siz sonradan. Şimdi de bu olayda ağız birliği yapmışsınız. Başka hangi konularda birlik olarak konuşuyorsunuz siz ne saklıyorsunuz? Çocuğun başına evde mi bir şey geldi?" diye sordu.

Özkan "Evde çocuğun başına ne gelebilir Müge Hanım? Biz ne yapmış olabiliriz çocuğa?" dedi. Müge Anlı "Valla gömmüş olabilirsiniz mesela" dedi. Küçük Ecrin'in kaybı sırrını koruyor.

13 MAYIS NE OLDU?

13 Mayıs 2019 neler oldu, hangi olaylar işlendi?

AŞEVİ BAĞIŞI

Aşevi yardımı için toplanan bağış miktarı 3 milyon 791 bin lira oldu

KÜÇÜK ECRİN NEREDE?

1.5 yaşındaki Ecrin hala bulunamadı. Ecrin'in annesi Sevcan ve babası Deniz canlı yayında canlı yayında çocuklarını arıyor. Aile ilişkileri karışık olan bu olayda canlı yayında daha fazla bilgiler ortaya çıkıyor.

Sevcan'ın 16 yaşında kaçtığı Cengiz'in Sevcan'dan önce 1 resmi nikahlı ve 2 'de gayri remi karısı varmış. Bu eşlerinin hiçbirinden çocuğu olmamış. Evlenmelerinden 6 sene sonra 42 yaşındayken Sevcan'dan çocuğu olunca herkesin aklına bir soru işareti oluşmuş. Evliliğin son yıllarına doğru Cengiz, Sevcan ile ilgilienmemeye başlamış, çok fazla alkol kullanmaya başlamış.

Sevcan, Ecrin doğduktan sonra kocasının işi için başka ilde olmasından dolayı Deniz'lerin evine gitmiş. Deniz ve Sevcan'ın ilişkisi o zaman, bebek doğduktan kısa bir süre sonra başlamış. Bu sırada onların ilişkisini anlayan Özkan durumu dayısı Cengiz'e anlatmış ve durum öyle ortaya çıkmış. Söylentilere göre Özkan dayısı Cengiz'e abisi Deniz ve Sevcan'ın fotoğrafını göstermiş. Bunun üzerine Cengiz beşiğiyle birlikte çocuğu atmaya kalkmış.

Küçük Ecrin'in babannesi, amcası Özkan, annesi Sevcan ve babası Deniz canlı yayında soruları yanıtlıyor. Bu kişiler hakkında değişik iddialar ortaya atıldı.

Dünyanın en esrarengiz cinayetleri

10 MAYIS NE OLDU?

10 Mayıs tarihinde neler oldu, neler işlendi?

AŞEVİ BAĞIŞI

Dünkü yayında Kızılay aracılığıyla aşevi kurmak için yapılan yardım kampanyası neticesinde toplam bağış miktarı 2 Milyon 127 Bin 498 Lira oldu. İlk başta kurulması planlanan Erzurum Aşevi ve Gaziantep Aşevi miktarı tamamlandı. Şimdi sırada Gezici (Mobil) Aşevi var. Yardım kampanyası bugün de devam edecek. Sizde destek olmak istiyorsanız MÜGE yazın 2868'e kısa SMS atın. 1 SMS 10 TL değerindedir.

14 YAŞINDAKİ ELİF BULUNDU

14 yaşındaki Elif Önder 7 Mayıs Salı günü evden kaçmıştı. Elif Önder bulundu ve Sosyal Hizmetler'e yerleştirildi. Annesi Sevim Önder, Elif'in önce arkadaş çevresiyle sigaraya ondan sonra da uyuşturuya alıştırıldığını söyledi.

PAKİZE DİNDAROĞLU EVLATLIK VERDİĞİ OĞLUNA KAVUŞTU

Pakize Dindaroğlu 39 yıl önce bir karakola bıraktığı oğluna kavuştu. Umut adını verdiği oğlunun adı daha sonra Mesut olarak değiştirilmiş.

Müge Anlı'da büyük buluşma gerçekleşti. Pakize Dindaroğlu 39 yıldır aradığı oğluna kavuştu.

Pakize Dindaroğlu'nun diğer çocukları da kardeşleri Mesut'la kucaklaştı.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN ARANIYOR

1.5 yaşındaki Ecrin 3 gündür aranıyor. Ecrin'i AFAD ve birçok güvenlik ekibi her yerde arıyor. Ancak küçük Ecrin'in kaybının altında çok farklı bir olay çıktı. Buna göre;

Ecrin'in annesi Sevcan 16 yaşındayken 36 yaşındaki Cengiz ile evleniyor. 6 sene evli kalıyorlar ve bu evlilikten Ecrin dünyaya geliyor. Daha sonra Cengiz, ablasının oğlu Özkan ile kavga ediyor. Özkan bu kavga sırasında dayısı Cengiz'e "karın Sevan ile abim Deniz'in ilişkisi var" diyor. Cengiz bunun üzerine kalp kirizi geçirip ölüyor. Öldükten sonra Cengiz'in ablasının oğlu Deniz ile karısı Sevcan evleniyor. Deniz ve Sevcan evliliği sonucunda Sevcan tekrar hamile kalıyor. Fakat 3 gün önce 1.5 yaşındaki Ecrin kayboluyor.

Fakat Deniz ve Sevcan'ın evliliği aile içinde çok tartışma yaratmış. Aileden birçok kişi tepkisini belli etmiş. Bundan dolayı Ecrin'in kaybından dolayı önce aile içinden şüpheleniliyor. Bu şüphelilerden birisi üvey amca Özkan. Özkan zamanında abisi Deniz ile Sevcan'ı dayısı Cengiz'e söyleyerek abisinin canını tehlikeye atmış. Ayrıca sürekli abisi Deniz ile kavgaları var ve Ecrin'i en son gören kişilerden birisi o.

Diğer bir şüpheli ise öz amca olan İbrahim. İbrahim zamanında bu evliliğe karşı çıkmış ve bu tepkisini sosyal medyadan da göstermiş. Sosyal medyadan "O çocuğu sizden alacağım" diye seslenmiş. Bunun için diğer bir şüpheli isimde öz amca İbrahim.

Şimdi 1.5 yaşındaki küçük Ecrin nerede? Çocuk kendisi mi gitti? Yoksa birisi mi kaçırdı? Aileden birisi intikam almak için çocuğa zarar mı verdi?

MÜGE BEBEK BÜYÜDÜ

Müge Anlı'nın programında evlenen Erdoğan ve Nazmiye çiftinin çocukları Müge bebek büyüdü

Erdoğan ve Nazmiye çifti evsiz kaldıkları için programa gelmişti. Program vesilesiyle yeni evlerine kavuşan çift bebeklerine Müge ismini vermişlerdi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Konyadaki evlerinde vahşiçe katledilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir izzleyici; cinayet gecesi mezarlıkta iki kişiyi gördüğünü söylemesi üzerine jandarma mezarlıkta cinayet silahını aradı. Ancak arama sonucunda herhangi bir silaha ulaşılamadı. Büyükşen çiftinin katili ya da katillerini arama çalışmaları devam ediyor.

LİSELİ HASRET'İ KAÇIRAN AİLEDEN HABER GELDİ

7 Mayıs'ta Ahmet Özkır ve abisi tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılan liseli Hasret Baydenk ailesi tarafından aranıyordu.Ahmet Özkır'ın ailesi Hasret'in yanlarında olduğunu ve kızın kendi rızasıyla geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Müge Anlı aileye kızın kaçırıldığı yerdeki kan izlerini sordu ve eğer kız kendi rızasıyla kaçtıysa ailesinin yanına getirmelerini ve kıza isteyip istemediğini kendilerinin sormak istediklerini söyledi.

BAĞIŞ MİKTARI ARTTI

Müge Anlı ve Dostları Aşevi'ne yapılan toplam bağış miktarı program kapanırken 2 Milyon 99 Bin Lira'ya ulaştı.

9 MAYIS NE OLDU?

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN 48 SAATTİR KAYIP

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'nde 1.5 yaşındakş Ecrin Kurnaz kayıp. 48 saattir kendisinden haber alınmayan Ecrin'in annesi 6 aylık ikinci bebeğine hamile. Bunun için anne ve baba yeni bebeğin kontrolü için hastaneye gidiyor. O sırada babaannesine bırakılan Ecrin ortadan kayboluyor.

1.5 yaşında olmasına rağmen yürüdüğü belirlenen Ecrin'i AFAD ve Jandarma her yerde arıyor.

Minik Ecrin'i görenlerin haber vermesi bekleniyor. Canlı yayında Ecrin aranmaya devam ediyor.

AŞEVİ YARDIM KAMPANYASI

Müge Anlı her sene Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı programa konu kalıp her sene bir yardım kampanyası başlatılıyor. Geçen sene Arakanlı Müslümanlara ev yapmak için kampanya başlatılmıştı. Bu kampanya neticesinde Müge Anlı ve Dostları adı verilen bir mahalle kuruldu ve o mahalleye yapılan yardımlarla 492 ev yapıldı.

Bu sene Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın konuk olduğu programda bu senenin yardım kampanyası açıklandı. Buna göre bu sene Erzurum ve Gaziantep'te 2 aşevi kurulacak. Bunun için "MÜGE" yazıp 2868'e kıs SMS göndermeniz yeterli. Her SMS bedeli 10 TL değerinde. Eğer daha büyük meblalar vermek isteyen varsa tek tek SMS atmak zor olacağı için Kızılay'ın sitesine girip oradan kart yoluyla ödeme yapılabilir. Ama eğer gönderirken açıklama kısmına "Müge Aşevi Bağışı" yazarsanız program kapsamında yapılan bağış miktarının belirlenmesinde yardımcı olur.

Bu aşevinde günde 3 öğün 4 çeşit yemek çıkacak. Bu kampanya kapsamında daha büyük miktarlar toplanması halinde aşevi sayısı arttırılacak.

Daha büyük bağışlar yapmak için;

YURT İÇİ BAĞIŞLARI İÇİN; ZİRAAT BANKASI: TR 8200 0100 1745 0000 2868 5238

YURT DIŞI BAĞIŞLARI İÇİN; ZİRAAT BANKASI: DE 2651 2207 0010 8000 0001

PAKİZE DİNDAROĞLU EVLATLIK VERDİĞİ OĞLUNU ARIYORDU

Evlatlık verdiği oğlu Umut'u arayan Pakize Dinsaroğlu'nun aradığı Başkomiser Raif bulundu.

İki kişi programı arayarak aradıkları kişinin adının Rauf değil Raif olduğunu söyleyince Başkomiser Raif Bey'e ulaşıldı. Raif Bey, Pakize Dinsaroğlu'nun oğlu Umut'u evlatlık alan kişinin Ayvansaray'da oturan Tekirdağlı Playwood lakaplı Cemal olduğunu söyledi. Cemal Bey o dönem korsan taksicilik ve manavlık yapıyormuş. 6-7 sene sonra Başkomiser Raif, Cemal Bey'i görmeye gittiğinde çocuk 6-7 yaşlarındaymış ve evlatlık olduğunu biliyormuş. Cemal Bey Umut'u turizm okutmak ve onun geleceğini kurtarmak için Antalya'ya taşınacağını söylemiş.

Program ekibi Playwood Cemal'i arıyor.

Raif Bey'in evlatlık verdiği kişinin ismini Cemal olarak söylemişti ama alınan bilgilere göre o kişinin ismi Cemal değil Hüseyin'miş. Hüseyin Bey 20-25 sene önce vefat etmiş. Evlatlık verilen Umut'un adını da Mesut olarak değiştirmiş. Mesut şu anda Fatih'te özel bir hastanede çalışıyormuş. Anlı'nın ekibi özel hastanelerde Mesut Bey'i aramaya başladı.

Pakize Dindaroğlu 39 yıl önce evlatlık verdiği oğlu Mesut bulundu. Pakize Dindaroğlu oğlu Mesut ile canlı yayında konuştu.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN CİNAYETİ

Konya'daki evlerinde vahşice katledilen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katili y ada katilleri aranıyor.

LİSELİ HASRET ARANIYOR

Liseli Hasret Baydenk Samsun Çarşamba'dan 7 Mayıs'ta kaçırıldı. Ailesinin husumetli olduğu aileden Ahmet Özkır ve kardeşi tarafından kaçırılan Hasret Baydek'i ailesi arıyor. Zorla taksiye bindirilen genç kızın kaçırıldığı yerde kan izleri rastlandığı için hayatından endişe ediliyor. Hasret Baydenk'i görenlerin ya da kaçıranları bilenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

ELİF ÖNDER ARANIYOR

14 yaşındaki Elif Önder evden kaçtığı için ailesi taraından aranıyor. İstanbul Tozkoparan'dakie evinden 7 Mayıs Salı günü çıkan ve bir daha geri dönmeyen genç kızdan haber bekleniyor. Okuduğu liseden atılan genç kıza davranış bozukluğu teşhisi konulmuş ve madde kullanımı var. Daha önce de evden kaçmış olan genç kızı görenlerin programa ya da polise haber vemesi bekleniyor.

8 MAYIS NE OLDU?

8 Mayıs'ta ne oldu? Hangi olaylar konuşuldu?

MERVE MEMİŞ BULUNDU

22 gündür aranan 18 yaşındaki Merve Memiş bulundu. Ankara'dan arayan Merve bir kafede çalıştığını, söylenen erkek isimleriyle birlikte olmadığını bir kız arkadaşıyla birlikte olduğunu ama eve dönmek istemediğini söyledi. Giderken annesinin ilaç kutusuna not bıraktığını söyledi ama ailesi notu bulamadı. Babası yine de peşini bırakmak istemiyor. Ankara'da nerede olduğunu bulacak

DİLBER TEPE BULUNDU

Nursen Ecevit'in annesi bulundu. Annesiyle kendi takı dükkanı arasında 2 dakika kadar bir mesafe olduğu ortaya çıktı.29 yıldır aradığı annesi iş yerinin yakınında çıktı. Annesi Dilber ile canlı yayında telefonda görüştü.

EMİRHAN'IN HAYALİ

14 yaşındaki Emirhan, Müge Anlı'nın hayalinizi yazın gerçekleştirelim kampanyası için Müge Anlı'ya bir mektup yazıyor ve Anlı'nın ekibi Emirhan'ı buluyor. 8. sınıf öğrencisi Emirhan'ın hayat hikayesi şöyle;

Emirhan, anne babası ve 3 kardeşiyle bir tavuk çiftliğinde çalışırlarken babaları internetten tanıştığı birisiyle kaçıp gitmiş. Bunun üzerine patronları kendilerinin çalışamayacağını söylemiş ve aile 3.5 ay bir akrabalarında kalmış. Emirhan'ın annesi duyma engelli, ablalarından birisi de %50 engelli. Aile daha sonra aldıkları bir yardımla bir ev bulmuşlar. Evi geçindirmek için 17 yaşındaki büyük erkek okulu bırakıp çalışmaya başlamış. Annesi ve engelli ablası da merdiven silmeye başlamışlar. Emirhan duyma engelli annesi için işitme cihazı, kardeşleri için de okul istiyor. Kendisi için de Galatasaray stadını görmek istediğini söyledi.

Emirhan'ın kardeşinin tedavisini Prof. Dr. Arif Verimli üstlendi.

Emirhan'ın annesinin tedavisini İşitme Merkezi Genel Müdür Ersin Oray, kurumlarında yapacaklarını bildirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı İsmet Yıldırım çocukların eğitim ihtiyaçlarını gidereceklerini söyledi.

Emirhan için ise Galatasaray Spor Müdürü Emirhan'ın Galatasaray stadını gezdirecek. Sinan Engin, Emirhan'ı Fatih Terim'le tanıştıracak ve ismanda sporcularla tanıştıracak.

Emirhan en son isteği olarak anne ve babasının boşanmamasını istedi. Bunun üzerine Müge Anlı durumu Emirhan'a anlatmakta zorluk çekti.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN CİNAYETİ

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili ya da katilleri kimler o araştırılıyor.

HAYRULLAH DEMİR ARANIYOR

22 yaşındaki Hayrullah Demir 5 aydır yok. Sefaköy'de bir börekçide çalışan Hayrullah Demir börekçinin üst katında kalıyordu. Birgün kardeşinin çalıştığı Şirinevler'e gidiyor ve daha sonra ortadan kayboluyor. Hayrullah Demir'i görenlerin programı ya da polisi araması bekleniyor.

Evlatlık verdiği Umut ismindeki oğlunu arayan Pakize Dindaroğlu'nun bahsettiği karakolda tüm arşivler tarandı ama bir bilgi çıkmadı. Ayrıca Pakize Dindaroğlu'nun bahsettiği Başkomiser Rauf isminde biri de bulunamadı.

7 MAYIS NE OLDU?

7 Mayıs'ta ne oldu? Hangi olaylar işlendi? İşte cevabı...

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN CİNAYETİ

Konya'daki evlerinde vahşice katledilen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin katili ya da katilleri aranıyor.

Necla ve Metin Büyükşen cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Memet Ali Dayanır şüpheli olarak gözaltına alındı.

PAKİZE DİNDAROĞLU EVLATLIK VERDİĞİ OĞLU MURAT'I ARIYOR

61 yaşındaki Pakize Dindaroğlu 1980 yılında 7 aylıkken evlatlık verdiği oğlu Murat'ı arıyor.

Pakize Dindaroğlu 1979 yılında 19 yaşındayken Mustafa adında biriyle bir birliktelik yaşıyor. Bu birliktelikten Murat adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya geliyor. Baba Mustafa anne Pakize'yi ablasının evine bırakıp geleceğini söyleyip gidiyor. Ama o da kendi ablasının yanına Gümüşhane'ye gidiyor ve uzun bir süre gelmiyor. Bunun üzerine zor durumda kalan anne Pakize iş arıyor. Ama çocuk da hastalanınca karakola gidip durumunu anlatıyor. İstanbul Ayvansaray Lonca Karakolu'nda görevli Başkomiser Rauf ya da Tevfik Bey'e veriyor. Başkomiser çocukları olmayan bir tanıdığına vereceğini söylüyor ve öyle anlaşıyorlar. Daha sonra 1983 yılında anne Pakize ve baba Mustafa tekrar bir araya gelip resmi evleniyorlar ve çocukları da oluyor. Şimdi anne Pakize Hanım daha önce kendi imkanlarıyla arayıp bulamadığı çocuğu Murat'ı arıyor.

NURSEN ECEVİT ANNESİ DİLBER TEPE'Yİ ARIYOR

1983 yılında Kayseri'de dünyay gelen Nursen Ecevit 7 yaşında ayrıldığı annesi Dilber Tepe'yi arıyor.

1980'de Kayseri'de tanıştığı İlhami Aydoğdu'dan Nursen ve Umut adında iki çocuğu olan Dilber Tepe aranıyor. Dilber Tepe kendinden yaşça büyük İlhami Aydoğdu'nun iki eşinden sonra 3. kuma olarak gayri resmi evlendiriliyor. 16 yaşında kızı Nursen'i kucağına alıyor. Sonra çeşitli nedenlerden doolayı evi terk etmek zorund a kalıyor. Şimdi kızı Nursen Cevdet annesi Dilber Tepe'yi arıyor.

3 çocuk annesi Nursen Cevdet'in aradığı annesi Dilber Tepe bulundu. Annesinin şimdiki eşi önceki hayatındaki gelişmeleri bilmediği için annesi canlı yayına bağlanamadı. Ancak Nursen'in teyzesi canlı yayına telefonla bağlanarak yeğeniyle konuştu.

MERVE MEMİŞ ARANIYOR

Merve Memiş hala bulunamadı. 15 Nisan'da evden çıkıp kaybolan Merve'den 22 gündür haber yok. Alınan bilgilere göre ilk başta Sedat adında biriyle görüştüğü iddia edilmişti. Ama bir arkadaşına görüştüğü kişinin ismini Fırat olarak söylemiş. Fırat ise Merve ile zorla görüştüğünü, Merve'nin kendisini evlenmeye zorladığını söyledi. Bir başka arkadaşına ise görüştüğü kişinin adını Muhammed olarak söylemiş. Eldeki bilgilere göre Muhammed, Merve ile görüntülü konuşma programından tanışmış. Muhammed Kocaeli'nde kalıyormuş.

Merve'yi görenlerin haber vermesi bekleniyor.

6 MAYIS NE OLDU?

6 Mayıs'ta neler oldu, hangi olaylar işlendi?

METİN KOCAOĞLU CİNAYETİ

Ailesi tarafından Metin Kocaoğlu 'nun cesedine ulaşıldı. Kuzenlerinin itiraflarına göre; aralarında Metin Kocaoğlu ve 2 kuzenlnin de olduğu 5 kişi elektrik kablosu çalmak için gitmişler. Bu sırada Metin Kocaoğlu elektirik akımına kapılıp hayatını kaybedince 2 kuzeni Mesut ve Ahmet Arı cesedi Akkaya Baraj Gölü'ne atmışlar. Bu ifade sonrasında Metin Kocaoğlu'nun cenazesine ulaşılıp defnedilirken 5 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADRİYE SAN CİNAYETİNDE CİNLER ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Kadriye San'ın şüpheli ölümü araştırılıyor.

Kadriye San 16 yaşında teyzesinin oğluyla evlendi. Bu evlilikten 4 çocuk doğdu. 6 yıldır eşiyle anlaşamayan Kadriye San'a eşi Halil İbrahim kız çocuk istediğini eğer kız çocuğu olmazsa kuma getireceğini söylemiş. Ailesi ile çok görüşemeyen Kadriye San'ın kocası Halil İbrahim San birgün kayınvalidesinin evine gelerek karısı Kadriye'yi aşağı çağırmalarını boşanma kağıtlarını imzalatacağını söylüyor. Kadriye'nin kaybolduğundan haberi bile olmayan ailesi bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kimliği Belirsiz Cesetler sitesine giriyor ve orada Kadriye'nin cesediyle karşılaşıyor.

Kadriye San'ın cesedinin otopsi raporuna göre; İzmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı'ndaki su kanalının yanında bulunan cesedin açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Midesi ve iç organları enfeksiyon ve iltihap kapmış. Islak bir yerde tutulduğu ve aç bırakıldığı tahmin ediliyor.

Kadriye'nin ablası cesedin 3 gün boyunca zmir-Çeşme Otoyolu Limontepe Kavşağı'ndaki su kanalının yanında kaldığına inanmıyor. Oraya birisinin getirip bıraktığını düşünüyor. Kadriye'nin ailesi kızlarının tek dışarı çıkmasına izin verilmediğini, eşiyle arasında sorun çıkmaması için ailesiyle arasında mesafe koyduğunu ifade etti.

Kadriye San'ın ailesi kızlarının birisi tarafından öldürüldüğünü ve bu kişinin kim olduğunu bulmak istediklerini söylüyor. Canlı yayına telefonla bağlanan Halil İbrahim, Kadriye San'ın ölümü için ailesini suçladı. Kadriye'nin ailesinin büyücülük yaptığını daha önce bir kiracılarını da büyü yaparak öldürdüklerini ve evin altına gömdüklerini bunun için de Kadriye'yi onların öldürmüş olabileciğini söyledi

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ YA DA KATİLLERİ KİMLER?

Metin ve Nejla Büyükşen çiftinin katili ya da katilleri aranıyor.

Metin ve Necla Büyükşen çiftinin oğlu karısı Betül'ün telefon mesajlarını neden sildiği sorulması üzerine çıldırdı ve üzerindeki mikrofoun atarak stüdyoyu terk etti.

MERVE MEMİŞ ARANIYOR

18 yaşındaki Merve Memiş 15 Nisan'da kayıplara karıştı. İstanbul Sultaneyli'deki evinden çıkarken annesine "arkadaşıma para vereceğim sen yat gelince bende yatacağım" diyen ayrılan Merve Memiş'i ailesi arıyor. Yanında kimlik, cüzdan ve telefonunu da götüren Merve Memiş'in Sedat adında bir arkadaşı olduğu ve etrafa evleneceğim dediği iddia edildi.

Kapalı ve açık iki farklı şekilde de dışarıda görülebilecek olan Merve Memiş'i görenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

3 MAYIS NE OLDU?

Konya'daki evlerinde vahşice katledilen Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen çiftinin katili ya da katilleri aranıyor





Ankara Mamak'ta 33 yaşındaki Nurcan Ören bebeğini parka götürmek için evden çıktı bir daha da geri dönmedi. 4 gün önce 8 aylık bebeğiyle ortadan kaybolan Nurcan ören'i eşi Nevzat Ören ve yakınları arıyor.

Nurcan Ören 4 gün önce bebeğiyle ortadan kaybolan Nurcan Ören aranıyor.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici Ankara'dan Karabük'e giden 12:15 otobüsüyle Salı günü Nurcan Ören ile aynı otobüsle geldiğini söyledi. İzleyicinin verdiği bilgiye göre Nurcan Ören'in yanında bir adam vardı ve yakınlardı.

Ailesi ve kocası tarafından aranan 33 yaşındaki Nurcan Ören ailesini arayarak hayatta olduğunu bildirdi.

İstanbul Sultanbeyli'de 10 ay önce kaybolan % 50 zihinsel engelli Mevlüt Yılmaz aranıyor. Annesi Hafize Yılmaz ve babası Musa Yılmaz tarafından aranan Mevlüt Yılmaz zaman zaman sanrılar görüyordu. Kayıp genci görenlerin ve hakkında bilgi sahibi olanların programa veya polise haber vermesi bekleniyor.

Ailesi tarafından aranan Sariye Varış programda bulunduktan sonra telefonla Sariye'nin kendisi olmadığını iddia etti. Daha sonra Sariye'nin kendisi olduğunu kabul etti ve babasıyla konuştu. Ama daha sonra iletişimi kendisi kesti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Uzmanları Sariye Hanım'ın çocuklarının evinde inceleme yaptı.Ev oldukça kötü bir durumda ve Sariye Hanım'ın eşi Yılmaz Bey'de çalışmadığı için çocuklar da perişan haldeler.

Sariye Hanım telefonla canlı yayına katıldı ve eşi Yılmaz Bey'in 16 yıldır kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Ayrıca Sariye Hanım şiddet görürken babasının " çocukları bırak öyle gel" dediğini iddia etti.

NE OLMUŞTU: 6 Ağustos 2018'den beri kayıp olan Sariye Varışlı'yı ailesi aramak için canlı yayına geldi. Sariye Varış 35 yaşında evli ve 3 çocuk annesi bir kadın. Ankara Çankaya'dan kaybolan Sariye Varış kaybolmadan 2 gün önce eşiyle şiddetli bir kavga yaşamış. Genç kadından 6 Ağustos 2018'den beri haber yok. Haberi olanların programı araması bekleniyor

2 MAYIS NE OLDU?

Kayıp olan tır şoförü Metin Kocaoğlu ile ilgili Niğde'de hareketli saatler yaşanıyor. Niğde'de çok sayıda gözaltı var.

27 Nisan Cumartesi günü İstanbul Bağcılar'dan kaybolan şizofreni hastası Volkan Aslan aranıyor. Annesi ile birlikte yaşayan Volkan Aslan'ı görenlerin polise ya da programa ulaşması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Niğde'de yaşayan 38 yaşındaki tır şoförü Metin Kocaoğlu 66 gündür ortada yok. En son 24 Şubat'ta halasının oğlu Mesut tarafından Niğde'deki Gümüş Yolu'na bırakılan Metin Kocaoğlu'ndan daha sonra haber alnımayır. Daha önce 2 kere evlenip boşanan ve şu an 3. karısı ile yaşayan Metin Kocaoğlu'nun kaybından sonra 3. eşi evde bir telefon buluyor. Bu telefonda müstehcen mesajlar olduğunu gören 3. karısı kaybının bu mesajlarla ilgili olabileceğini düşünüyor.

Metin Kocaoğlu'nun kaybında ise dikkat çekn bir detay öne çıktı. Metin Kocaoğlu'nun sosyal meday hesabından 3. karısına önce Metin gibi mesajlar atılıyor. Ardından "kocan hayatta. Eğer onunla görüşmek istiyorsan 3 bin lirayı istediğimiz yere bırak" şeklinde mesaj atılınca karısı ve ailesi polise gidiyor. Polisle gerçekleştirilen operasyonla para istenilen yere bırakılıyor ve mesaj atan kişinin alması bekleniyor. Ardından parayı almaya Metin Kocaoğlu'nun 2. karısı ve onun sevgilisi geliyor. Polis onları tutuklarken daha sonra olayın ardından serbest bırakıldılar. Metin Kocaoğlu'nun ailesi Müge Anlı'ya gelirken Metin Kocaoğlu'nun bulunmasını hem de bu olayın aydınlatılmasını bekliyor.

6 Ağustos 2018'den beri kayıp olan Sariye Varışlı'yı ailesi aramak için canlı yayına geldi. Sariye Varış 35 yaşında evli ve 3 çocuk annesi bir kadın. Ankara Çankaya'dan kaybolan Sariye Varış kaybolmadan 2 gün önce eşiyle şiddetli bir kavga yaşamış. Genç kadından 6 Ağustos 2018'den beri haber yok. Haberi olanların programı araması bekleniyor.

Üç çocuk annesi Sariye Varışlı bulundu.

SON DAKİKA!

Rize'de biri 4 biri 5 yaşındaki iki çocuk Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım canlı yayında bulundu!

Şu anda canlı yayında çocuklara ulaşılmaya çalışılıyor.

Bulunan çocuklardan ilk fotoğraf geldi

Rize'de biri 4 biri 5 yaşındaki iki çocuk Selim Yağız Özkan ve Barış Yıldırım kayboldu. Kayıp çocuklar her yerde aranıyor. Görenlerin polise ve programa haber vermeleri bekleniyor.

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili ya da katilleri kimler?