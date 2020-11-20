Müge Anlı 20 Kasım 2020 Cuma CANLI İZLE | ATV Youtube kesintisiz tekrar izle

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 20 Kasım Cuma günü de birbirinden korkunç cinayetleri işlemeye devam ediyor. Haftanın son yayınında son dakika haberlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (20 KASIM CUMA)

MÜGE ANLI (19 KASIM PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON YAŞANANLAR

Yurdacan Bey evlenmek için tanıştığı Nuran Hanım’a 80 Gram altın bilezik cumhuriyet altını küpe hediye ettiğini ama evlenemediğini ileri sürdü. Daha sonra Nuran Hanım’ın borcum var diyerek 25.000 TL daha sonra 30.000 TL kendisinden aldığını bunların yanında 400 kg zeytinyağı ayrıca ticaret yapmak için 15.500 TL’lik bir araç yanında da 130.000 TL senet verdiğini iddia ediyor.

Talip Bey yayına bağlandı. (Nuran Hanım’ın eniştesi) Talip Bey Nuran ile Yurdacan Bey’in araba almaya karar verdiklerini incir işi yapmak için aldıklarını ama incir işi olmayınca Yurdacan Bey’in arabayı geri götürdüğünü açıkladı. Talip Bey, Yurdacan Bey’in verdim dediğini ama kendisinin görmediğini bilmediğini ama arabanın alındığını 16.500 TL Yurdacan Bey’in ödediğini bildiğini söyledi. Nuran Hanım Yayına bağlandı. Nuran Hanım bir kız çocuğu ile küçük bir yerde yaşadığını bugün isterse yine evleneceğini 10 yaşındaki kızını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini eve polis çağırıp kanıtladığını resmi olarak boşanamadığı için evlenemediklerini açıkladı. Nuran Hanım, Yurdacan Bey’in felçli annesi yüzünden değil eve başka kadınlar getirdiği için boşandığını evli olduğunu görüşmeye başladıklarında öğrendiğini elindeki senedin de tarihi 2019 yılına ait olduğunu açıkladı.

Dün yayını Zöhre Hanım’ın aradığını ve bugün yayına geldiği ifade edildi. Zöhre Hanım olay gecesin saat 01.00 civarı su almak için bir çeşmeye gittiklerini orada üzerlerine bir araba geldiğini kaçmaya çalıştıklarını önlerine o arabanın kırıldığını yine kaçtıklarını ellerinde silah adamlar geldiğini arabanın 52 plakalı siyah renkli olduğu açıkladı. Zöhre Hanım aracın içindekileri gördüğünü birini özellikle teşhis edebileceğini ekledi. Kıymet Hanım yayına bağlandı. (Şükrü’nün annesi) Kıymet Hanım oğlunun epilepsi hastası olduğunu dün akşam 21.00’de bayıldığını sabaha karşı düzeldiğini söyledi.

Kıymet Hanım oğlunun Makbule’yi ikinci anne gibi gördüğünü dün akşam oğlunun bu konu için çok sorguladığını fazla üzerine gittiği için bayıldığını bildirdi. Oğlunun sinir hastası olduğunu kaldırmadığını üzerime suç kalır diye korktuğunu söyleyen Kıymet Hanım 1 ay 19 gündür Yozgat’ta olduğunu ileri sürdü.