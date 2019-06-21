Müge Anlı 21 Haziran canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplarını arayanlar ve esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasını isteyenler konuk oluyor Peki bugün hangi gizemli olay işlenecek? Tüm cevaplar haberimizde.

MÜGE ANLI İLETİŞİM

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21 HAZİRAN NE OLDU?

21 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

20 HAZİRAN NE OLDU?

20 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

6 YAŞINDAKİ RABİA VE 12 YAŞINDAKİ KÜBRA BULUNDU

6 yaşındaki Rabia ve 12 yaşındaki Kübra bulundu. Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınacak. Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise ailenin durumuyla ilgili harekete geçti.

Anne Şengül Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızı yayına bağlandı. Kız annesinin kendisine de bakmadığını ve Şengül Hanım'ın ilk evliliğinden kalan maaşını kesilmemesi için Ergün Bey ile evlenmediklerini ifade etti. Ayrıca Şengül ve Ergün çiftinin 15 yaşındaki başka kızlarının para karşılığı bir başkası ile evlendirildiği ortaya çıktı.

ARANAN MEHMET ÇELİK BULUNDU

3 Haziran tarihinde İzmir Buca Kuruçeşme Mahallesi'nden kaybolan 25 yaşındaki Mehmet Çelik bulundu. Annesini arayan Mehmet Çelik'in borçları olduğu için kaçtığı öğrenildi.

HASRET'İN ARADIĞI ABLASI KADER BULUNDU

Kader anne ve babası ayrılınca 1996 yılında 9 aylıkken evlatlık verilmişti. Hasret evlatlık verilen ablası Kader'i aramak için gelmişti. Hasret bulundu.

Kader kardeşi Hasret ve annesine kavuştu ve mutlu bir aile fotoğrafı çekildi.

SERPİL HANIM'IN ARADIĞI ABİSİ ALİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Serpil annesi bir babası ayrı abisi Ali'yi arıyordu. Ali Bey ile ilgili üzücü bir bilgiye ulaşıldı. Ali Bey 2002 yılında 40 yaşındayken soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmiş.

AYFER VE EZGİCAN KARDEŞLERİ AYSEL'İ ARIYORLAR

Ayfer ve Ezgican, 1981-82 yıllarında İzmir Karşıyaka'daki Alaybey Çocuk Yurdu'na bırakılan ve daha sonra oradan evlatlık verilen kardeşleri Aysel'i arıyorlar. Dosyasında anne ismi Yeter Buran baba adı Abdullah Çimenli yazan ve evlatlık alınan Aysel aranıyor.

95 YAŞINDAKİ HALİL AMCA 1975 YILINDA KAYBOLAN OĞLUNU ARIYOR

95 yaşındaki Halil amca 1975 yılında Malatya Doğanşehir Karaterzi Köyü'nden 7 yaşlarındayken kaybolan oğlu Doğan ve yeğeni Ahmet'i aramaya gelmişti. O zaman çocukların yanlarında olan ve o daküçük olan Ahmet Çakır canlı yayına geldi ve hakkkındaki iddialara cevap verdi. Ahmet Çakır o dönem kendisinin 6 yaşında olduğunu ve o anı hatırlamadığını söyledi.

HİKMET KAZAN ARANIYOR

45 yaşındaki Hikmet Kazan borçları nedeniyle Kocaeli'nin Darıca ilçesinden kayboldu. Mobilyacılık yapan Hikmet Kazan'dan 4 gündür haber yok.

23 YIL ÖNCE KAYBOLAN RIFAT BİNGÖL ARANIYOR

Rıfat Bingöl 1996 yılında Adana Seyhan'dan kayboldu. Şu an 30 yaşında olan Rıfat Bingöl annesi bakkala ekmek almaya gidince onun yanından dışarı çıkıyor ve kayboluyor.

19 HAZİRAN NE OLDU?

19 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

SEZER ŞÖLEN BULUNDU

26 yaşındaki Sezer Şölen tahmin edildiği gibi Manisa'da bulundu

ORHAN GÖKÇE VE ERHAN ÖZEN'İN AİLESİ ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

Geçmiş yıllara ait birçok kimliği belirsiz ceset varmış ve 16 ve 21 senedir çocuklarını arayan 2 aile daha önce hiç Adli Tıp Kurumu'na yönlendirilmemiş. Aile şimdi oğullarını aramak için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ORHAN GÖKÇE'DE 21 YILDIR YOK: 23 Eylül 1998 tarihinde Bağcılar'dan Bakırköy'deki okuluna gitmek için çıkan Orhan Gökçe'den 21 yıldır haber yok. Kaybolduğunda 15 taşında olan Orhan Gökçe'nin nereye gittiği, başına ne geldiği bilinmiyor.

ERHAN ÖZEN 16 YILDIR HABER YOK: 16 yıl önce İstanbul Boğazköy'de yaşayan Erhan Özen paspas fabrikasında çalılşyordu. O zaman 20 yaşında olan Erhan Özen bir pazar günü mesai yapmak için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi.

MÜGE ANLI'YA BİR ÖDÜL DAHA

Müge Anlı'nın başlattığı Sevgi İzi'ne, TÜMFİBED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nden Yılın Sorumluluk Projesi Ödülü verildi.

OĞUZ OSMAN AKDEMİR ARANIYOR

Depo sorumlusu olarak çalışan 30 yaşındaki Oğuz Osman Akdemir 3 Ağustos 2018'de Ankara Dikmen'de kayboldu. Annesi 2010 yılında vefat eden, babası ve kıskardeşiyle yaşayan Oğuz Osman Akdemir birden ortadan kaybolmuş.

GÜLTEN HANIM AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ

Gülten Hanım görmediği annesi Türkan Hanım ve diğer aile fertleriyle vakit geçirdi ve hasret giderdi.

3 KIZ KARDEŞ ANNELERİ SUSSANA BRUENNG'İ ARIYOR

Cezayir asıllı Alman asıllı Sussana Bruenng, İsmail Çolak ile 1994 yılında Stuttgasrt'ta tanışmışlar. 1994 yılından 2000 yılına kadar Denizli'de yaşamış.Daha sonra kimlik almak için Almanya'ya dönen Sussana Bruenng'den bir daha haber alınamadı.

Hasret, Yaren ve Gurbet anneleri Sussana Bruenng'i arıyorlar. 3 kızı babaanneleri büyütmüş.

ÇEKDAR YILMAZ'DAN 2017'DEN BERİ HABER YOK

23 yaşındaki Çekdar Yılmaz 15 Kasım 2017 yılında İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. 1.5 yıldır kayıp olan Çekdar'ın ailesi oğullarını aramak için gelmiş. Çekdar Yılmaz en son gurbetçi bir ailenin kızı olan Fatma Develi ile görüşüyormuş. Bundan dolayı Almanya'da ya da farklı bir yabancı ülkede olabilir. Fakat Fatma Develi'nin evli olmasından dolayı şüpheli bir kayıp olarak da aranıyor.

GÜNAY GÜNDÖR ARANIYOR

40 yaşındaki Günay Güngör 15 yıl önce Gaziantep'ten kayboldu. 2004'ten beri kendisinden haber alınmayan Günay Güngör'ün çocuğu bulunuyor.

NİMET HANIM DOLANDIRILDIĞINI İDDA EDİYOR

2 çocuk annesi Nimet Hanım ev işlerine giderek kazandığı 25 bin lirasının sevgilisi Volkan Bey tarafından dolandırıldığını iddia etti. Volkan Bey canlı yayına bağlanarak parayı Nimet Hanım'ın kendi isteğiyle ve geri istemeyerek verdiğini söyledi. Kendisi ile Nimet Hanım'la duygusal açıdan yakınlaştıklarını ama dolandırılmadığını söyledi.

Volkan Ay adında biri canlı yayına bağlanarak Volkan tarafından kendisinin de dolandırıldığını söyledi. Volkan Bey senet karşılığında araba sattığını ama senetlerin ödenmediğini söyledi. Ayrıca başka kişilerin de aynı kişi tarafından dolandırıldığı söylendi.

RÜMEYSA DÖNER KAYIP

Kaybolduğunda 18 yaşında olan Rümeysa Döner 2 yıl önce Hatay Dörtyol'daki evinden SAAT 13:00 gibi "arkadaşım evlenecek onunu tatlısını yemeye gidiyorum" diyerek çıktı ve bir daha geri dönmedi. 6 ay sonra annesini arayarak arkadaşlarıyla ev tuttuğunu ve çalıştıklarını söyledi. Ondan sonra bir daha kendisiden haber alınamadı ve aradığı cep telefonlarına da ulaşılamadı.

AYŞEGÜL AKGÜL ARANIYOR

Ayşegül Akgül 29 Mayıs 2012 yılında Samsun Çarşamba'daki evinden dershaneye gidiyorum diyerek çıktı ve bir daha geri dönmedi. O dönem üniversite sınavına hazırlanan Ayşegül Akgül'de 7 yıldır haber yok.

HASRET ABLASI KADER'İ ARIYOR

Fatma ve Yakup'tan doğan Kader anne ve babası ayrılınca 1996 yılında 9 aylıkken hala Nazlı Hanım aracılığıyla evlatlık verilmiş. Evlatlık alanlar Kocaeli Gebze'de yaşayan Kezban ve Durmuş Aydemir çiftine veriliyor. Fatma ve Yakup çifti daha sonra barışmış ve 4 çocuğu daha olmuş. Bu çocuklardan Hasret ablası Kader'i aramaya gelmiş.

95 YAŞINDAKİ HALİL SÜMER 1975 YILINDA KAYBOLAN OĞLU VE YEĞENİNİ ARAMAYA GELMİŞ

1975 yılında Malatya Doğanşehir Karaterzi Köyü'nden 7 yaşlarındayken kaybolan oğlu ve yeğenini aramaya gelmiş.

SERPİL HİÇ GÖRMESİĞİ ABİSİ ALİ'Yİ ARIYOR

Serpil annesi bir babası ayrı abisi Ali'yi arıyor. Mısır kökenli Nermin Şermet Mısır'dan Antalya'ya gelmiş. Orada yaşadıktan sonra Almanya'ya geçen Nermin Şermet orada birisiyle evleniyor ve orada Ali dünyaya gelmiş. Kocası onu terk edince Antalya'ya geri geliyor. Antalya'da Serpil'İn babası ile tanışıyor ve ve orada Serpil doğuyor. Serpil şimdi abisi Ali'y arıyor.

3 ÇOCUK KAYIP

İstanbul Halkalı Bezirganbahçe'deki parkta oynarken 12 yaşındaki Kübra 6 yaşındaki Rabia ve 15 yaşında diğer bir kız çocuğu kayboldu. En son yanında genç bir çocukla minübüse binerken görülmüşler. Dün saat 17:00 civarlarında kaybolan çocukladan 12 yaşındaki Kübra ayrıca zihinsel engelli.

Bu 3 çocuğun bazı suç örgütleri tarafından kaçırıldığından şüpheleniliyor.

MEHMET ÇELİK ARANIYOR

25 yaşındaki Mehmet Çelik 3 Haziran tarihinde İzmir Buca Kuruçeşme Mahallesi'nden kayboldu.

MUZAFFER ÇOLAK 22 YILDIR KAYIP

42 yaşındaki Muzaffer Çolak 7 Haziran 1997 yılında İstanbul Sultangazi'den kayboldu. Ertesi gün eve bir telefon geldi ve "Muzaffer elimizde" denildi. Bir daha kendisinden haber alınamadı.

HAKAN ULUTÜRK 9 YILDIR KAYIP

46 yaşındaki Hakan Ulutürk 22 Mart 2010 tarihinde Ankara Sincan'dan kayboldu. En son Sefa Öztürk'ten prefabrik ev almak için 50 bin vermiş ama evi alamayınca avukata işlem başlatacakmış. İşlem başlatmadan önce kaybolmuş.

MEHMET YILMAZ ARANIYOR

45 yaşındaki Mehmet Yılmaz 7 Haziran 2019 tarihnde İstanbul Kaynarca Kavakpınar Mahallesindeki evinden kayboldu. Şizofreni hastası olan Mehmet Yılmaz'ın hastalığı bir trafik kazasında eşi ve çocuğunu kaybettikten sonra iyice artmış.

18 HAZİRAN NE OLDU?

18 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN AİLESİ ARANIYOR

Yabancu uyruklu bir kişi yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılmış. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan yabancı uyruklu şahsın ailesi, yakınları aranıyor. Kimiliği belirsiz hasta Ankara Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yatıyor.

İLYAS AZAMİ ARANIYOR

Ankara Keçiören'de kaybolan % 40 zihinsel engelli Afgan asılılı İlyas Azami aranıyor. 24 Mayıs tarihinde kaybolan ve 4 yıldıt Türkiye'de olan İlyas Azami kayboldukta 2 gün sonra polis tarafında çevrildi. Polise 'Türkiye'ye nasıl geldiğimi bilmiyorum?' dedi. Fakat yasal yolllarla ülkeye geldiği öğrenilince salındı. O andan sonra da kendisine ulaşılamadı.

HELİN METE ARANIYOR

14 yaşındaki Helin Mete İstanbul Güngören'deki evinden dün sabah saatlerinde çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi 25-27 yaşlarında olduğunu söyledikleri Müslüm adındaki bir çocuktan şüpheleniliyorlar.

GURBET GÜNDÜZ BULUNDU

4 yıldır kendisinden haber alınamayan ve kocası tarafından öldürüldüğü düşünülen Gurbet bulundu. Gurbet aileden biriyle görüşmek istemediğini söyledi ve çocuklarının velayetini alacağını ifade etti.

GÜLTEN HANIM ANNESİNE KAVUŞTU

Gülten Erkan 3 aylıkken ayrıldığı annesi Türkan Hanım'a kavuştu.

Gülten Hanım ilk defa gördüğü kardeşi Servet ile hasret giderdi. Ayrıca annesi Türkan Hanım ve Gülten Hanım evlatlık verilen ikiz kardeşlerini arıyor

ŞÜKRAN BULUNDU

1 yıldır kendisinden haber alınamayan ve enişte nedeniyle kaçtığı düşünülen Şükran bulundu. Şükran ailesinin kendisine zarar verebileceğinden korktuğu için geri dönmeyeceğini söyledi. Dün polise gidip ifade de veren Şükran Hanım gidişinin eniştesiyle ilgisi olmadığını ve geri dönmeyeceğini ifade etti.

NEŞADİYE ERSAN KAYBIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

18 Kasım 2010 yılında Ankara Sincan'daki evinden arkadaşıma gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha geri dönemeyen Neşadiye Ersan aranıyor. 9 yıldır kendisinden haber alınamayan Neşadiye Ersan kaybolduğu gün özel bir numara tarafından 16 kere aranmış.

Müge Anlı bu kayıpla ilgili olarak Ankara Emniyetine çağrıda bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü anne Havva Ersan'ı dosya için Ankara'ya davet etti.

FATMA BİRGÜL YALÇINKAYA ARANIYOR

Fatma Birgül Yalçınkaya 10 Hazşran 2018 yılında beri kayıp. Alzheimer hastası olan kadın en son Kayseri Koca Sinan Mahallesi Kanarya Parkında görülmüş. Üstünde mor tişört, beyaz terlik, mavi-beyaz çiçekli etek, kırmızı-beyazlı başörtüsü varmış. Yanında kimliği, parası ve telefonu olmayan kadını kocası Osman Yalçınkaya aramak için gelmiş.

ÇEKDAR YILMAZ ARANIYOR

23 yaşındaki Çekdar Yılmaz 15 Kasım 2017 yılında İstanbul Esenyurt'tan kayboldu. 1.5 yıldır kayıp olan Çekdar'ın ailesi oğullarını aramak için gelmiş. Çekdar Yılmaz en son gurbetçi bir ailenin kızı olan Fatma Develi ile görüşüyormuş. Bundan dolayı Almanya'da ya da farklı bir yabancı ülkede olabilir. Fakat Fatma Develi'nin evli olmasından dolayı şüpheli bir kayıp olarak da aranıyor.

ERGÜL SAĞLAM VE ERTAŞ ALTUN ARANIYOR

20 yıl önce KKTC'de hukuk okuyan Ergül Sağlam 2 yıl sonunda sömestr tatili için memleketi Sivas'a geldi. 20 gün sonra okula geri dönmek için evden çıkıyor ve okula gitmiyor. Sonradan öğrenilen bilgilere göre Ergül Sağlam KKTC'ye değil İskenderun'a içkili mekanlarda çalışan Fatma Durmaz isimli bir kadının yanında 40 gün kadar kalmış. Adı geçen Fatma Hanım canlı yayında.

Ergül Sağlam'ın o gün bindiği taksici Ertaş Altun'da kayıp. 20 yıldır kendisinden haber alınamayan Ergül Sağlam ve Ertaş Altun'un kimliğinde hiçbir hareketlilik olmamış. Fatma Hanım olayla ilgili bilgisinin olmadığını ifade etti. Daha sonra sorulan sorular karşısında "bir daha beni aramayın" diyerek telefonu kapattı.

Ertaş Altun'un babası Yahya Bey canlı yayın bağlandı ve oğlunun taksicilik yapmadığını söylerek Fatma Hanım'ın anlattıklarını yalanladı. Yahya Bey'in anlattıklarına göre oğlu en son taksiyi almadan evden çıkmış ve daha sonra kendi arabayı satmış. Yani Fatma Hanım'ın anlattığı taksiye binip gittiler sözleri böylelikle yalanlanmış oldu.

BARIŞ BOZKURT ARANIYOR

39 yaşındaki Barış Bozkurt 7 Ekim 2018 tarihinden beri kendisinde haber alınamıyor. Psikolojik rahatsızlıkları olan Barış Bozkurt 11 gün tedavi gördüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden kaçmış ve o günden beri bir iz yok.

SEZER ŞÖLEN ARANIYOR

% 82 engelli olan 26 yaşındaki Sezer Şölen İstanbul Esenyurt'taki evinden kaçmış. 8 Haziran tarihinden beri kendisine ulaşılamıyor.

Sezer Şölen daha önce de kaçmış ve Bitlis ile Manisa'da akrabalarının yanına giderken bulunmuş.

HÜSNÜ ŞAHİN'İN ANNESİ SESLENDİ

18 Mayıs tarihinden beri kayıp olan Hüsnü Şahin'in annesi bu kayıptan sorumlu tutulan Kadir Topal'a seslendi. Oğlunun kaybıyla ilgili gerçekleri anlatmasını istedi.

ORHAN GÖKÇE'DE 21 YILDIR HABER ALINAMIYOR

23 Eylül 1998 tarihinde Bağcılar'dan Bakırköy'deki okuluna gitmek için çıkan Orhan Gökçe'den 21 yıldır haber yok. Kaybolduğunda 15 taşında olan Orhan Gökçe'nin nereye gittiği, başına ne geldiği bilinmiyor.

ERHAN ÖZEN 16 YILDIR HABER YOK

16 yıl önce İstanbul Boğazköy'de yaşayan Erhan Özen paspas fabrikasında çalılşyordu. O zaman 20 yaşında olan Erhan Özen bir pazar günü mesai yapmak için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi.

HACER DEMİR'DEN 10 YILDIR HABER YOK

Hacer Demir 2009 senesinde Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıçamlı Köyü'nde arkadaşlarıyla mantar toplamaya gitti ama daha sonra onlardan ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yaşlı kadından 10 yıldır haber yok.

GÜL AYŞE ARANIYOR

1983 yılında 7 - 8 yaşlarındayken evlatlık verilen ve şuan 50 yaşlarında olan bir kadın aranıyor. Kadının ismi verildiğinde Gül Ayşe'ymiş.

Gül Ayşe'nin evlatlık verilmesinde ön ayak olduğu söylenen Döndü Hanım, çocuğu Emine Hanım'ın verdiğini söyledi.

Gül Ayşe'yi evlatlık verdiği söylenen gelinlikçi Emine Hanım hafıza kaybı yaşadığı için kime verdiğini hatılamadığını söyledi.

17 HAZİRAN NE OLDU?

17 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

ERGÜL SAĞLAM 19 YILDIR KAYIP

2000'li yıllarda üniversite okurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaybolan Ergül Sağlam aranıyor. 20 yıldır kendisinden haber alınmayan Ergül Sağlam'ı ablası aramak için geldi.

KKTC'de hukuk okuyan Ergül Sağlam 2 yıl sonunda sömestr tatili için memleketi Sivas'a geldi. 20 gün sonra okula geri dönmek için evden çıkıyor ve okula gitmiyor. Sonradan öğrenilen bilgilere göre Ergül Sağlam KKTC'ye değil İskenderun'a içkili mekanlarda çalışan Fatma Durmaz isimli bir kadının yanında 40 gün kadar kalmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış.

ENES ÖZKAN BULUNDU

İstanbul Fatih'ten kayboılan 16 yaşında zihinsel engelli Enes Özkan bulundu.

ZİHİNSEL ENGELLİ DENİZ HOLAT BULUNDU

Evli ve 2 çocuk babası Berhan isimli bir kişi tarafından kaçırılan zihinsel engelli Deniz Holat bulundu.

GÜLTEN ERKAN ANNESİNİ ARIYORDU

1970 yılında Ankara Yenidoğan'da dünyaya gelen Gülten Erkan 3 aylıkken ayrıldığı annesi Türkan Hanım'ı arıyor.

Kısa bir süre sonra Gülten Erkan'ın annesi Türkan Hanım bulundu. Anne kız yılların hasretini gidermeye çalıştı.

ÖZGÜR ŞENGÜN KARISINA GERİ DÖNDÜ

Emine Şengün ve kocası Özgür Şengün evlerine geri döndü

GÜL AYŞE TOKMAK ARANIYOR

Salim ve Gülbeyaz Tokmak birlikteliğinden dünyaya gelen Gül Ayşe aranıyor. Şu an 41 - 42 yaşlarında olan Gül Ayşe 1983 yılında İstanbul Beyoğlu'nda gelinlikçi olan Emine Hanım'a verildi. Evlat verildikten sonra adı 'Narin' olarak değiştirilen Gül Ayşe'yi kardeşleri arıyor.

ŞÜKRAN ÇELİK ARANIYOR

21 yaşındaki Şükran Çelik 3 Temmuz 2018'de Kahramanmaraş'tan kayboldu. Şükran Çelik'in kaybı ile ilgili olarak ablasının kocasından şüpheleniliyor. Çünkü ablasının kocası Şükran Çelik'i kendi yeğeniyle evlendirmek istedi ama aile istemeyince genç kız birden ortadan kayboldu. Şükran Çelik'in babasının iddiasına göre bu kayıptan sonra eniştesi de ortadan kayboldu.

GURBET GÜNDÜZ ARANIYOR

Şu an 30 yaşında olan Gurbet Gündüz 4 yıl önce 2015 yılında Ağustos ayında kayboldu. Pendik'ten kaybolan Gurbet Gündüz kaybolmadan önce sık sık kocasıyla tartışıyormuş. Halası tarafından programda aranıyor.

Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi Gurbet Gündüz'ün sevgilisi ile kaçtığını söyledi. Sevgilisi ile bir çocuğunun olduğunu ve kayıp olarak arayan halanın da olayı bildiğini ifade etti. Telefona bağlanan kişinin Gurbet Gündüz'ün kocasının akrabası olması ise yapılan bilgilerin doğruluğu konusunda akıllarda soru işareti bıraktı.

SAFİYE AKYÜZ BULUNDU

26 Nisan'da Balıkesir'den 18 yaşındaki Safiye Akyüz bulundu. Telefonla annesini arayan Safiye Akyüz kendisinin bir yerde çalıştığını ve eve geri dönmek istemedğini söyledi. Fakat genç kızın psikolojik olarak rahatsızlığının olmasında dolayı ailesi tarafından eve dönmesi için hala aranıyor.

NEŞADİYE ERSAN ARANIYOR

18 Kasım 2010 yılında Ankara Sincan'daki evinden arkadaşıma gidiyorum diyerek çıkan ve bir daha geri dönemeyen Neşadiye Ersan aranıyor. 9 yıldır kendisinden haber alınamayan Neşadiye Ersan kaybolduğu gün özel bir numara tarafından 16 kere aranmış. Daha sonra Neşadiye Ersan'ın telefonu bir kadın tarafından satın alınmış olarak bulundu.

İLYAS AZİMİ ARANIYOR

Ankara Keçiören'de kaybolan % 40 zihinsel engelli Afgan asılılı İlyas Azami aranıyor. 24 Mayıs tarihinde kaybolan ve 4 yıldıt Türkiye'de olan İlyas Azami kayboldukta 2 gün sonra polis tarafında çevrildi. Polise 'Türkiye'ye nasıl geldiğimi bilmiyorum?' dedi. Fakat yasal yolllarla ülkeye geldiği öğrenilince salındı. O andan sonra da kendisine ulaşılamadı.

FATMA BİRGÜL YALÇINKAYA ARANIYOR

Fatma Birgül Yalçınkaya 10 Hazşran 2018 yılında beri kayıp. Alzheimer hastası olan kadın en son Kayseri Koca Sinan Mahallesi Kaanarya Parkında görülmüş. Üstünde mor tişört, beyaz terlik, mavi-beyaz çiçekli etek, kırmızı-beyazlı başörtüsü varmış. Yanında kimliği, parası ve telefonu olmayan kadını kocası Osman Yalçınkaya aramak için gelmiş.

14 HAZİRAN NE OLDU?

14 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

BAHATTİN BEY'İN TORUNU YOK

Bahattin Bey ölen oğlunun bir kadından olduğunu öğrenip torununu bulmak için gelmişti. Fakat durum çok farklı çıktı. Bahattin Bey'in ölen oğlu Bünyamin'in üzerine bir çocuk yazılmış ancak çocuk oğlundan değil. O çocuğu anne de istemeyince çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmiş ve evlatlık alınmış. Yani kısaca Bahattin Bey'in biyolojik ve resmi olarak bir torunu yok.

MEHMET YALÇIN DEMİRCİ'YE AİLESİ SAHİP ÇIKTI

Mehmet Yalçın Demirci ailesini aramak için gelmişti fakat yaşadığı acı hayat öyküsüyle annesi görüşmek istememişti. Mehmet Yalçın Demirci'nin baabsındna olan kardeşleri yeğenlerine sahip çıkmak istedi.

ABDULLAH SİSİLİ ARANIYOR

20 yaşındaki Abdullah Sisili Nisan 2018'den beri kayıp. Esenyur'ta bir inşaatta çalışan Abdullah Sisili 14 aydır ortadan yok. Babası Ayhan Sisili oğlunu aramak için canlı yayına katıldı.

Abdullah Sisili canlı yayına telefobla bağlandı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi ve ailesiyle görüşmek istemediğini belirtti.

EMİNE GÖZÜKAN BULUNDU

Adana Ceyhan'da yaşayan Emine Gözükan 9 Mart tarihinde erkek arkadaşı Hazret'in yanına Aksaray'a gitti ve bir daha geri dönmedi. Bir arkadaşının tanıştırdığı erkek arkadaşı Hazret'in yanına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Emine Gözükan aranıyor.

Annesi tarafından aranan Emine Gözükan'ı görenlerin programa veya polise haber vermesi bekleniyor.

Annesi tarafından aranan Emine Gözükan bulundu. Canlı yayına telefonla bağlanan Emine Gözükan birisiyle evlendiğini ve orada mutlu olduğunu söyledi. Ailesinden korktuğu için arayamadığını ifade eden Emine Gözükan ailesiyle ve oğluyla görüşmek istediğini söyledi.

SAFİYE AKYÜZ ARANIYOR

26 Nisan'da Balıkesir'den 18 yaşındaki Safiye Akyüz aranıyor. Psikolojik sorunları da bulunan Safiye Akyüz'den ailesi haber bekliyor.

En son amcasının oğlu tarafından parkta 50li yaşlarda bir adam ve küçük bir çocukla görüntülenen Safiye Akyüz'ü görenlerin haber vermesi bekleniyor.

EMİNE ŞENGÜN'ÜN KOCASI EVİNE DÖNDÜ

Emine Şengün'ün kocası Özgür Şengün evine geri döndü. Özgür Şengün eşi Emine Şengün'den bazı isteklerde bulundu. "Annemin elini öpsün, evi üzerime yapsın, Arif Verimli'ye tedavi olsun" diyen Özgür Şengün bu şekilde şartlarını sıraladı. Özgür Şengün ve Emine Şengün barıştı.

ESRARENGİZ KAYIP HÜSNÜ ŞAHİN ARANIYOR

28 gündür kayıp olan Hüsnü Şahin kaybıyla ilgili olarak suçlanan Kadir Topal canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Hüsnü Şahin'in kaybolduğu yerde arama çalışması yapılıyor fakat alan çok geniş ve araması zor bir alan.

Kadir Topal kendine yöneltilen sorular karşısında yayını terk etti.

DENİZ HOLAT ARANIYOR

Zihinsel engelli Deniz Holat aranıyor. Deniz Holat'ı evli ve 2 çocuk babası Berhan isimli bir kişi tarafından kaçırıldığından şüpheleniliyor.

ENES ÖZKAN ARANIYOR

16 yaşındaki % 40 zihinsel engelli Enes Özkan Fatih'ten kayboldu. 85 kiloya yakın olan Enes Özkan babası yeme dediği için darılıp saat 19:00 civarlarında evden gitmiş. Üzerinde çizgili tişört, gri pantolon ve siyah ayakkabı bulunan Enes'i görenlerin polise veya programa haber vermesi bekleniyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

13 HAZİRAN NE OLDU?

13 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

MEHMET DEMİRCİ ANNESİ VE BABASINI ARIYOR

1981 doğumlu olan Mehmet Demirci, babası Kenan Çelik'i ve 1965 Ardahan Hanak doğumlu annesi Pantuş Hanım'ı arıyor.

Mehmet Demirci'nin aradığı anne ve babası bulundu. Anlatılara göre; annesi Pantuş Hanım 15 yaşlarındayken bir akrabaları tarafından tecavüze uğramış ve hamile kalmış. O sırada evli olan Mehmet'in babası Kenan Çelik bu olaydan sonra o hapse girerken Pantuş Hanım hamile kalmş ve Mehmet dünyaya gelmiş. Mehmet Bey'in aradığı babası Kenan Çelik daha sonra vefat etmiş.

Annesi Pantuş Hanım küçükkken yaşadığı bu taciz olayından dolayı şimdi o travmaya geri dönmek istemiyor ve oğlu Mehmet ile görüşmek istemiyor.

SAFİYE AKYÜZ ARANIYOR

18 yaşındaki Safiye Akyüz 26 Nisan'da Balıkesir'den kayboldu. Açık lisede okuyan ve bir çay ocağında çalışan Safiye Akyüz'ün psikolojik sorunları bulunuyor. Annesi ve babası tarafından aranan genç kızı görenlerin polise veya programa haber vermesi bekleniyor.

ÖLEN ÇOCUĞUNUN OĞLUNU ARIYOR

Mehmet Bahattin Acıyan 5 ay önce hayatını kaybeden oğlunun, Sinem Çetin'den bir çocuğu olduğunu öğrenmiş. Mehmet Bahattin Acıyan şu an 3 yaşında olan torunu İlker Çetin'i bulmak ve torununa kavuşmak istiyor.

EMİNE ŞENGÜN İLE KOCASI KARŞI KARŞIYA

Emine Şengün, kocasının ailesi tarafından alıkonulduğunu iddia etmiş ve kocasının psikolojisinin yerinde olmadığını söylerek vasiliğini istemişti. Kocası Özgür Bey canlı yayına bağlandı ve boşanmak istediğini söyledi. Daha sonra fikrinden vazgeçen Özgür Bey eğer Emine Hanım vasilik istemezse evine geri döneceğini açıkladı ve tedavi görmeyi kabul etti.

HÜSNÜ ŞAHİN'İN CESEDİ ARANIYOR

27 gün önce İzmir'in Bergama ilçesinden kaybolan ve kendisinden haber alınmayan 41 yaşındaki Hüsnü Şahin bugün kaybolduğu alanda aranıyor. Aramaya kadavra köğekleri de katıldı.

Hüsnü Şahin'in esrarengiz kaybından arkadaşı Kadir Topal sorumlu tutulurken Kadir Topal etrafına verdiği çelişkili ifadelerle dikkatleri iyice üzerine çekti. Bir görgü tanığı canlı yayına bağlanarak Kadir Topal'ın Hüsnü Şahin'i önce görmediğini söylediği daha sonra ise ifade değiştirdiğini belirtti.

Şüpheli Kadir Topal'ın dayısı Hüseyin Bey canlı yayına bağlanarak Kadir Topal'ın kendisine "arılarımı ve arabamı sat bana iyi bir avukat tut. Benim artık dönüşüm yok" dediğini ifade etti.

12 HAZİRAN NE OLDU?

12 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

AŞEVİ KAMPANYASINA ÖDÜL

Müge Anlı'ya aşevi kampnyasına yaptığı katkı dolayısıyla platin madalya verildi.

REMZİYE KAVAKÇI BULUNDU

5 Haziran'da yatalak olan annesi ile tartışıp evden ayrılan Remziye Kavakçı'yı ailesi aramak için canlı yayına katılmıştı. Epilepsi hastası olan Remziye Kvakçı bulundu ve ailesinin yanına döndü.

DERYA HANIM BULUNDU AMA OSMAN BEY HALA KAYIP

3 çocuk annesi Derya Tural 2 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'dan tehdit edilmesi sonucu kaçmak zorunda kalmış ve ona yardım etmek için iş arkadaşı Osman Bey'de onunla gitmişti. Dün yayından sonra Derya Hanım ailesinin yanına döndü. Fakat Osman Bey hala eve dönmedi. Babası ve karısı hala Osman'ın sesini duyamazken Osman Bey'İn Manisa'daki asker arkadaşının yanına gittiği söylendi. Ancak Osman Bey'e hala ulaşılamadı.

SEVDA'NIN ARADIĞI KARDEŞİ MELEK BULUNDU

Sevda Çıtak anne ayrı baba bir kardeşi Melek'i arıyordu. Melek Yozgat'ta bulundu ve hiç görmediği anlası ile konuştu.

EMİNE ŞENGÜN KOCASINI AİLESİNDEN ALMAYA ÇALIŞIYOR

2 çocuk annesi Emine Şengün kocasının, ailesi tarafından alıkonulduğunu söylerek kocasını geri istiyor. Emine Şengün'ün iddiasına göre ailesi psikolojik rahatsızlığı olan oğlunun emekli maaşını alabilmek için yanlarında tutuyor ve evine geri göndermiyor.

Emine Hanım'ın kayınpederi canlı yayında anlatılanları yalanlarken oğlunun evine kendi isteğiyle geldiğini kendilerinin zorlamadığını söyledi. Emine Hanım'ın eşi Özgür Bey ise canlı yayına telefonla bağlandı ve eşini istemediğini söyledi.

HÜSNÜ ŞAHİN'İN CESEDİ ARANACAK

İzmir'in Bergama ilçesinden 18 Mayıs'ta kaybolan ve kendisinden haber alınmayan 41 yaşındaki Hüsnü Şahin yarın kaybolduğu alanda aranacak. Hüsnü Şahin'in kaybından arkadaşı sorulu tutuluyor.

SÜLEYMAN IŞIK ARANIYOR

43 yaşındaki Süleyman Işık 10 Mayıs'ta Mersin'den kayboldu. 4 çocuk babası olan Süleyman Işık kaybolduğu gün kahvehaneye gitmek için evden çıkmış ama bir daha geri dönmemiş. Kaybolmadan önce eğer başıma bir iş gelirse Abdullah Tanverdi'den bilin demiş.

11 HAZİRAN NE OLDU?

11 Haziran ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

11 YAŞINDAKİ ALİ'NİN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ

11 yaşındaki zihinsel engelli Ali 3 gün önce evinden çıkarak kaybolmuştu. 3 gün sonra Ali'nin cenazesi bir araçla duvar aracında sıkışmış halde bulundu. İstanbul'da dedesinin evinde kalan Ali'nin dedesi cesedi teşhis etti.

Ali'nin cesedi evlerine 5 dakikalık bir mesafede bulunurken çocuğun epilepsi hastası olduğu ve belki de bu yüzden paniğe kapıldığı da imkanlar dahilinde.

Ali'nin dedesi ve amcası bu ölümün şüpheli olduğunu düşünürken güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kameraları görüntülerine göre Ali gerçekten bir araca biniyor ve geri çıkmak için aracın kapısını zorluyor ama açamıyor. O sokaktan geçenler Ali'yi fark etmiyor. Ali en son araçtan çıkıyor ama bu seferde araçla duvar arasında sıkışarak can veriyor.

ALTINIŞIK ÇİFTİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Kerem Altınışık karısının kaybıyla ilgili olarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Canlı yayına bağlanan Hacer Altınışık kocasındnan boşanmak istediğini ve çocukların velayetini almak istediğini söyledi. Fakat Hacer Altınışık ve Kerem Altınışık ikisinin de düzenli bir işi yok. Bundan dolayı Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı 3 çocuğun durumu için incelenme yapacak ve ardından bu konu hakkında karar verecek.

EVLATLIK VERİLEN DİLEK VE MUSTAFA BULUNDU

Anne Kibar Hanım ve anneanne Feride Hanım evlatlık verdikleri Mustafa-Dilek kardeşler bulundu. Programdan sonra Dilek, onu büyüten annesi, biyolojik annesi Kibar, anneannesi Feride birlikte vakit geçirdi.

DERYA TURAL KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR

3 çocuk annesi Derya Tural 2 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'dan kayboldu. Ailesi Derya Tural'ı aramak için canlı yayına geldi. Derya Tural yakınlarına attığı mesajda silahla götürüldüğünü ve tehdit edildiğini söyledi. Derya Tural'ın daha sonra İzmir Gümüldür'de bir pansiyonda kaldığı belirlenirken Derya Tural polise verdiği ifadede tehdittten bahsetmedi.

Derya Tural giderken yanında aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Osman Seven adındaki biriyle gittiği belirlendi. Fakat iş yerinde çalışanlar ve ikiliyi tanıyan herkes aralarında bir ilişki durumu olmadığını söyledi. Mesaj kayıtlarına ve iddialara göre Derya Tural'ı silah zoruyla kaçıran üçüncü bir kişi var. Osman ise Derya Tural'a yardım etmek istemiş. Babası ve karısı da Osman'ı aramak için canlı yayına geldi.

Derya Tural canlı yayına bağlandı. Derya Tural kendisini tanımadığı birisinin kendisini tehdit ettiğini bunun için kaçtığını ve Osman'ı arayıp yardım istediğini söyledi. Osman'ın sadece kendisine yardım etmek için arkasından geldiğini aralarında duygusal bir ilişki olmadığını söyledi.

Osman Seven'in ailesi ise Osman'ın kendisine sesini duyurmasını söyledi.Osman Seven geri döneceğini söyledi.

Derya Tural kaçtığı için pişman olduğunu ve bugün geri döneceğini, eşi Metin'i çok sevdiğini söyledi.

REMZİYE KAVAKÇI KAYIP

Epilepsi hastası olan Remziye Kavakçı 5 Haziran tarihinde İstanbul Pendik'ten kayboldu. İkinci cep telefonunu da alıp kayıplara karışan Remziye Kavakçı'yı görenlerin haber vermesi bekleniyor.

HÜSNÜ ŞAHİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

18 Mayıs'ta İzmir Bergama'dan kaybolan Hüsnü Şahin'den hala haber yok. Hüsnü Şahin'in başına arkadaşının mı bir iş getirdiği araştırılıyor.

MELEK ARANIYOR

Atıl Alıthan ile Latife Hanım'dan Yozgat Sungurlu'da doğan ve şu an 25 yaşında olan Melek aranıyor.

Kardeşi Sevda Çıtak tarafından aranan Melek ile Sevda aynı babadan ayrı anneden dünyaya gelmişler.

Sevda Çıtak'ın aradığı kardeşi Melek bulundu. Melek'i tandığını söyleyen bir kişi programı arayarak Melek'i aradığını ve şu an haber vermek için kendisinin yanına gittiğini söyledi.

EMİNE ŞENGÜN'DEN İLGİNÇ İDDİA

2 çocuk annesi Emine Şengün'ün eşi 17 Mayıs'tan beri kayıp. Emine Şengün'ün iddiasına göre kocasını, ailesi zorla yanında tutuyor. Psikolojik rahatsızlık geçirdiği söylenen eşi ile 17 Mayıs'tan beri görüşemeyen Emine Şengün eşinin emekli parası için ailesi tararfından kaçırıldığını iddia ediyor.

31 MAYIS NE OLDU?

31 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

MÜGE ANLI'NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYAYA ÖDÜL

Müge Anlı'nın geçen sene başlattığı kampanya ile Arakanlı Müslümanlara mahalle yapmak için harekete geçilmişti. Yapılan yardımlarda bir belde yapılmıştı. Toplanan bağış miktarı ise 3 Milyon 511 Bin Lira ile 492 Konut kurulmuştu.

Müge Anlı ve Dostları Mahallesi'ne Kızılay'dan en büyük ödül olan Platin Madalya verildi.

Müge Anlı ve dostları adı altında gerçekleştirilen aşevi kampanyasında hedef 3 olarak yola çıkılmışken 5'inci aşevi tamamlanmak üzere. Toplanan bağış miktarı 5 Milyon 655 Bin Lira.

14 YAŞINDAKİ MERVE'NİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Müge Anlı'nın Ramazn ayı için başlattığı hayalinizi yazın gerçekleştirelim kampanyasına Merve mektup yazarak dahil oldu.

14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Naile Merve Cinbat Müge Anlı'ya mektup yazarak hayalini anlattı. Yazar olmak isteyen ve polisiye türünde bir kitap yazmış olan Merve kitabının basılması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Turkuvaz Kitap Yayın Koordinatörü Erdem Öztop canlı yayına bağlanarak Merve'ye müjdeyi verdi. Erde Öztop' Merve yayınevimize kitabını getirsin editörlerimiz incelesin eğer uygunsa basarız. Eğer düzeltilmesi gerekn yerler varsa ona göre ilerleriz' dedi.

KEREM VATANSEVER BULUNDU

Günlerdir kendisinden haber alınmayan Kerem Vatansever ailesini arayarak sağ olduğunu ve kendisinin gittiğini söyledi.

ZEYNEP YILMAZ ARANIYOR

15 yaşındaki Zeynep Yılmaz 20 Mayıs'ta Esenyurt'tan kayboldu. Annesi Çilem Hanım kızı Zeynep'i arıyor. Evden daha önce de kaça Zeynep Yımaz 1 Mayıs'ta kaybolduğunda Silivri Çantaköy'de bulunmuştu.

Zeynep Yılmaz kaybolmadan önce 20 yaşındaki bir gençten hamile kalmış. Bebeğinin babası gence bu durumu anlattığında genç, çocuğu istememiş ve başımı belaya sokacaksın diyerek Zeynep'i kovmuş. Bundan dolayı anne Çilem Hanım o çocuğun bebekten kurtulmak için kızının başına bir bela getirmiş olabileceğini düşünüyor.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına bağlanarak Zeynep Yılmaz'ı dün gördüğünü söyledi.

MEHMET ÇARKYOLU KIZI DİLBERAY'I ARIYOR

Mehmet Çarkyolu 15 Aralık 1978'de tedavi olması için kızı Dilberay'ı İzmir Behçet Uz Hastanesi'ne yatırmış. Fakat maddi durumu olmadığı için kızını daha sonra almaki için oraya bırakmış aylar sonra almaya gittiğinde bir ize ratlayamamış. Mehmet ve Gülsüm Çarkyolu'nun bebekleri hastane kayıtlarına Dilberay Çakıroğlu olarak geçmiş. 1978 yılında doğmuş adı Dilberay Çarkyolu ya da Çakıroğlu olan ve hastaneye bırakılmış olarak kendisine iletilen kişi aranıyor.

Mehmet Bey'in aradığı kızı Dilberay ile ilgili iki kişiden ihbar geldi. Gelen ihbara göre Bir kişi çocuk esirgemeye gitmiş kendi hakkında bilgi almak için. Çocuk esirgemede kendisine adının Dilberay olarak kayda geçtiğini, Muğlalı olduğunu ve iki kişi tarafından hastaneye bırakıldığını öğrenmiş. Bu bilgilerle Mehmet Çarkyolu'nun anlattığı bilgiler örtüşüyor. Şu anda o bahsedilen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

MİNİK ECRİN'iN KATİLİ KİM?

Ecrin Kurnaz'ın katili aranırken Kurnaz ailesi Muhammed Yahşi'den de şüphelendiklerini, Muhammed Yahşi'nin köpeklerinin Ecrin'i öldürmüş olabileceğini söylediler. Bunun üzerine Muhammed Yahşi ve Kurnaz ailesi canlı yayında yüzleşiyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

30 MAYIS NE OLDU?

30 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

INSTAGRAM ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kayıp hayvanlarını arayanlar için kurulan patibuldular.com ınstagram adresi değişti ve "mugeanliilepatibuldular" oldu

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE GELİŞME

Kars'ın Kağızman ilçesinde 16 Eylül 2018 Pazar günü erik toplamak için gidip ortadan kaybolan Sedanur Güze'in cesedi 7 gün sonra taşlarla örtülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

Hapis kaçkını Ertan Bozkurt yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri çekmişti.

Bu 3 kişinin ilk davası bugün saat 14:00'de görülecek. Dava güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülüyor. Bu davada yargılanan 3 kişi; Ertan Bozkurt, Hikmet Uç, Ahmet Bilen.

ERMAN KIZILTAN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde ortadan kaybolan ve Elektrik işiyle uğraşan Erman Kızıltan'ın 3 yıl sonra cesedine ulaşılmıştı. Eşi Müge Anlı'ya gelip kocasını aramış ve cinayet ortaya çıkmıştı.

4 sanık hakkında kasten adam öldürme, cinayete yardım etme, cinayeti saklama gibi suçlarla ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldılar.

BELGİN AKSOY 'GLOBAL WELLNESS DAY'İ ANLATTI

Belgin Aksoy iyi yaşam için başlattığı ve dünyada oldukça ilgi gören Global Wellness Day'i anlattı. Belgin Aksoy'un tanıttığı bu yaşam tarzını şu maddelerle özetledi: su için, plastik şişe kullanma, bir iyilik yap, ailenle birlikte yemek ye, sağlıklı beslen, saat 10:00'da uyu.

MEHMET ÇARKYOLU KIZINI ARIYOR

Mehmet Çarkyolu 15 Aralık 1978'de tedavi olması için kızı Dilberay'ı İzmir Behçet Uz Hastanesi'ne yatırmış. Fakat maddi durumu olmadığı için kızını daha sonra almaki için oraya bırakmış aylar sonra almaya gittiğinde bir ize ratlayamamış. Mehmet ve Gülsüm Çarkyolu'nun bebekleri hastane kayıtlarına Dilberay Çakıroğlu olarak geçmiş.

1978 yılında doğmuş adı Dilberay Çarkyolu ya da Çakıroğlu olan ve hastaneye bırakılmış olarak kendisine iletilen kişi aranıyor.

MİNİK ECRİN CİNAYETİNDE FLAŞ TELEFON

Ecrin'in cinayet davasında Özkan ve Hacer Hanım şüphelenilirken Özkan kendisinin Muhammed Yahşi'den şüphelendiğini söyleyince Muhammed Yahşi canlı yayına geldi. Muhammed Yahşi hakkındaki iddiaları cevapladı.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak şok açıklamalarda bulundu. Telefonla bağlanan izleyici şunları söyledi: " Hacer Hanım bir akrabalarına bu olayı anlatırken orada olan klüçük bir çocuk konuşulanları duymuş. Hacer Hanım'ın anlattığına göre Özkan Ecrin'ide alarak tarlaya gidiyormuş. Önlerine köpekler çıkınca onları kaçırmak için gaza basmış. O sırada da Ecrin düşmüş ve kafası arka tekerleğin altında kalarak parçalanmış"

Özkan bu anlatılanları doğrulamadı ve yalan olduğunu söyledi.

Minik Ecrin'in cansız bedeni bulunmadan hemen önce ayakkabısının bir teki bulunmuşu. Ama diğer teki bulunamamıştı.O ayakkabının diğer teki ise bugünkü canlı yayında bulundu. Ayakkabı teki uçurumun kenarında bulundu. Kemiklerin laboratuvar sonuçlarının pazartesi ya da gelmesi bekleniyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

29 MAYIS NE OLDU?

29 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

ECRİN KURNAZ CİNAYETİNDE ŞOK GELİŞMELER

Dün yayın sonrasında da konuşulmaya devam edildi. Yayın sonrasında yapılan konuşmalarda babaanne Hacer Hanm Ecrin belki gitmiştir. Bir yere bıraktık mı gider uzaklaşırdı, başını alıp giderdi dedi. Fakat daha önce Ecrin'in ilk kaybolduğu gün Hacer Hanım Ecrin bir yere gidemez demişti. Bu çelişkili ifadeler dikkatleri yine Hacer Hanım ev Özkan'a çevirdi.

Ecrin kaybolduğu gün ölmüş. Ama öldüğü gün mü bulunduğu yere atılmış yoksa daha sonra mı oraya taşındı o bilinemiyor. Maalesef Ecrin'İn bulunduğu zaman vücut bütülüğü yokmuş. Vahşi hayvanlarında parçaladığı küçük bedeninden geriye kalanlar adli tıp kurumunda ve inceleniyor.

Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolduğu gün takip ettiği yol güzergahı dikkat çekmeye devam ediyor. Muhammed Yahşi'nin: " Özkan'ın belirli bir yerde 15 dakika kadar bekledi ve o arada acı bir çığlık sesi duydum" ifadesini Özkan inkar etmeye devam ediyor.

Ecrin'in bulunan ayakkabısı eğer sonradan oraya konulmuşsa birgün önce Samsun'a giden Özkan'mı bıraktı sorusu akıllara geldi. Minik Ecrin'i kimin ya da kimlerin öldürdüğü araştırılmaya devam ediyor.

KEREM VATANSEVER ARANIYOR

2 çocuk babası Kerem Vatansever Ankara Mamak'tan kayboldu. Kerem Vatansever'in eşi kendisinin gittiğini düşündüğünden ve birgün geri döneceğini düşündüğünden programa çıkmamış ve ailesinin de çıkmamış.Kerem Vatansever'i annesi ve teyzesi aramaya gelmiş.

HÜSNÜ ŞAHİN ARANIYOR

41 yaşındaki Hüsnü Şahin İzmir'in Bergama ilçesinden 18 Mart tarihinde kayboldu. Hüsnü Şahin'i görenlerin haber vermesi bekleniyor

Programda olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

28 MAYIS NE OLDU?

28 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

KÜÇÜK ECRİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞMELER!

22 gündür kendisinden haber alınamayan Ecrin Kurnaz'dan dün öğleden sonra acı haber geldi. Küçük Ecrin'in cesedi bulundu. Samsun'da ormancıların çalıştığı bir alanda ormancılar bir ayakkabı buldular. Ardından az ileride bir kazak parçası buluyorlar ve durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarmanın gelmesiyle birlikte o alan araştırılmaya başlandı. Araştırılan alanda bir uçurumda Ecrin'e ait olduğu düşünülen kafatası ve dağınık halde kemik parçaları bulundu.

Ormancıların bulduğu Ecrin'in ayakkabısı.

Ormancılar tarafından bulunan Ecrin'in kazak parçası.

Üvey amca Özkan Ecrin'in cesedinin bulunmasıyla ilgili kurtlar götürmüş olabilir yorumu yaparken herkesin dikkatini çekti.

Ecrin'in cesedinin bulunmasının ardından dedesi acı haberi alınca yıkıldı.

Ecrin'in bulunan eşyaları babaanne Hacer'e gösterilince Hacer Hanım giysilerin Ecrin'e ait olup olmadığnı teşhis edemedi ve dikkat çeken sözler sarf etti. Hacer Hanım: "Bunlar Ecrin'in mi bilmiyorum ama Özkan ormana götürürken üstünde bunlar yoktu" dedi. Acı haberi alınca gözyaşı dökmeden ağlaması ise dikkatleri çekti.

Minik Ecrin'in ölüm haberini alan baba Deniz Kurnaz yıkıldı ve sinir krizi geçirdi. Onun bu halini gören anne Sevcan'da durumu anladı ve o da yıkıldı.

Küçük Ecrin'in cesedinin bulunduğu alan daha önce çok fazla detaylı aranmamış. Çünkü Özkan ve Hacer Hanım güvenlik güçlerini tam tersi yöne yönlendirmişler. Özkan da Ecrin'in kaybolduğu gün gittiği yerleri tarif ederken cesedin bulunduğu yerin tam tersini göstermiş. Bundan dolayı cesedin bulunduğu yer aransa da asıl detaylı arama Özkan ve Hacer Hanım'ın gösterdiği tam tersi yönde yapılmış.

Ecrin'in kaybının ilk zamanlarında da Özkan'ın bulunduğu alandan bir ses duyduğunu söyleyen komşu Muhammed Yahşi ifadesinde ısrar etti. Muhammed Bey o dönem Ecrin'in kaybolduğu gün kendisinin evin dışında durduğunu ve o sırada Özkan'ın traktörle gelirken bir yerde olması gerekenden fazla beklediğini, o noktada farklı sesler duyduğunu ama seslerin ne sesi olduğunu anlamadığını söyledmişti. Bu ifadesinde hala ısrarcı ve ses duyduğundan emin.

Pazar günü muhabir Gökhan dün cesedin bulunduğu alanı aramak istemiş ama Özkan orada tırtıl var zarar verir diyerek oraya gitmelerini engellemiş. Bu durum herkesin dikkatini çekti.

Canlı yayıına telefonla bağlanan Hacer Hanım Özkan ve Deniz'den şüphelendiğini söyledi ve "Ya Özkan ile gitti ya da Deniz aldı" dedi.

Haftasonu Deniz programdan sora oradakilere 'kafama sıkacağım' demiş. Bunun üzerine program yetkilileri Özkan'ı yalnız bırakmamaya çalışırken Özkan sonra saçını kestirmeye kuaföre gimek istemiş. Özkan'ın intihar etmek isteyip daha sonra kuföre gitmek istemesi herkesin dikkatini çekti.

Müge Anlı canlı yayında Özkan'a "bence de kim yaptıysa bunu kimseye bırakmasın sıksın kafasına. 1.5 yaşındaki bir kıza bunu yapanın bu dünyada nefes almaya hakkı yok" dedi.

27 MAYIS NE OLDU?

27 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

AŞEVİ BAĞIŞI

Müge Anlı önderliğinde başlatılan aşevi kampanyası dahilinde 364 Bin SMS 5 Milyon 239 Bin Lira bağış toplandı. Böylelikle kurulacak olan aşevi miktarı giderek artıyor.

DİLAN GÜNGÖR BULUNDU

13 yaşındaki Dilan Güngör ve onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa bulundu. Murat Demirboğa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CÜNEYT ARKUN BULUNDU

Kendi oğlu tarafından öldürüldüğü düşünülen Cüneyt Arkun canlı olarak bulundu. Üsküdar'da bir arkadaşının yanında kaldığı belirlenen Cüneyt Arkun'un oğlu İbrahim bulunamadı.

MERT AKSAL'IN ÖLÜM HABERİ

23 yaşındaki İletişim Fakültesi öğrencisi Mert Aksal ailesi tarafından kayıp olarak programda aranıyordu. Kendisinden herhangi bir bilgi gelmeyen Mert'in akıbeti herkesi korkuturken üzücü haber geldi. Mert Aksal'ın kabolduğu gün köprüden atlayan birisinin olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen görüntülerde atlayan kişinin üzerindeki kıyafetlerle Mert'in kaybolduğu gün üzerinde olan kıyafetler aynı. Mert Aksak'ın naaşına ulaşılamazken yetkililer akıntı olması nedeniyle naaşın başka bir ilde de çıkabileceği bildirildi.

KADER ÇELİKTEPE AİLESİNE KAVUŞTU

1.5 yaşlarındaken abisi ile parka bırakılan ve yurtta büyüyen Kaderr Çeliktepe aradığı ailesine kavuştu. Annesi ile yıllar sonra canlı yayında kucaklaştı. Kardelen ile birlikte yurtta büyüyen abisi Mustafa aileye tepkili olduğu için gelmedi.

Kader'i görmeye annesi, kardeşleri ve teyzesi geldi.

Kader ve yıllar sonra bulduğu ailesi birbirine kavuştu ve aile fotoğrafı çektirdi.

KEREM VATANSEVER KAYIP

40 yaşındaki Kerem Vatansever Ankara Mamak'tan kayboldu. 14 Nisan tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Kerem Vatansever'den 43 gündür haber yok.

Kerem Vatnsever'in annesi ve teyzesi aramak için gelmiş. Karısı gelmek istememiş ve ailesinin de çıkmasını istemiş. Kerem Vatansever'i görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların bilgisine ihtiyaç duyuluyor.

AVUKAT BURHAN ÜNAL ARANIYOR

Ağır ceza avukatı Burhan Ünal Denizli Merkezefendi'den 17 Nisan'da kayboldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Burhan Ünal en son 17 Nisan'da kızını okula göndermek için gitti ve bir daha geri dönmedi. Arabası uzun süre sonra Pamukkale Üniversitesi'nin civarında bulundu. Eşi kaybolduğu gün defalarca aramış ama ulaşamamış. Normalde Burhan Ünal telefonunu hiç kapatmazmış. 2017 senesinde ise Burhan Ünal'ın evi kurşunlanmış ama kimin kurşunladığı bulunamış

ECRİN KAYBINDA FLAŞ ŞEYTAN İDDİASI

Küçük Ecrin'den 22 gündür haber alınamazken Müge Anlı küçük çocuğun artık sağ çıkma umudunun olmadığını söyledi. Kaybolduğu yerle ilgili olarak bilgi veren Müge Anlı o alanın çok zor bir yer olduğunu jandarmanın ve köpeklerin bulabileceği bir alan olmadığını belirtti. "Ben öldürülüp gömüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Özkan ve Hacer Hanım, Ecrin'i şeytanların kaçırdığını düşünderek herkesi şaşkınlığa uğrattı. Hacer Hanım'da Özkan'ın anlattıklarını destekledi. Şeytanın eşek kılığına girerek kayınvalidesine göründüğünü, kendisine de köpek olarak göründüğünü söyledi.

Özkan ve Hacer Hanım'ın Ecrin'i görünmeyen varlıkların götürdüğünü iddia etmesi akıllardaki soru işaretlerini güçlendirdi.

24 MAYIS NE OLDU?

24 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

KADER ÇELİKTEPE AİLESİNİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

11 Ağustos 2002'de İstanbul Kağıthane'de bulunan Çeliktepe Parkı'na bırakılan iki kardeşten Kader Çeliktepe ailesini arıyor. O dönem orada Kars'tan gelen işçiler varmış. Bu yüzden 'acaba o ailelerden birisinin çocukları olabilir mi?' diye düşünülüyor.

İki izleyici telefonla programa mesaja atarak Kader ve abisi Mustafa'nın Batman'da yaşayan bir ailenin çocukları olduğunu ve annelerinin isminin Sabriye olduğunu söylediler.

Ardından Kader'in akrabası olduğunu söyleyen Emin Gök canlı yayına bağlanarak Kader'in Sabriye Hanım'a çok benzediğini söyledi. Emin Gök ve diğer mesaj atanların anlattıklarına göre olay şu şekilde ilerlemiş: Amca çocukları olan Sabriye ve Yıldıray çifti kavga ediyor. Sabriye Hanım babasının evine gidiyor. Bir süre sonra Yıldıray Bey karısını almaya gitmeyince Sabriye Hanım'ın babası çocukları istemiyor ve Yıldıray Bey'in yanına gönderiyor. ve Sabriye Hanım'ı 70 yaşında biriyle evlendiriyor. Yıldıray Bey ise çocukları İstanbul'da bırakıyor. Sabriye Hanım daha sonra çocukları bulmak istiyor ama bulamıyor.

Kader ve Mustafa'nın bulundukları zaman karakolda çekildikleri fotoğraf bulundu ve Sabriye Hanım bu fotoğraftan kendi çocukları olduğunu doğruladı. Mustafa ailesine tepkili olduğu için gelmiyor.

Kader'in annesi olduğu söylenen Sabriye Hanım canlı yayına bağlandı ve anne kız ilk defa konuştu. Anne Sabriye Hanım pazartesi günü canlı yayına gelerek kızına sarılacak.

ŞÜKRİYE ARSLAN HAYALİNİ YAZDI

Müge Anlı'nın hayallerinizi yazın gerçekleştirelim kıampanyasına Şükriye Arslan mektup yazdı ve hayallerini anlattı.

Şükriye Arslan ve Cemal Arslan 12 yıldır evliler. Bu süreçte Şükriye Hanım daha önce hamil kalmış ama bebeğine kavuşamadan vefat etmiş. Yaşları da ilerleyen Arslan çifti tüp bebek istediklerini ama bunun için de yeteli maddi imkanlarının olmadığını söylediler. Bunun için Müge Anlı'dan yardım istediler.



Arslan çiftinin hayalleri gerçek oldu. Dr. Hürkan Akyol telefonla bağlanarak Şükriye Arslan'ın daha önce hamile kalmış olmasından dolayı yine hamile kalabilme ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi ve tüp bebek tedavisini gerçekletirebileceğini ifade etti.

BABASINI ÖLDÜREN GAZİ AKBIYIK'IN KIZINDAN MEKTUP

Müge Anlı'nın daha önceki bölümlerinde yürekleri burkan bir olay yaşanmıştı. Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri abilerinin yok olduğunu söyleyerek programa katılmıştı. Konuşmalar sonunda Gazi Akbıyık'ın kızı annesini babasından korumak isterken babasını öldürmek zorunda kaldığını itiraf etti ve babasının yaptığı işkenceleri anlattı..

Bu konuşmalar üzerine kız ve annesi cezaevine gönderilmişti. Gazi Akbıyık'ın kızı bugün Müge Anlı'ya mektup yazdı.

DİLAN GÜNGÖR ARANIYOR

13 yaşındaki Dilan Güngör ve onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa hala bulunamadı. Murta ve Kader'in ailesi çocuklarının geri gelmesini söylerken gelecek bir haberi bekliyorlar. Dilan ya da Murat'ı görenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

ECRİN KURNAZ KAYBINDA ORTAYA ÇIKAN FLAŞ GÖRÜNTÜ

1.5 yaşındaki Ecrin'den 19 gündür hala bir haber yok. Fakat şöyle bir gelişme yaşandı; Hacer Hanım'ın kan örneği alındı. Hacer Hanım'ın bugün savcının karşısına çıkarak ifade vermesi bekleniyor. Ayrıca bir flaş gelişme daha yaşandı. Cengiz annesi, Sevcan'ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz şunları anlattı; Özkan abisi Deniz ile Sevcan'ı aynı yatakta görmüş. Sonra Cengiz'i arayarak abim karının koynunda diye haber veriyor. Bunun üzerine beşik fırlatma olayı yaşanıyor. Cengiz Sevcan'ı tokatladı, beşiği fırlatmaya kalktı.

Bugün tartışılan diğer bir konu ise Deniz ile ilgili iddialar. Deniz'in zamanında silah kaçakçılığı yüzünden 5 sene yattığı söylendi. Deniz ise cezaevinde yatma nedeninin asilah kaçakçılığ değil gasp olduğunu söyledi. Diğer bir iddia ise Deniz'in asker kıyafeti giyerek insanları dolandırdığı yönünde. Deniz bunları kabul etmezken annesi bunların doğru olduğu konusunda ısrar etti ve Ecrin'in kaybının bunlarla ilgili olabileceğini söyledi.

Flaş görüntü. Ortaya çıkan görüntüde Ecrin'in ağzında sigara ile fotoğraf çekildiği görüldü. Bu fotoğraftan Deniz ile Sevcan'ın haberi olmazken görüntüyü çeken kişinin Özkan olduğu ortaya çıktı. Özkan "bu fotoğrafı çeken benim ama sigara yanmıyordu" diyerek kendini savundu.

23 MAYIS NE OLDU?

23 Mayıs en oldu? Hangi olaylar işlendi?

EMİRHAN'IN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

14 yaşındaki Emirhan Müge Anlı'ya yazıp ailesi için yardım istemişti. Babası internette tanıştığı bir kadınla ailesini bırakıp giden Emirhan annesi için işitme cihazı, kardeşler için okul imkanı ve kendisi için de Galatasaray stadını gezmek istediğini söylemişti.

Emirhan'ın hayali Müge Anlı'da gerçek oldu. Emirhan'ın annesi tedavi ve işitme cihazıyla artık daha iyi duyabiliyor. Kardeşleri yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayabilecekler, evlerine yeni eşyalar alındı, kendisi de Galatarasay idmanına katılarak Fatih Terim ve futbolcularla tanıştı. Müge Anlı'da bir hayal daha gerçek oldu.

DİLAN GÜNGÖR HALA BULUNAMADI

Balıkesir Susurluk'taki evinden 18 yaşındaki Murat Demirboğa tarafından kaçırılan 13 yaşındaki Dilan Güngör aranıyor. Bu iki çocuktan birisini ya da ikisini görenlerin programa veya polise haber vermesi bekleniyor. Murat'ın babası da oğluna geri gelmeleri konusunda çağrı yaptı.

CÜNEYT ARKIN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

51 yaşındaki 3 çocuk babası Cüneyt Arkun İstanbul Balatt'ta oğlu İbrahim ile yaşıyordu. Ayakkabı boyacılığı yapan ve alkol ile uyuşturucu sorunu olan Cüneyt Arkun'dan 15 gündür haber yok. Canlı yayına Cüneyt Arkun'un annesi, kardeşi ve eniştesi onu aramak için gelmişler. İddialara göre; Cüneyt Arkun'un oğlu İbrahim 15 gün önce babaannesinin evine sarhoş biçimde geliyor. "Babamı öldü, ben öldürdüm" demiş ve kaçmış. Ardından İbrahim ertesi gün Üsküdar'daki yeğenlerinin yanına gidiyor ve onlara "Babamı ben öldürdüm, hep bıçakladım" diyor.

Bir diğer iddiaya göre; İbrahim, halasının kocası Dursun Bey'i görüntülü arıyor ve ona babasının cesedini gösteriyor. Telefonla bağlanan Dursun Bey bu iddiaları yalanladı ve "İbrahim bana, ben kavga ediyordum babam da bizim kavgamızı görüp kalp krizi geçirdi öldü dedi" şeklinde konuştu. Tüm bu olanlar babaanneye Cüneyt Bey'in kızı Yağmur'un anlattığı söylendi. Diğer programda Dursun Bey ve Yağmur programa gelecek.

Bu olayla ilgili diğer bir ayrıntı ise şöyle; Cüneyt Bey'in ayrıldığı eşi başka biriyle evlenince kızı Yağmur'u sokağa atmış. Yağmur'u halasının kocası Dursun Bey sahip çıkmış. Şimdi İbrahim aranıyor ve Dursun Bey ile Yağmur'un programa gelip iddiaları cevaplamaları bekleniyor.

KADER ÇELİKTEPE BİYOLOJİK AİLESİNİ ARIYOR

Kader Çeliktepe biyolojik ailesini aramak için gelmiş. Kader Kartepe ve abisi Mustafa Kartepe 11 Ağustos 2002 yılında Kağıthane'deki Çeliktepe Parkı'na terk edilmişler. Polisler tarafından orada bulunduktan sonra Çeliktepe Karakolu'na götürülüyorlar ve ardından yurda veriliyorlar. Kaybolduklarında 1.5 ve 2.5 yaşlarında olan iki kardeşten Mustafa bulunduğunda doğu şivesiyle konuşuyormuş. O dönemde orada Karslı işçiler çalıştığı için acaba onlar mı çocuklarını kaybettiler diye düşünülüyor.

2002 yılında 1.2 ve 2.5 yaşlarına biri kız biri erkek iki çocuğunu İstanbul Kağıthane'de kaybeden ya da bırakan birileri varsa programı aramaları bekleniyor.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA FLAŞ GELİŞME!

1.5 yaşındaki Ecrin'den hala haber yokken flaşi bir gelişme yaşandı. Jandarmaya yapılan bir ihbarla yenge Lütfiye Kurnaz'ın evlatlık verdiği söylenmiş. Canlı yayında konuşan Lütfiye yenge bu olayları reddetti.

Özkan'ın Ecrin kaybolduğu gün neden hala ortadan kaybolduğu açıklanamıyor. Olaylar o gün şu şekide ilerlemiş; Ecrin jandarma ve köylüler tarafından aranırken Özkan "parmak izi çıkar mı?" diye soruyor? Ardından 2 saat kadar ortadan birden kayboluyor. Özkan'ın yoluğu fark edildiğinde annesi Hacer Hanım "su almaya gitti o" diyor. Su almaya gidilen yere bakıyorlar ama Özkan orada yok. 2 saat sonra Özkan geri geliyor ve yanında su yok. Nereye gittiği sorulduğunda "Gezmeye gittim" diyor. Tüm bu olaylar Özkan'ı bir numaralı şüpheli haline getiriken Müge Anlı o 2 saatte nerelere gittiğini öğrenmeye çalışıyor.

Özkan ortadan kaybolduğu o 2 saatte nerelere gitti, neler yaptı?

Şevki Sözen'in açıkladığı bilgilerle stüdyodaki herkes şaşkınlık yaşadı. Özkan'ın telefon kayıtlarından çıkan bilgilere göre Özkan bazı uygunsuz sitelere giriyormuş. Bu sitelerde yenge, yeğen, kız kardeş gibi belli temalar üzerinden görüntüler izliyornuş. Bu temalar Şevki Sözen'in dikkatini çekti. Herkesin aklında "acaba bu görüntüleri izledikten sonra Ecrin'e birşey yaptı mı?" sorusu oluştu.

22 MAYIS NE OLDU?

22 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

AŞEVİ KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları adı altında aşevi için toplanan yardım miktarı 5 Milyon 49 Bin Lirayı buldu ve giderek artıyor.

DİLAN GÜNGÖR ARANIYOR

13 yaşındaki Dilan Güngör aranıyor. Balıkesir Susurluk'taki evinden 18 yaşındaki Murat Demirboğa tarafından kaçırıldı. 2005 doğumlu Dilan Güngör'ü annesi Ayfer ve babası Tuncer arıyor.

13 yaşındaki Dilan Güngör'ü ya da onu kaçıran 18 yaşındaki Murat Demirboğa'yı görenlerin programa ya da polise haber vermesi bekleniyor.

BEDRİ (ENVER) BEY AİLESİYLE VAKİT GEÇİRDİ

60 yıl önce evlatlık verilen Bedri (Enver) Bey 60 sene sonra ilk kez annesi, kardeşi ve akrabalarıyla vakit geçirdi. Tüm aile önce gezdikten sonra evde pasta keserek bu mutlu anlarını kutladı.

ALS HASTALIĞI

SIDIKA HANIM'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Müge Anlı'nın Ramazan ayı için başlattığı hayalinizi yazın gerçekleştirelim kampanyası dahilinde Sıdıka Hanım hasta annesinin evinin yenilenmesini istedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yardım elini uzattı ve gerekli yardımları yapacaklarını söyledi. Böylelikle Sıdıka Hanım'ın hayalleri geçrek oldu.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR

Küçük Ecrin kaybından kısa süre önce ilk koyunların sonra ineklerin daha sonra kazların şüpheli ölümü dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Küçükken Hacer Hanım tarafından zehirlendiği söylenen Deniz ve Özkan'ın kuzeni Fatma konuştu. Fatma şunları söyledi: "Yengem beni ayranla zehirledi. Daha sonra dedem bunu konuşmamızı, bunun dışarı çıkmasını yasakladı. Yengem zehirlemedim dedi ama bu olaydan sonra 2 saat ortadan kayboldu. O dönemde barajdan dolayı aileden birisine ev veriliyordu. Dedem de babamı seçti. Ben bunun için zehirledi diye düşündüm. Hani çocuklarını zehirleyeyimde gidemesinler diye düşündüm. Ben Ecrin'in kaybında Deniz'den şüphelenmiyorum. Çünkü Deniz, Ecrin'e çok iyi bakıyordu. Sevcan'da kesinlikle annelik duygusu yoktu ama Deniz çok iyi bakıyordu çocuğa. Ecrin'in kaybında yengem Hacer'i suçlu görüyorum. Çünkü yengem bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Yengem daha önce desürekli amcama kendimi öldürürürm, zehir içerim derdi"

Deniz'in Vezirköprü'de piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu söylendi. Deniz ise en fazla borcunun 4 bin tl olduğunu ve ödeme günlerinin daha gelmediğini söyledi. Ayrıca Hacer Hanın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde Ecrin'in saat 11 değil 10'da kaybolduğunu söylemiş. Vezirkörü'de o bölgede 9 tane baz istasyonu varmış. Telefon sinyal kayıtlarının en yakın sürede çıkması bekleniyor. Böylelikle kimin telefon kaydı ne zaman, nerede sinyal vermiş ve kim yalan söylüyor öğrenilecek.

21 MAYIS NE OLDU?

21 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

BEDRİ (ENBER) BEY AİLESİYLE BULUŞTU

Nurten Ceylan aradığı abisi Bedri (Enver) ile buluştu. İki kardeş birlikte hasret giderdi. Bulunan Bedri (Enver) Bey'in başına gelenler ise herkesi duygulandırdı. Bedri (Enver) Bey, Sabahat Hanım ve Ömer Bey tarafından evlatlık alınıyor. Daha sonra bu çift Ömer Bey'in içki sorunu yüzünden tartışıyor ve Sabahat Hanım Almanya'ya gidiyor, bir daha dönmüyor. Bu sırada Bedri (Enver) Bey 2-3 yaşlarında ve ona babaannesi bakmaya başlıyor. Ardından ilkokuldayken babası Ömer Bey Bursa'ya gidiyor ve o da ortadan kayboluyor. Kendisine babaannesi ve dedesi bakan Bedri (Enver) Bey askerdeyken babaannesi de ölüyor ve ondan sonra dedesiyle birlikte kalıyor. Bedri (Enver) Bery evlatlık olduğunu da askerden sonra öğrenmiş.

Bedri (Enver) Bey'in biyolojik babası İsmail Bey'in ilk evliliğinden 3 çocuğu, ikinci karısı Bedri (Enver) Bey'in annesi Balı Hanım'dan iki çocuğu, üçüncü karısından da 1 çocuğu varmış. Bundan dolayı Bedri (Enver) Bey'in birden çok kardeşi çıktı ve hepsi canlı yayına kardeşlerini kucaklamak için gelmişler.

Bedri (Enver) Bey 1 yaşındaken kendisinden koparılan ve hiç görmediği annesi Balı Hanım ile kucaklaştı. Balı Hanım ve Bedri (Enver) Bey 60 yıl sonra hasret giderdi. Bedri (Enver) Bey'in karısı ile kızı da geldi ve tüm aile canlı yayında bir araya geldi.

Biyolojik baba İsmail Bey'in son eşi Yosma Hanım'dan olan oğlu Murat'ın yurda evlatlık verildiği ortaya çıktı. Bunun için; Murat adında yurda evlatlık verilen, baba adı İsmail, anne adı Yosma olan birisi varsa programı aramaları bekleniyor.

Aile fotoğrafı kalabalık bir şekilde çekildi.

KÜÇÜK ECRİN'İN KAYBINDA SIR OLAYLAR DÖKÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Samsun Vezirköprü'den kabolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan hala bir haber çıkmazken bu olayda sır olaylar dökülmeye devam ediyor. Kurnaz ailesinin köpeğinin zehirlenmesi şaşkınlık yaratırken akla daha önce konuşulan Hacer Hanım'ın eltisinin çocuğunu zehirlemesi olayı geldi. Çocuğu zehirlendiği söylenen Lütfiye Hanım bu zehirlenme olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lütfiye Hanım, Ecrin'in babaannesi Hacer tarafından kızı Fatma'nın zehirlendiğini söyledi. 22 sene önce kızı Fatma 8-9 yaşlarındayken Hacer Kurnaz ona haşere ilacı katılmış ayran vermiş. Fatma, ayranın kötü geldiği için hepsini içememiş. Dedesi de parmak yardımıyla içtiği ayranı istifra ettirmiş. Bu iddiaları Hacer Hanım kabul etmedi. Lütfiye Hanım ayrıca Deniz'in kendisini oğlunu öldürtmekle tehdit ettiğini söyledi.

Ecrin kaybolduktan sonra ve kendilerine haber verildikten sonra neden markete gittikleri abur cubur aldıkları, neden bu kadar sakin oldukları tartışıldı. Deniz'in telefon kayıtları çıkarıldı. Bu kayıtlarda Deniz Özkan'ı 18:40 gibi aramış, 19:12'de taksiciyi aramış, jandarmayı ise 20:06'da aramış. Ecrin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra aleşveriş yapmaları, jandarmayı ve taksiyi bu kadar geç aramaları izleyenlerin aklını karıştırdı.

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybıyla ilgili olarak neden herkes çelişkili konuşuyor? Kim, neyi saklıyor? Küçük kızın başıne ne geldiği araştırılırken şüpheli ifadeler herkeste şok etkisi yarattı.

20 MAYIS NE OLDU?

20 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

AŞEVİ KAMPANYASI

Müge Anlı ve Dostları Aşevi adı altında toplanan toplam bağış miktarı 333 Bim SMS, 4 Milyon 908 Bin Lira bağış toplandı. Bu miktarla 3'ü gezici olma üzere 5 tane aşevi yapılacak

MELAHAT HANIM'IN DEĞİŞİMİ

Müge Anlı'nın önceki bölümlerinde Temel Bey ve ablası Melahat Hanım 42 yıl önce Sirkeci tren garına bırakılmışlar. Temel Bey birileri tarafından evlatlık verilince ablasından ayrılıyor. Ablası Melahat'ı bulmak için canlı yayına katılan Temel Bey ablasını ve haberi olmadığı diğer ablası Solmaz ve kardeşi Şenol'u da bulmuştu. 4 kardeşin birbirlerinden habersiz acı dolu hayat hikayesi herkesin yüreğine dokunmuştu.

Ama ablası Melahat'ın ağız ve diş problemleri vardı. Bugünkü bölümde Melahat Hanım yeni dişleriyle görüntülendi. Ayrıca Melahat Hanım ve sonradan kavuştuğu kardeşi Şenol ile birlikte güzel bir hayat sürüyorlar.

Melahat Hanım'ın tedaviden sonra değişimi görenleri şaşırttı. Değişen ağız yapısıyla Melahat Hanım artık daha rahat konuşabiliyor.

NURTEN CEYLAN ABİSİ BEDİR'İ ARIYOR

Balı Hanım ve İsmail Bey evlenmişler ve Abdulkadir ile Bedir adında iki çocukları olmuş. Daha sonra anlaşamayan çift ayrılmaya karar vermiş. Balı Hanım baba evine geri dönmüş ama babası çocukları istememiş. İsmail Bey'de 1 yaşındaki Bedir'i 1959 ya da 1960 yıllarında Sakarya'da yaşayan Ömer Tırnak ya da Tırnakçıoğlu adından birine evlatlık veriyor.

Balı Hanım daha sonra babası tarafından zorla biriyle evlendiriliyor. Balı Hanım'ın o evliliğinden olan kızı Nurten Ceylan, babası yarı annesi bir olan abisi Bedir'i arıyor. Evlatlık verilen Bedir Bey şu an 60 yaşlarında olması gerekiyor.

Nurten Hanım'ın aradığı abisi Bedir bulundu. Evlatlık alan aile Bedir'in adını Enver olarak değiştirmiş. İki kardeş canlı yayında hasret giderdi.

Bedir (Enver) Bey hiç görmediği annesini de televizyondan ilk kez gördü.

KÜÇÜK NURCAN'DAN ACI HABER

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale Köyü'nde yaşayan Yadigar-Hayrettin Sade çiftinin kızı 3 yaşındaki Nurcan 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında evlerinin önünden kaybolmuştu. Güvenlik güçlerinin aramalarında küçük çocuğun önce eteği daha sonra da ayakkabısı bulunmuştu. Bugün ise küçük Nurcan'dan acı haber geldi.

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

KÜÇÜK ECRİN'E NE OLDU?

1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan haftalardır haber yok. Bugünkü programa Ecrin'in diğer amcası Şaban Bey'de geldi ve bildiklerini anlatıyor.

Şaban Bey Ecrin'den saç örneği almış. Çünkü Cengiz öldüğünde eğer Sevcan biriyle evlenirse çocuğu onlara göstermezler diye almış. Böylelikle ellerinde kendi soy bağlarından olduğunu kanıtlayan bir delil olağaı için çocuktan saç örneği almış. Ama Şaban Bey çocuğun kardeşinden olmadığını yayında öğrendiğini söyledi.

Küçük Ecrin'in babasının kim olduğu da bugün tartışma konusuydu. Ecrin'in babasının kim olduğunu Sevcan stüdyo arkasında Müge Anlı'ya söylemiş. Çocuğun Cengiz'de olmadığını ise Deniz'de biliyormuş. Müge Anlı anne Sevcan'a farklı hareketleriolduğunu, çocuğu kaybolmuş bir anne görünümünün olmadığını söyledi ve bunun için Deniz ile Sevcan'dan da şüphelenilmesine neden olduğunu belirtti.

Babaanne Hacer Hanım, Sevcan sancılanınca ambulans çağırdık ama Deniz ambulansı geri çevirin Sevcan şimdi her seyi dökülecek dediğini iddia etti. Deniz bunları kabul etmezken yenge Lütfiye Hanım'da Deniz'in bu sözleri söylediğini doğruladı. Ardından telefonla bağlanan hala Ayşe Hanım'da olanları doğruları ve "Sevcan doktora gitmek isteyince Deniz istemedi ve Sevcan her şeyi dökecek ortalığa" dedi.

Bunun üzerine Deniz daha sonra bu konuştuğunu kabul etti ve "ben annemi ve kardeşimi koruma istedim" dedi.

Ecrin kaybolduktan sonra doktorda olan Deniz ve Sevcan'a haber verildikten sonra limon almaya gitmeleri tepki çekmişti. O gittikleri marketten güvenlik görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde Sevcan, Deniz ve kuzeni Selim markete geliyor. Marketten limon, abur cubur alıyorlar ve toplam 4 dakika harcıyorlar. Görüntülerde oldukça sakin oldukları görülüyor. Bu görüntüler üzerine oklar Sevcan ve Deniz üzerine çevrilirken Deniz çocuğun ne kadar kayıp olduğunu bilmediği için ve oralarda bir yerdedir diye düşündüğü için telaşlanmadığını söyledi.

Ecrin'in kaybolma saati konusunda da ortak bir nokta bulunamadı. Aralarda geçen saat 11'de lafı dikkatlerden kaçmadı. Babaanne Hacer'in verdiği ilk ifade de saat 11'de kaybolduğunu söylediği daha sonrasında ise bunu değiştirdiği söylendi.

Flaş bir gelişme yaşandı. Bir önceki programda yayına telefonla bağlanan Zeynal, Özkan'ın kendisine "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar?" şeklinde sorular sorduğunu iddia etmişti. Hatta bunları telefonuna kaydettiğini ama telefonunun bozulduğunu ama İbrahim'inde duyduğunu söylemişti. İbrahim' de bunu doğrulamıştı.

Ama bugünkü programda bağlanan Zeynal'in Özkan'ın değil Deniz'in arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İbrahim'de kendisini Zeynal'İn aradığını ve "abi ben bunları söyleyeceğim sen de destek çık Özkan yalanlamasın" dediğini söyledi. İbrahim bunun için evet bende duydum dediğini ama aslında duymadığını itiraf etti.

Flaş bir gelişme ise program sonunda konuşuldu. Kurnaz ailesinni evlerinin önündeki köpeğin yabancı biri gelse havlayıp havlamayacağı programda uzun süre konuşulmuştu. Bugün söylenen bilgiye göre ise dün Kurnaz ailesinin köpekleri öldürülmüş. Daha önce yakın zamanda ise ailesinin 4 tane danasının öldüğü belirtildi. Bu muhtemel zehirlenerek ölümler dikkatleri çekerken bu ölümler ile Ecrin'in kaybının ilgili olup olmadığı merak ediliyor.

17 MAYIS NE OLDU?

17 Mayıs'ta ne oldu? Hangi konular işlendi?

HATİCE İLTER BULUNDU

Sezgin İlter'in aradığı ve 3 yıldır kendisinden haber alınamayan annesi Hatice İlter dün canlı yayında bulunmuştu. Bugün Hatice İlter ve oğlu Sezgin İlter canlı yayında buluştu. Hatice İlter oğlunun dışında gelini ve torunu ile tanıştı. Hatice İlter başına gelen olayları ve eşinden gördüğü şiddeti anlattı ve herkesi şok etti.

2 erkek 1 kız çocuğu olan Hatice İlter eşinden çok şiddet görmüş. Bu şiddet olayından dolayı devlet çocukları aileden alıp yurda yerleştirmiş. Bundan sonra baba çocukları almak için Hatice İlter'e iyi davranıp yurt yetkilileri üzerinde de olumlu bir etki bırakmış. Bunun üzerine kız çocukları Meryem'i almış ama erkekleri istememiş, onları almamış. Kızı Meryem'i alarak Bakü'ye kaçırmış. Meryem ailesiyle 10 yıl sonra görüşebilmiş ve o sırada uyuşturucu bağımlısıymış. Erkekler de yaşlarını doldurduktan sonra yurttan ayrılmış ve annelerinin yanına gelmişler. Ama Sezgin'in diğer erkek kardeşi annesine şiddet uygulamaya başlamış. Anne Hatice İlter tüm bunlardan sonra oradan ayrılarak uzaklaşmış. 3 sene sonra oğlu Sezgin ile karşılaştığında kendisini döven diğer oğlunun hapiste olduğunu ve kızı Meryem'in de uyuşturucudan yine cezaevine düştüğünü öğrendi.

KÜÇÜK ECRİN'E NE OLDU?

Küçük Ecrin'in babaannesi canlı yayına geldi ve kendisine sorulan soruları yanıtlıyor

Bugün gelen bilgiye göre Özkan Zeynal Sezer isminde birine Ecrin'in kaybolmasıyla ilgili olarak "Piyangonun kime vuracağı belli değil" dediği öğrenildi. Ayrıca "Eğer çocuk taciz edildiyse, tecavüz edildiyse gömüldükten sonra belli olur mu? Taciz edildiği kaç gün sonra ortaya çıkar? " soruları sormuş. Telefonla canlı yayına bağlanan Zeynal Sezer bu konuşulanları onayladı.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

16 MAYIS NE OLDU?

16 Mayıs neler oldu, hangi konular işlendi?

HASAN ALİ BUDUR?

11 Mayıs Cumartesi günü İzmir Çeşme Germiyan Yalısı'nda oturan kızının yanından kaybolan 89 yaşındaki Hasan Ali Budur'dan hala haber yok. Sosyal Hizmerltler'de de bulunamayan yaşlı adamın sağlığından endişe ediliyor. İzmir'de ya da herhangi başka bir yerde görenlerin polise ya da programa haber vermesi bekleniyor.

Alzheimer hastası Hasan Ali Budur 1.60 boylarında, 70 kilo civarlarında. Kaybolduğunda üzerinde koyu gri pantolon, yeşilimsi sweatshirt ve siyah mont var. Telefonu yanında ama nüfus cüzdanı yok.

HATİCE İLTER ARANIYOR

29 yaşındaki Sezgin 45 yaşındaki annesi Hatice İlter'i arıyor. Hatice İlter ve eşinin 3 çocuğu olmuş. Daha sonra ayrılmaya karar veren çift çocuklarını yurda bırakıyor. Çocuklar yaşlarını doldurduktan sonra annesinin yanına gidiyor. Fakat 2017 yılında Hatice İlter Bağcılar'daki evini satıp kayıplara karışıyor. Tekstil işiyle uğraşan Hatice İlter'den 2 yıldır kendisinden haber alınamıyor. Hatice İlter'i görenlerin ya da hakkında bilgi sahibi olanların haber vermesi bekleniyor.

Sezgin'in 2 yıldır görmediği annesi Hatice İlter bulundu. Anne oğul canlı yayında konuştu

REMZİYE DEMİR VE KİBAR ASANOV HASRET GİDERDİ

12 yıldır görmediği ablası Kibar Asanov ile canlı yayında buluşan Remziye Demir yayından sonra vakit geçirerek hasret giderdi. İki kardeş birlikte ve yeğenleriyle parkta eğlendiler.

MERAL KOÇ'UN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Müge Anlı'nın Ramazan ayı için harekete geçirdiği "hayallarinizi yazın gerçekleştirelim" projesinin bugünkü konuğu Meral Koç oldu. Kendisi küçükken babasını kanserden kaybeden Meral Koç'un daha sonra kendisi de lösemi oldu. Lösemiyi yendikten sonra ise meme kanserine yakalandı. O dönemde çiniler yapmaya başlayan Meral Koç daha sonra Lösev için çiniler yapmış. İşini daha da ilerleten Meral Koç bu sanatı için Müge Anlı'dan seramik fırını istedi.

Meral Koç'un hayali gerçek oldu ve seramik fırınına kavuştu.

1.5 YAŞINDAKİ ECRİN'İN SIRLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

1.5 yaşındaki Ecrin'in kaybında jandarma çocuğun kaybolduğu yerlerdeki arama çalışmalarını sonlandırdı. Arazide yer alan kuyular aranmaya başladı. Arama köpeğinin tepki vermesi üzerine arazi kazılmaya başlandı. Deniz ve Sevcan'ın çocuk kaybolduktan sonra eve gelmeden önce limon almaya gitmesi şüpheli bulunurken Deniz limon almasını annesinin söylediğini ifade etti.

Ecrin'in ilk kaybolduğu zaman arama çalışmaları yapılırken Özkan'ın neden tek başına arama çalışmalarını gittiği ve 2 saat kendisinden neden haber alınmadığı merak ediliyor. Köyde de herkes eğer Özkan birşey yaptıysa çocuğun yerini değiştirmek için gitti, yerini değiştirdi ve geri geldi diye düşünmüşler. Ayrıca evde camın kırık olması Müge Anlı ve izleyenlerin aklına acaba çocuğa evde mi kaza geldi de sonradan ortadan kaldırdılar sorusu geldi.

1.5 yaşındaki Ecrin'i kaybından hala bir sonuç çıkmazken ailesinden şüpheli ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ecrin'i arama çalışmalarında Özkan arama ekiplerine giderek; "Eğer bu çocuk boğulduysa ya da gömüldüyse falan parmak izi çıkar mı? Katili bulunur mu?" diye sorması dikkatleri yine üzerine çekti. Ayrıca Özkan canlı yayında "diğer abim olan Gökhan abime canımı veririm ama Deniz abimi sevmiyorum, ısınamıyorum" demesi dikkat çekti.