Müge Anlı 21 Mart canlı izle! Bugün neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında inşaattan düşerek hayatını kaybeden Hüseyin Aslan'ın şüpheli ölümü araştırılıyor. Hüseyin Aslan'ın ölümünde karısının ve iş arkadaşının parmağı var mı? Aylardır kendisinden haber alınamayan Meral Polat'ın cenazesine ulaşılabildi mi? Sevgilisi Hüseyin Emiroğlu hakkında ne karar verildi? Meral Polat hakkında son dakika gelişmesi...

Müge Anlı'yı buraya tıklarak canlı izle

MERAL POLAT CİNAYETİNDE GELİŞME

ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Adana'dan bir aile 18 Kasım'da kaybolan ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan Meral Polat'ı arıyordu. Bugün Müge Anlı'nın yaptığı açıklamaya göre Meral Polat'ın sevgilisi Hüseyin Emiroğlu cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin Emiroğlu ifadesinde şunları söyledi:

"Meral benim eski sevgilim. 8 - 9 aylık bir birlikteliğimiz oldu. Benim yanımdan ayrılırken 'teyzeme gideceğim' dedi. Ben seni bırakayım dedim kendisi gitmek istedi. Meral'i İzmir Bayraklı sahil yolunda arabadan indirdim. Sarı renkli bir araç kullanıyordum. 2 gün sonra Meral'in ablası beni aradı ve Meral'in kaybolduğunu söyledi. Bende teyzesine gideceğini söyledim. Kaybolduğunu öğrenince daha önce kaldığımız ve yemek yediğimiz yerlere gittim. Ama bana bilgi verilemeyeceğini söylediler. Bende Buca karakoluna gidip güvenlik görüntülerini toplamalarını istedim. Meral'in kızı ile de konuştum. Meral'in kaybı ile bir ilgim yok. Belki birisinin yanında kalıyor olabilir. Hakkında bilgim yok. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Hüseyin Emiroğlu'nun avukatı ise Meral Polat'ın borçları bulunduğunu ve bu yüzden kaçmış olabileceğini söyledi.

MAHKEME KARARI NE OLDU?

Mahkeme; görüntü izleme tutanaklarını, görgü tanıklarının ifadelerini, ifade ile tutarsız cep telefonu sinyallerini, Hüseyin Emiroğlu'nun çelişkili ifadelerini, Meral Polat'ın kimliği ile gidilen hastane kaydını dikkate aldı ve bu somut deliller neticesinde Hüseyin Emiroğlu kasten adam öldürme suçuyla cezaevine göderildi.

Hüseyin Emiroğlu'nun iş yerinden alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Meral Polat'ın annesi Fikriye Hanım'dan kan örneği alınacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü ceset aramaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Seyhan İlçesinde annesi Fikriye Polat ve iki kızı birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meral Polat, 18 Kasım 2018 günü evinden çıktı. İzmir'de yaşayan erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'un yanına gitti. Annesine 2 gün sonra döneceğini söyledi. Ancak o andan sonra genç kadından haber alan olmadı.

Meral Polat, ortaya çıkmayınca annesi Fikriye Polat ve kız kardeşi Çiçek Çağrı; Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istediler. Programda aktarılanlara göre Polat'ın kaybolmasıyla ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Emiroğlu'dan şüphe ettiklerini ve endişe ettiklerini dile getirdiler.

HÜSEYİN ASLAN'IN ÖLÜMÜ CİNAYET Mİ?

Müge Anlı'da yeni bir cinayet iddiası işlenmeye başladı. Bursa'da meydana gelen olayda Hüseyin Aslan isimli inşaat işçisinin yakın arkadaşı tarafından eşi için öldürüldüğünden şüpheleniyor.

Ailenin iddiaları bu yöndeyken, Hüseyin Aslan'ın eşi Emel Hanım tüm bu söylenenleri yalanlıyor ve kendisine iftira atıldığını öne sürüyor.

Aile Facebook ve WhatsApp üzerinden Emel Hanım'ın Adem Bey ile görüşmelerinin dökümünü alarak ikilinin Hüseyin Aslan'ın ölümünden önce konuşmaya başladıklarını iddia ediyor.

Adem Bey ise bunların gerçek olmadığını, Hüseyin'in ölümü ile hiçbir alakasının bulunmadığını ve Emel Hanım ile cenazede tanıştığını sonrasında ise yakınlaştıklarını ifade ediyor.

Emel Hanım'da yeni eşi Adem Bey ile aynı iddiaları öne sürerken, Hüseyin Aslan'ın akrabaları bu söylenenlere inanmıyor.

Emel ve Adem'in bir süredir ilişkisi olduğu hatta Hüseyin Aslan'ın cenazesi sırasında bile birbirleri ile kaçamak olarak mesajlaştıklarının görüldüğü öne sürülüyor.

Müge Anlı ve ekibi olayın aktörlerinin tamamını stüdyoya topladı ve olayın çözülmesi için uğraşıyor.

Telefondan mesajlaşmaları yakaladığını iddia eden Hüseyin Aslan'ın yeğeni, Emel Hanım'ı köşeye sıkıştırmak için sorularını arka arkaya sıralıyor.

Emel Hanım ortaya atılan iddiaların hepsine mantıklı bir açıklama yaparken Adem Bey'in sessiz ve tedirgin tavırları ise dikkat çekiyor.

Eşinin kaybının hemen ardından yakın arkadaşıyla evlenen ve bunu henüz Hüseyin Aslan hayattayken yaptığı düşünülen Emel Hanım ve Adem Bey'in bu cinayette parmakları olup olmadığı önümüzdeki bölümlerde aydınlatılmak için uğraşılacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Hüseyin Aslan cinayeti konusunda yeni gelişmeler yaşandığı taktirde detaylar haberimizde yer alacaktır.

YASAK AŞK VAR MI?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı'da yeni bir konu işleniyor. İnşaatta kaynak ustası olarak çalışan Hüseyin Aslan, inşaatın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Ancak Hüseyin Aslan'ın vefatının ardından, aynı inşaatta çalıştığı Adem'in Hüseyin Aslan'ın eşi Emel ile evlenmesi ve Aslan'ın ailesinin henüz Hüseyin Aslan ölmemişken de gizli gizli görüştükleri ve mesajlaştıklarını iddia etmesi akıllara cinayet şüphesini getirdi.

Hüseyin Aslan'ın en son Adem ile görülmesi ve ikilinin yan yana olduğu sırada Hüseyin'in düşerek ölmesi, Adem'in Emel ise birlikte olabilmek için Hüseyin'i aşağı atabilmiş olacağı düşünülüyor.

İskelenin demirinin piminin gevşemiş ve açılmış olmasından kaynaklı Hüseyin Aslan'ın kazara düştüğünü ve öldüğünü anlatan Adem bugün ise dün söylediklerinin yalan olduğunu ve gerçeğin başka olduğunu söylüyor.

Müge Anlı ve ekibinin ATV binasının önüne iskele kurarak Adem'den olayı canlandırmasını istemelerinin ardından Adem çelişkili açıklamalarda bulundu.

Adem dün Hüseyin Aslan'ın merdivenlerden çıktığı ve bir anlık baş dönmesi sonucu dengesini kaybederek aşağı düştüğünü söylemişti.

Şimdi ise Adem'in merdivenlerden değil iskeleye tırmanarak çıktığını ve tutunduğu korkuluğun kopması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Neden yalan söylediği ve polise neden yanlış ifade verdiğini soran Müge Anlı, Adem'den mantıklı bir yanıt alamadı.

Korktuğunu ve o anın psikolojisiyle öyle bir ifade verdiğini söyleyen Adem'in bu cinayette rolü olup olmadığı araştırılıyor.

Müge Anlı'da Hüseyin Aslan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

MEVLÜT AHISKALI YALANCILIKLA SUÇLADI

Hüseyin Aslan'ın hayatını kaybettiği gün Adem ile birlikte orada olan bir diğer kişi olan Mevlüt Ahıskalı canlı yayına bağlandı.

Olayı anlatan Mevlüt Ahıskalı, Adem'i yalancılıkla suçladı.

Adem ve Hüseyin Aslan'ı olayın gerçekleştiği inşaatın iskelesine birlikte tırmanırken gördüğünü söyleyen Mevlüt Ahıskalı, Hüseyin'in önden Adem'in arkasından yukarıya tırmandığını belirtti.

"Hüseyin Aslan, merdivene doğru gidiyordu, birden bire düştü. 6 yaşında çocuğu o iskeleye bırak, oradan düşmez. Mümkün değil" dedi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Müge Anlı'da bir süredir işlenen konulardan biri olan inşaat işçisi Hüseyin Aslan, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Aslan'ın ölümünden kısa bir süre sonra eşi Emel ile evlenen Hüseyin Aslan'ın arkadaşı Adem'in, Hüseyin Aslan'ı öldürmüş olabileceği düşünülüyor.

Aslan'ın hayatını kaybettiği sırada yanında olan tek kişi olan Adem Bey'in, Emel Hanım ile birlikte olabilmek için bu cinayeti işlemiş olabileceği düşünülüyor.

Hüseyin Aslan'ın ailesi Emel ve Adem çiftini suçlarken, tüm akrabalar oldukça öfkeli.

Defalarca Adem ve Emel'in üzerine yürüyen akrabalar zorlukla sakinleştirilmişti.

Daha önce Müge Anlı'nın inşaattan düşen Hüseyin Aslan'ın ölüm anını aydınlatmak adına stüdyonun dışına kurdurduğu iskelede olay anını canlandıran Adem'in çelişkili ifadeleri kafaları karıştırmıştı.

Olay anına tanıklık eden bir başka görgü tanığı da aynı inşaatta çalışan ve Hüseyin Aslan ile Adem Bey'in arkadaşı olan Mevlüt Bey'de canlı yayına katıldı.

Mevlüt Bey'in de açıklamalarının ardından oklar yeniden Adem'in üzerine çevrildi.

Stüdyoda git gide gerilim artarken, Hüseyin Aslan'ın Adem'in üzerine yürümesi ile birlikte alevlenen olayın ardından bir başka akrabanın sinirlerine hakim olamayarak küfürler yağdırmaya başlaması üzerine ortalık karıştı.

Küfür eden akraba zorlukla sakinleştirilirken, Müge Anlı'nın talimatıyla stüdyodan dışarı çıkarıldı.

Hüseyin Aslan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.

PLANLI CİNAYET İDDİASI

Hüseyin Aslan'ın anne ve babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp şok iddialarda bulundu. Hüseyin Aslan'ın ailesi, Hüseyin Bey'in eşi Emel Hanım'ın, eşinin katili Adem Çelik ile evlendiğini belirtti. Adem ve Emel'in Hüseyin Bey ölmeden önce birliktelik yaşadıklarını ve bu işi birlikte planladıklarını iddia ettiler.

"6 AY SONRA EVLENDİK"

İddiaların ardından Adem Çelik ve Emel Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve sorulara cevap verdi. Emel Hanım, "Adem ile konuşmaya başladıktan bir kaç ay sonra evlendik. Ben onunla eşimin kazasını konuşuyordum. Nasıl oldu bu olay diye soruyordum. Telefonla görüştükten bir süre sonra benim evime geldi ve çocuklarla konuştu. 6 ay sonra da evlendik." dedi.

"İSKELEYE TIRMANIRKEN DÜŞTÜ"

Müge Anlı canlı yayında Hüseyin Çelik'in inşaattan düşerken yanında bulunan Adem Çelik'e olayın nasıl olduğunu anlattırdı. İfadesini değiştiren Adem Çelik, "Hüseyin iskeleye tırmanırken kendi hatasıyla düştü. Ailesi ve patronlar bunu biliyor ve olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Tazminat almak için gizliyorlar. Hüseyin, iskeleye dışarıdan tırmanırken düştü." dedi.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Müge Anlı'daki Hüseyin Aslan'ın ailesinin bir başka iddiası da Emel Hanım'ın çocuklarına yönelik uyguladığı şiddetti. Aile, Emel Hanım'ın çocuklarını sürekli dövdüğünü ve aç bıraktığını iddia etti. Hüseyin Aslan'ın ölümünden 2 ay sonra, eşinin ölürken yanında bulunan iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen Emel Hanım için aile suç duyusunda bulundu.

MEZARIN AÇILMASINI İSTEDİ

Eşi öldükten sonra eşinin en yakın arkadaşıyla evlenen Emel Hanım, eşinin ailesi tarafından cinayette rol üstlenmekle suçlanıyor. Adem'i korumak için yalan söylediğini iddia eden ailenin bu sözlerinin ardından Emel Hanım, eski eşi Hüseyin Aslan'ın mezarının açılmasını istedi. Müge Anlı canlı yayınında...