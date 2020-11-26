Müge Anlı 26 Kasım Perşembe ATV CANLI İZLE | Youtube tamamı full, tekrar ve kesintisiz izle

Sabahları ekranlarda gündem belirleyen program Müge Anlı İle Tatlı Sert 13.sezonuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen program bugün de haftanın 4.gününde birbirinden dikkat çeken konularıyla yoğun ilgi görüyor. Sizler de sevilen programı kaçırmadan kesintisiz canlı yayınla izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. İşte ATV canlı izleme seçeneği ve Youtube tekrar izleme seçeneği...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 26 KASIM PERŞEMBE

MÜGE ANLI 25 KASIM ÇARŞAMBA YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülpınar Adil(Emniyet Müdürü), Tayfun Akar(Komiser), Sibel Karakaya yayına konuk oldu. Kades uygulamasından bahsedildi. Canlı yayında Kades uygulaması nasıl çalışıyor nasıl kayıt oluyor sistem nasıl çalışıyor anlatıldı. Kades butonuna basılınca 2 polis memuru canlı yayına stüdyoya giriş yaptı. Perihan Hanım 17 senelik evli olduğunu eşinin çok şiddet uyguladığını iki kez baba evine döndüğünü ailesinin kendisine destek olmadığını sürekli başka kadınlarla aldattığını çalıştığı paraları elinden aldığını kendisine sürekli şiddet uyguladığını çocuklarının yanında da şiddete uğradığını söylediği röportaj yayımlandı.

Perihan Hanım çocukları ile telefonla konuşması yayımlandı. Perihan Hanım ailesi için asla görüşmek istemediğini ve tek celsede boşanmak istediğini söyledi. Atıf Bey yayına bağlandı. (Perihan’ın eşi) Eşine hiç şiddet uygulamadığını sürekli yalan söylediğini eşinin kendisini neden terk ettiğini bilmediğini sadece bir sesli mesaj attığını iddia etti. Suna Hanım Atıf’ın yalan söylediğini bazı şiddetlere kendisinin de şahit olduğunu ev sahiplerinin bütün olayları iyi bildiğini şu deli hapını iç de ablanlar sana inanmaz dediğini kendi evine sığındığında Atıf’ın gelip özür dilediğini hatırlattı.

Dün Palu ailesi davasının dün görüldüğünü usul hatası olduğu tüm aileyi aynı avukatın savunmasının uygun bulunmadığını tekrar yerel mahkemede davanın görüldüğü ifade edildi. İlk celsenin 25 dakika sürdüğünü tüm sanıkların hazır bulunduğu ağırlaştırılmış müebbet istemiyle davanın devam ettiği avukat Alper Bayrak’ın sadece İsa’nın avukatı olduğunu söylediği yayımlandı. Sanıkların tahliye talebiyle birlikte İsa’nın pişmanlık yasasından yararlanmak isteminin de ret edildiği açıklandı.

Kerem Bey’i mahalleden birileriyle aradıklarını söyleyen Resime Hanım, sonrasında kimsenin görmediğini söyledi. Torununun “Başını yıkadı, kapının önüne çıktı kayboldu” dediği iddiasını yalanladı. Müge Anlı, Antalya’da bir insanın kaybolmasının çok da mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. Cinayet masasının kılı kırk yardığını söyleyerek teşekkür etti.