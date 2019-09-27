Müge Anlı 27 Eylül Cuma canlı izleme linki! Sıcak gelişme ne?

Müge Anlı 27 Eylül canlı izleme linki! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplarını arayanlar ve esrarengiz cinayetlerin aydınlatılmasını isteyenler konuk oluyor Peki bugün hangi gizemli olay işlenecek? Tüm cevaplar haberimizde.

MÜGE ANLI İLETİŞİM

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MÜGE ANLI 27 EYLÜL NE OLDU?

27 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'da başlıyor.

MÜGE ANLI 26 EYLÜL NE OLDU?

26 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'da başlıyor.

ETHEM AKSU BULUNDU

Yayını izleyen bir polis memurunun fark etmesi sonucu Ethem Akdu bulundu ve ailesine teslim edildi.

GÜLİZAR EMİRDAĞ TREN GARINA BIRAKTIĞI KIZINI ARIYOR

Gülizar Emirdağ, Esin adının verdiği bebeğini 1980 yılında 7 aylıkken Manisa'da tren garına bırakmış. Temmuz aylarında bıraktığı bebeğini arıyor.

O dönemde Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Perihan Baydar canlı yayına bağlandı. Perihan Hanım "o dönem tren garına bırakılan 7 aylık civarlarında bir bebek bizim hasteneye getirildi. Yaraları vardı. Tedavisi olduktan sonra Funda Çiçek adı verilen bebek İzmir Çocuk Yubası'na gönderildi. Çok güzel bir çocuktu" dedi. Şimdi bırakılan bebek aranmaya devam ediyor.

Canlı yayına bağlanan Sevgi Altınok isminde bir kişi Gülizar Hanım'ın bıraktığı bebeği olabileceğini söyledi. Gülizar Hanım'ın bıraktığımda yüzünde yaralar vardı demesi üzerine Sevgi Hanım "Bende de çocukken kurdeşen vardı" dedi ve ihtimal daha da güçlendi. Şimdi İzmir Çocuk Yuvası'ndan bilgiler alınacak ve Sevgi Hanım'ın aranan bebek olup olmadığı araştırılacak.

SATI ERMİŞ'İN KAYBINDA ESRARENGİZ OLAYLAR

52 yaşındaki Satı Ermiş 1 aydır kayıp. Zonguldak'ta yaşayan kadın Ankara Beypazarı'ndan kayboldu. Plakası bilinmeyen bir araçla kayıpara karışan Satı Ermiş'in başına ne geldiği, en son kimlerle görüştüğü araştırılıyordu.

Kendisinden 23 Ağustos 2019 tarihinden beri haber alınmayan Satı Ermiş'in kaybında cinayet şüphesi ihtimali yükselirken flaş olaylar gelişmeye devam ediyor.

Müge Anlı'nın 26 Eylül tarihli yayınında ismini vermek istemeyen bir kişi bağlandı ve "Yunis Bey Satı Hanım'ı alet ederek insanları evlilik vaadiyle kandırdı. Kardeşimi de kandırdı ve kardeşim şu an hapiste. Hatta Yunis Bey'in poliste bu konudan dolayı sabıkası var" dedi.

Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis Bey evlilik vaadiyle dolandırmadığını, iyilik yapmak amacıyla insanların evlenmesine öncülük ettiğini açıkladı. Yunis Bey'in daha önce evlilik vaadiyle kandırmadan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

BURHAN AYKURT KAYBINDA CİNAYET ŞÜPHESİ

Burhan Aykurt ile ilgili hala kesin bir sonuç ortaya çıkmazken dün yayına katılmayan abi Mahmut Aykurt bugün yayındaydı. Psikolojisinin hiç iyi olmadığını söyleyen abi Mahmut'un bitkin hali dikkat çekti. Ama neden çelişkili açıklamalar yaptığı konusunda hala sonuç yok.

MÜGE ANLI 25 EYLÜL NE OLDU?

25 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'da başlıyor.

ENGELLİ ETHEM AKSU KAYIP

45 yaşındaki % 80 engelli Ethem Aksu 23 Eylül Pazartesi İstanbul Büyükçekmece'den kayboldu. Kaybolduğu gün üzerinde siyah pantolon ve bordo gömlek varmış. Ethem Aksu telefon kullanamıyor ve adresinimi bilmiyor.

SATI ERMİŞ'İN BAŞINA NE GELDİ?

52 yaşındaki Satı Ermiş 1 aydır kayıp. Zonguldak'ta yaşayan kadın Ankara Beypazarı'ndan kayboldu. Plakası bilinmeyen bir araçla kayıpara karışan Satı Ermiş'in başına ne geldiği, en son kimlerle görüştüğü araştırılıyor.

Satı Ermiş ile en son görüşen kişilerden birisi olan Feyat Araz canlı yayına katılarak hakkında iddiaları cevaplıyor. Feyat Araz'ın çelişkili konuşmaları herkesin aklında soru işareti bıraktı.

Feyat Araz, Ermiş'in numarasını parktan aldığını ve 3 aydır tanıdığını Müge Anlı yayınında söyledi. Canlı yayınına katılan Araz, Ermiş için şu cümleleri kurdu; "Benle otelden çıktıktan sonra Beypazarı'ndaki insanlar ile görüşmüş"

Araz, aynı zamanda Satı Ermiş'in kendisine telefon hattı verdiğini söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı,"Bir hayat kadını biri ile tanışıp 1 ay sonra o buluştuğu kişiye neden telefon hattı alsın diyor Ebru..." diye bir ifade kullandı.

Araz ise Satı Ermiş'e kendisini bu hattan aramaması gerektiğini çocukları olduğundan dolayı rahatsız olduğunu dile getirdiğini canlı yayında belirtti. Araz, Satı Ermiş'in kızı canlı yayında Ebru Ermiş' şu ifadeleri söyledi; "Annen benden sonra 15 kişiyle görüşmüş." diye konuştu.

BURHAN AYKURT'UN KAYBINDA YENİ İDDİA

Burhan Aykurt'un şüpheli kaybı araştırılırken yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Burhan Aykurt'un define ararken başına bir şey gelmiş olabileceği iddia edildi. Ayrıca Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt kendini iyi hissetmediği için yayına katılmadı. Psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Mahmut Aykurt doktora gitmeyi reddetti ve bir süre dinlenmek istedi.

MÜGE ANLI 24 EYLÜL NE OLDU?

24 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'da başlıyor.

MAHMUT AYKURT İTİRAF ETTİ

Abi Mahmut Aykurt anlattıkalrı karşısında; " Ben bu anlattıklarımı kafamdan uydurdum. En azından bir gündem oluştururum diye böyle bir şey uydurdum. Telefon kayıtları verilsin diye bu olayları anlattım." dedi. Yani böylece Mahmut Aykurt'un anlattığı gibi önünü kimse kesip kardeşinin öldüğünü anlatmadı. Kimse evlilik vaadiyle Burhan Aykurt'u İzmir'e götürmedi. Burhan Aykurt'un üzerinde yüklü bir miktar para yoktu.

Mahmut Aykurt'un gittiği gece kulübünün müdürü Ayhan Gözüyukarı canlı yayına bağlanarak Mahmut Aykurt'un sabaha kadar eğlendiğini ve 5 bin 500 lira hesap ödediğini söyledi.

Mekanın müdürü Ayhan Gözüyukarı ayrıca Mahmut Aykurt'u kadın sesi çıkararak sosyal medyadaki iş ilanını için aradığını söyledi. Mahmut Aykurt'un da kendisi ile görüşmek istediğini ve kendisi ile bunun için durumu anlamayarak verdiği adrese geldiğini anlattı. Mahmut Aykurt'un kadınlara ve bu mekanlara bağımlı olduğunu ifade etti.

Yayına bağlanan bir kadın Mahmut Aykurt'un masaj salonunda çalışan Gürcistan uyruklu bir kadınla ilişki yaşadığı hatta o kadına çok yüklü miktarda elbiseler aldığını söyledi. Ama o kadın ilişkiyi sonlandırınca Mahmut Aykurt'un tüm masaj salonlarını şikayet etmeye başladığını ifade etti.

Yayında bir detay daha ortaya çıktı. Mahmut Aykurt yayın arkasında görevlilerden birisine 18-19 yaşlarında bir kız çocuğu göstererek "bu benim Ukraynalı ilk eşimden olan kızım" demiş. Bu durum stüdyoda büyük bir şaşkınlığa neden olurken Mahmut Aykurt bunu inkar etti. Fakat gerçekten Ukraynalı birisinden bir çocuğu olup olmadığı büyük bir merak konusu oldu.

Ayrıca Mahmut Aykurt'un masörlük belgesi aldığı da ortaya çıktı.

23 EYLÜL NE OLDU?

Haftalardır programda Burhan Aykurt'un kaybı araştırılırken abisi Mahmut'un çelişkili ve tutarsız açıklamaları herkesin dikkatini çekiyordu

MAHMUT AYKURT'TAN FLAŞ İTİRAF

Burhan Aykurt'un kaybında bir garip gelişme daha ortaya çıktı. Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt yolunun birisi tarafından kesildiğini bir gün sonra haber vermiş. Bu önemli gelişmeyi neden bu kadar geç haber verdiği yine akıllara soru işareti bıraktı.

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarın izleyicisi ile paylaşacak!

BURHAN AYKURT'A NE OLMUŞTU?

Burhan Aykurt 29 Kasım 2018'den beri kayıp. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Müge Anlı'da Aykurt'u bulmak için araştırmalar yapılıyor.

Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, bir aracın kendi önünü kestiğini ve aracın içindeki kişinin kendisine kardeşi Burhan Aykurt'un öldüğünü söylediğini canlı yayında anlattı. Ayrıca yolunun birisi tarafından kesildiğini bir gün sonra haber vermiş. Bu önemli gelişmeyi neden bu kadar geç haber verdiği yine akıllara soru işareti bıraktı.

Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'in anlattıklarına eşinin de inanmadığı ortaya çıktı. Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, şaşırtan ifadeler kullanmaya devam da ediyor.

Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.

Burhan Aykurt'u arkadaşı Özer Bey telefonla arayarak Burhan'ın ağabeyi için bankadan 10-15 bin lira çektiğini ifade etti. Tüm bu olanlar karşısında yine tüm gözler abi Mahmut Aykurt'a çevrildi.

Burhan Aykurt'un kezeni ise yayına bağlanarak kendisine Aykurt ile ilgili mesaj geldiğini söyledi. Atılan mesaj ise canlı yayında ekrana geldi. Burhan Aykurt'un kuzeni Muzaffer Aykurt ekrana yansıtılan mesajın kendisine atılan mesaj olmadığını şu sözler ile aktardı" Bana gelen mesajda Güldane ismi yoktu. Mesaj değiştirilmiş" dedi.

Burhan Aykurt'u arkadaşı Özer Bey telefonla arayarak Burhan'ın ağabeyi için bankadan 10-15 bin lira çektiğini ifade etti. Tüm bu olanlar karşısında yine tüm gözler abi Mahmut Aykurt'a çevrildi.

17 EYLÜL'DE NE OLDU?

17 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'da başlıyor.

YAREN GAYTAN KAYIP

19 yaşındaki Yaren Gaytan Kocaeli'nden 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatı kendisine ait 41 PU 509 plakalı araçla yanında bir erkekl ortadan kayboldu.

Annesinin ve teyzesinin aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu.

AYSEL TEKİNTONGAÇ ANNESİ FAHRİYE HANIM'I ARIYOR

38 yaşındaki Aysel Tekintongaç'ın annesi Fahriye Hanım 1978 yılında Seyfullah Atiş ile tanıştı. 1981 yılında Aysel Tekintongaç dünyaya geldi. Aysel Hanım bebekken birden ortadan kayboldu. Daha sonra birkaç kez daha bebeğini görmeye gelmiş. Aysel Tekintongaç da 1951 doğumlu Ayvalık doğumlu ayağında engeli olan 35 yıldır görmediği annesi Fahriye Hanım'ı arıyor.

BURHAN AYKURT'UN KAYBINDA SORU İŞARETLERİ

Burhan Aykurt'un kaybında bir garip gelişme daha ortaya çıktı. Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt yolunun birisi tarafından kesildiğini bir gün sonra haber vermiş. Bu önemli gelişmeyi neden bu kadar geç haber verdiği yine akıllara soru işareti bıraktı.

16 EYLÜL'DE NE OLDU?

16 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

BURHAN AYKURT'A NE OLDU?

Burhan Aykurt Muğla Fethiye'den şüpheli olarak ortadan kayboldu ve kendisinden 10 aydır haber yok. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor.

Abisi Mahmut ise kendisinin birisi tarafından önünün kesildiğini ve kardeşinin 2 kişi tarafından öldürüldüğünü söylediğini ifade etti. Abi Mahmut'un şüpheli açıklamaları herkesin aklına acaba bir şey mi saklıyor? sorusunu getirdi

Burhan Aykurt'un kaybolduğu gün kuzeni Muzaffer Bey'e "Ben Ocak ayına kadar olmazsam merak etmeyin" diye mesaj göndermiş. Bu mesaj stüdyoda yayınlandı ancak Muzaffer Bey kendisine gelen mesajın daha farklı olduğunu, stüdyodaki mesajın birileri tarafından değiştirildiğini ifade etti. Mesajın kim tarafından ve nereden gönderildiği araştırılıyor.

Nurhan Aykurt'u arkadaşı Özer Bey telefonla arayarak Burhan'ın ağabeyi için bankadan 10-15 bin lira çektiğini ifade etti. Tüm bu olanlar karşısında yine tüm gözler abi Mahmut Aykurt'a çevrildi.

13 EYLÜL'DE NE OLDU?

13 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

TÜLİN BEYGİRCİ'NİN KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Müge Anlı'nın 12 Eylül programında katili aranan Tülin Beygirci davası ile ilgili şok gelişme ortaya çıktı.

Dul olan Tülin Beygirci, işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından merak edildi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci'nin (48) cesedini buldu.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan maktul Tülin Beygirci'nin (48) evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Son birkaç günde eve giren kişilerin ifadelerine başvuran polis, kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K'nin (24), Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti. Berke K'ye telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumundan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi. Bu kişinin konuşmalarından şüphelenen polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı.

Otobüse bindikten sonra yol üzerinde de takibine devam edildi. Otogardan alınan Berke K, polisin sorgusu sonrasında suçunu itiraf etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde zanlıya keşif yaptırılırken, Berke K.'nin yaz boyunca annesinin yanında kaldığı, okul için bir süre önce Denizli'ye gittiği öğrenildi. Berke K.'nin okul ile alakalı annesine yalan söylediği öğrenildi.

Berke K'nin evde bulunan dolap kapağına, "Mahallenin de onuru var" şeklinde bir yazı yazdığı öne sürüldü. Dolap kapağı sökülerek emniyete getirildi. Cinayetle alakalı soruşturma sürüyor.

CEYHAN GÖÇMEN'DEN HABER GELDİ

42 yaşındaki 2 çocuk babası Ceyhan Göçmen 6 çocuk annesi 47 yaşındaki komşusuyla kaçtı. Eşi kocasının bulmak için geldi. Ama kocası geri dönmek istemediği ve yeni bir hayat kurduğu için eşi Kezban Hanım da kendi hayatını çimeye karar verdi.

GAZİ AKBIYIK'IN KIZI TAHLİYE EDİLDİ

Annesini korumak için babasını öldürmek zorunda kalan genç kız tahliye edildi. Genç kız kalan eğitimine devam edecek ve ve teyzesinin yanında kalacak. Annesi de kalan cezasını yatacak.

MERYEM'İN HAYALİ GERÇEK OLDU

Kırıkkale'de yaşayan Meryem'in en büyük hayali zabıta olmaktı. Bunun üzerine zabıta kıyafeti giydirilen Meryem'in diğer hayali de Müge Anlı ile tanışmaktı. Meryem canlı yayına katılarak Meryem, Müge Anlı ile tanıştı.

İSMAİL HIRÇIN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

İsmail Hırçın (68) ile Bolu'nun Yeniçağa ilçesine kızları ve torunlarını görmek için gitti. İsmail Hırçın'dan, kızının evinden ayrılmasının ardından1 Şubat 2018'den sonra bir daha haber alınamadı. Bolu'da ve Zonguldak'ta AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Ardından Tuzla'da İsmail Hırçın'a benzer bir ceset bulundu. Oğluyla yapılan DNS testi sonrasında ceset İsmail Hırçın'a ait çıkmadı. Bunun üzerine aile içinde daha karışık ilişkiler ortaya çıkmaya başladı.

BURHAN AYKURT EVLİLİK VAADİYLE ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Burhan Aykurt şüpheli olarak ortadan kayboldu. Gencin evlilik vaadiyle kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldüğü iddia ediliyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

12 EYLÜL'DE NE OLDU?

12 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

CEYHAN GÖÇMEN'İ KARISI ARIYOR

Evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Göçmen karısı Kezban tarafından aranıyor. 22 yıllık karısının iddiasına göre Ceyhan Göçmen 54 yaşındaki komşusuyla kaçtı. Karısı kocasının geri gelmesini ve çocuklarının başına dönmesini istiyor.

TÜLİN BEYGİRCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tülin Beygirci dün akşam 50 yerinden bıçaklandı. 48 yaşındaki kanser tedavisi Tülin Beygirci'nin katili ya da katilleri aranıyor.

İSMAİL HIRÇIN HALA BULUNAMADI

İsmail Hırçın (68) ile Bolu'nun Yeniçağa ilçesine kızları ve torunlarını görmek için gitti. İsmail Hırçın'dan, kızının evinden ayrılmasının ardından1 Şubat 2018'den sonra bir daha haber alınamadı. Bolu'da ve Zonguldak'ta AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarından da sonuç alınamadı. Ardından Tuzla'da İsmail Hırçın'a benzer bir ceset bulundu. Oğluyla yapılan DNS testi sonrasında ceset İsmail Hırçın'a ait çıkmadı. Bunun üzerine aile içinde daha karışık ilişkiler ortaya çıkmaya başladı.

GAZİ AKBIYIK'IN KIZI TAHLİYE EDİLDİ

Gazi Akbıyık'ın kızı G.Z tahliye edildi. Annesini koruma için babasının korumak zorunda kalan ve Müge Anlı'nın hayatımın en zor programı dediği olayda bugün mahkeme görüldü. Babasını öldürmek zorunda kalan genç kız tahliye edildi ve Müge Anlı bu güzel haberi duyurdu

11 EYLÜL'DE NE OLDU?

11 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

PELİN ZEYBEK DAYILARI İLE GÖRÜŞTÜ

Pelin Zeybek hiç görmediği dayıları ile canlı yayında ilk kez görüştü. Genç kızın aradığı annesi Halise Hanım ise hala aranıyor.

CİNAYETTEN SORUMLU TUTULAN HAKAN DOĞAN CANLI YAYINDA

Kırıkkale'de daha önce işlenen bir cinayetten sorumlu tutulan Hakan Doğan şimdi de zabıt katibi Ömer Doğan'ın kaybından sorumlu tutuluyor. Hakan Doğan canlı yayında hakkındaki sorulara cevap veriyor.

Yayında olaylar geliştikçe haberimiz güncellenecektir.

10 EYLÜL'DE NE OLDU?

10 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor

HALİSE HANIM ARANIYOR

1994 doğumlu Pelin Zeybek cinayete kurban giden Halil Bor ile Halise Hanım'ın birlikteliğinden meydana geldi. Babasını hiç tanımadan kaybeden Pelin Zeybek şu anda 45 - 46 yaşlarında olan Batma doğumlu annesi Halise Hanım'ı arıyor.

Pelin Zeybek'in dayısı canlı yayına bağlanarak yeğenine sahip çıktı ve kendilerinin de kardeşini aradıklarını söyledi.

ECRİN KURNAZ DAVASINDA NE OLDU?

Ecrin Kurnaz'ın üvey babası ve annesinin sosyal medyadaki videolu paylaşımları oldukça konuşulmuştu. Yayına üvey baba Deniz Kurnaz o tartışılan videoların Ecrin öldürülmeden çok önce çekildiğini ve ve yeni çekilmiş gibi gösterdiliği için tepki toladığını açıkladı.

SVITLANA KRYCHUN ÇOCUKLARINI ALMAK İSTİYOR

Svıtlana Krychun çocularının babaları tarafından alındığı şikayetiyle gelmişti. Dün canlı yayında kocası ile konuşan Svıtlana bugün yayında dün kocasının barışmak için aradığını ama kendisinin barışmak istemediğini sadece çocuklarının geri almak istediğini söyledi. Yayında şiddet iddiasının geçmesi üzerine ise Bodrum Sosoyal Hizmetler Müdürlüğü harekete geçti ve çocuklarla görüşecek.

ZABIT KATİBİ ÖMER DOĞAN'IN BAŞINA NE GELDİ?

Kırıkkale'de 30 Temmuz'da adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 44 yaşındaki zabıt katibi Ömer Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ömer Doğan'ın 5 yıl önce 2 yeğeninde de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunduğu bölgede kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Ömer Doğan'ın kaybolduktan sonra yeğeni Hakan Doğan gözaltına alınmıştı. Müge Anlı'ya müracaat eden Ömer Doğan'ın ailesi, şüpheli olarak hala Hakan Doğan'ı görüyor.

Müge Anlı'da konuşan Ömer Doğan'ın ailesi, Ömer ile Hakan'ın arasında tarla meselesi yüzünden husumet olduğunu söyledi. Aile, Ömer'in tarlasını işgal ettiğini iddia ettikleri Hakan'ın Mayıs ayında ciddi bir husumet yaşandığını, ardından Hakan'ın Ömer'e "Bana Ağustos'a kadar müsaade edin, çıkacağım" dediğini aktardı. Ancak 30 Temmuz'da Ömer'in kaybolmasının ardından Hakan'ın hala tarlayı işgal ettiğini söyledi.

Zabıt Katibi nedir? Kabıt Katibi nasıl olunur? Zabıt Katibi görevleri görevleri

İddiaya göre Hakan Doğan olay günü Ömer Doğan'ın yanında olduğunu doğrulayarak, "Ömer bana, 'her şeyden bıktım, ben gidiyorum' dedi ve gitti" dediği söyleniyor. Olayın ardından savcılığın Hakan Doğan'ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği, ancak mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Müge Anlı, daha önce kaybolup cansız bedenleri bulunan 2 çocuğun olayın aydınlatılması için yine kendilerine gelindiğini söyledi. Müge Anlı 5 yıl önce bu iki kardeşin dosyasını incelerlerken Hakan Doğan'ın "100 bin lira verin bana, ben bu olayı çözerim" dediğini aktardı.

ÖMER DOĞAN NASIL KAYBOLDU?

Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, 30 temmuz sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni Hakan Doğan gözaltına alındı.

Ömer Doğan'ı arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürütmüştü. Ancak Ömer Doğan'dan bir iz bulunamadı.

Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

9 EYLÜL'DE NE OLDU?

9 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor

MEHMET TAŞDELEN SERBEST BIRAKILDI

Günlerdir kendisinden haber alınmayan Ayşe Altuntaş'ın şüpheli kaybından sorumlu tutulan Mehmet Taşdelen hakkında tutuklama kararı alınmıştı. Bugün programda verilen son bilgilere göre; savcının tutuklama talebininin ardından hakim yurtdışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.

FATMA UYANIK DAVASINDA YENİ GELİŞME

Fatma Uyanık'ın kaybından sorumlu tutulan Vahap Varlı mahkemede ifade değiştirerek o gün genç kızı arabaya almadığını iafde etti. Stüdyoya gelen Fatma Uyanık'ın abisi programda isyan etti ve kardeşinin cesedinin bulunmasını istedi.

SVITLANA KRYCHUN KIZLARINI GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRDÜ

Svitlana 1.5 ve 3 yaşlarındaki çocukları Selana ve Melissa'yı günlerdir göremiyordu. Babası tarafından gösterilmediğini ifade eden anne çocuklarını geri almak isterken iddiaların odağındaki baba canlı yayında soruları yanıtladı.

6 EYLÜL'DE NE OLDU?

6 Eylül'de ne oldu? Hangi konular işlendi?

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI

Ayşe Altuntaş ile yasak aşk yaşadıklarını canlı yayında duyuran Mehmet Bey, "Ayşe ile 10 yıldır birlikteydim. Onun bir taksiciyle görüştüğünü öğrenince ormanlık alana götürüp ona bir kaç tokat attım" dedi. Mehmet Bey'in bu açıklaması Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenleri fena halde kızdırmıştı.

Ayşe Altuntaş'ı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen, "Ayşe'nin ölüsü çıkacak" diyerek tüm şüpheleri de üzerine çekti.

Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları kapsamında en son iletişime geçtiği ve canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarının ardından Mehmet Taşdelen gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor...

FATMA UYANIK KAYBINDA VAHAP VARLI'DAN İTİRAFLAR GELDİ

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti.

Fatma Uyanık'ı, "Kasten adam öldürmek", "Kişinin hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Cinsel istismarda bulunmak" suçundan yargılanan Vahap Varlı ve babası Karaman Adliyesi'nde ilk duruşmaya girdi.

Karaman Adliyesi'nde gerçekleşen ilk duruşmada ilk olarak Vahap Varlı'nın babası sorgulandı. Baba, o gün neler yaşandığını hatırlamadığını, alkole bağlı hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Cinayet şüphelisi baba beraatini talep etti.

72 saat süren sorgu sonucunda 1 buçuk yıllık olay çözüldü. Karaman Sarıveliler'e 1 buçuk yıl sonra yeni atanan savcı, küllenen dosyayı yeniden açtı cuma gününden bu yana zanlılar sorgulanıyordu. Tam 72 saatin sonunda itiraf geldi.

Sanık Vahap Varlı olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı Fatma Uyanık'ı arabasına aldığını itiraf etti fakat cesedin yeri hala belli değil.

Müge Anlı itirafçının “Ben arabamı aldım. Hızlıca giderken bir baktım, kasanın arkasında yoktu. Ben de nerede olduğuna geri dönüp bakmadım. Yoluma devam ettim.” dediğini açıkladı. Anlı ayrıca " Sevgilim olduğu için öncekiş ifadelerimde onu arabaya almadığımı söyledim. Çünkü eğer söyleseydim sevgilimin ailesi evlenmemize izin vermezdi. Bundan dolayı o zaman bu olayları sakladım" dediğini belirtti.

Programda ayrıca davada "Vahap Varlı'nın telefonunda sapkın cinsel içerikli videolar indirildiği ve bu içerikli sitelere girildiği için cinsel taciz olayına meyilli olabileceği" ayrıntısının bulunduğu da bildirildi.

Vahap Varlı'nın ifadesi hala sürüyor...

ZABIT KATİBİ ESRARENGİZ BİR ŞEKİLDE KAYBOLDU

Kırıkkale'deki zabıt katibi Ömer Doğan esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ömer Doğan'ın kaybında en son onunla görülen Hakan Doğan şüpheli olarak görülüyor.

Hakan Doğan daha önce de başka bir olayla ilgili süpheli olarak Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

SVITLANA KRYCHUN ÇOCUKLARINI ARIYOR

Svıtlana Krychun babaları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızlarını göremiyor. 1.5 ve 3 yaşlarındaki kızları Selena ve Melissa'nın kocasının kardeşine evlatlık verilmek istendiğini belirtti.

5 EYLÜL'DE NE OLDU?

5 Eylül tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yeni konukları ve olaylarıyla izleyici karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert saat 10:00 'ta başlıyor.

HANIM GÖÇER 7 ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

5 Eylül perşembe günü de 3 çocuğunu da alıp stüdyoya gelen Hanım Göçer, çocuklarına birer birer kavuştu. Önce Ümit'e sarılan anne, o anlarda heyecandan bayıldı. Ardından en büyük kızı Leyla stüdyoya geldi. Annesine sarılan Leyla o zaman en büyük çocukmuş. Kardeşlerine baktığını sonra da evlatlık verildiğini söyleyen Leyla gençliğini böyle yitip gittiğini anlattı.

Hanım Göçer’in kızı Leyla katıldığı canlı yayında annesini sitem etti. Yedikardeş olarak tek başına büyümek zorunda kaldıklarını söyleyen Leyla Hanım, annesinin kendisinden sadece çocukluğunu değil hayallerini de çaldığını söyledi. Üvey annelerinin kendilerine çok iyi baktığını ve yedi kardeşin sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Leyla Hanım, annelerini aramak için canlı yayına açıklamalarından dolayı üvey annelerinin kendilerine kırılmamasını istedi.

Annesini 20 yıl sonra stüdyoda gören ve ona sarılan Ümit ikizi sandığı kardeşi Selvi'nin aslında ikizi olmadığını öğrendi. Sadece en küçük çocukları Derya ve Deniz'in ikiz olduklarını söyleyen Hanım Göçer, evde şiddet gördüğü ve psikolojisi çok bozulduğu için gittiğini söyledi.

Müge Anlı annesiz büyüyen çocukların anlattıkları ve kavuşmalar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Programın avukatı Rahmi Özkan ise Hanım Göçer'in 7 çocuğunu bırakıp gitmesi ve başka bir evlilik yapıp yuva kurmasına çok sinirlendi. Hanım Göçer'e laf söyleyen Rahmi Özkan kendini zor tuttu.

Hanım Göçer'in bırakıp gittiği çocukları ve gittikten sonra olan birliktekiğinden doğan çocukları stüdyoda birbirlerine sarıldı.

AYŞE ALTUNTAŞ HAYATTA MI?

1.5 aydır kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş'ın kaybından sorumlu tutulan Mehmet Bey soruları yanıtlamak için canlı yayına katıldı.

Müge Anlı'nın sunduğu programın son bölümünde, 40 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kaybolması olayı masaya yatırıldı. Olay öncesi kayıp Ayşe'nin samimi olduğu insanları araştıran Müge Anlı, görüntülü bağlantı yoluyla Ayşe Altun'taşın dayısı Mehmet Bey'i canlı yayına çıkardı. Mehmet Bey olayı anlatırken Müge Anlı ve stüdyodakiler bir anda dondu kaldı. Altuntaş yeğenini sabah namazının ardından ormana götürerek cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2019'da evden son kez ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet beyle kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra Mehmet bey Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o saatten sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor..

Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şoke etti. Teyzesinin torunu hakkında konuşan Mehmet Bey, Ayşe Altuntaş ile parayla cinsel birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

4 EYLÜL'DE NE OLDU?

3 Eylül tarihinde ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

ÜMİT GÖÇER 20 YILDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİNİ ARIYOR

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde yaşayan ve 7 çocuğu olan Hanım Göçer ve Adem Göçer çifti 2002 yılında boşandı. 27 yaşındaki oğlu Ümit Göçer 20 yıldır görmediği ve şu an 47-48 yaşlarında olan annesi Hanım Göçer'i arıyor.

Hanım Göçer dakikalar içinde bulundu.

Ümit Göçer'in annesi Hanım, Antalya'da çalıştığını ve bir kişi ile imam nikahlı olduğunu belirtti. Hanım, imam nikahlı eşinin başka bir kadın ile resmi nikahlı olduğunu belirtti.

MUTLU KIYAR EVLENMEK İÇİN GİTTİ KAYBOLDU

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar (23),iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos´ta babasına "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" dedi.

Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. 21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu´dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu´nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi. Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

AYŞE ALTUNTAŞ 18 TEMMUZ'DAN BERİ KAYIP

4 çocuklu Ayşe Altuntaş 18 Temmuz tarihinde kızı ve torunları ile yaşadığı evden sabah 05:30'da çıkıp bir daha geri dönmemiş. Giderken yanında sadece cep telefonu ve anahtarı varmış. Kızı Fadime Altuntaş Şengür annesini aramak için gelmiş.

Kızı Fadime Altuntaş Şengür, annesinin 4 yıldır ilişkisi olduğu kuzeninden şüpheleniyor.

3 EYLÜL'DE NE OLDU?

3 Eylül tarihinde ne oldu? Hangi olaylar işlendi?

LEYLA AYDEMİR CİNAYETİ AYRINTILARI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili gelişmeler aktarılıyor. Müge Anlı bir kişinin tutuklu, altı kişinin tutuksuz yargılandığını açıkladı. Leyla’nın babası canlı yayına katıldı. Müge Anlı'nın anlattıklarına göre cinayetten sonra birisi jandarmaya arayarak "Leyla Aydemir'in annesi Şükran ve amca Musa arasında bir yasak aşk var. Leyla'da Musa'nın çocuğu. Nihat Aydemir Leyla'nın kendi çocuğu olmadığını öğrenince Leyla'yı o kaçırdı ve o öldürdü" dedi.

Müge Anlı bunun sonucunda yapılan DNA testi sonucunda arayanın yalan söylediği ve Leyla Aydemir'in Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin olduğu ortaya çıktı. Arayan kişinin neden böyle bir yalan söylediği ve aileyi neden karıştırmak istediği araştırılıyor.

Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

LEYLA AYDEMİR DAVASINDA NELER OLMUŞTU?

İddianamede, şüphelilerin Leyla'yı öldürüldükten sonra cesedini bir süre soğuk bir ortamda tuttukları, küçük kızın ailesinde ve yakın çevresinde öldürülmediği izlenimi yaratmak ve delilleri karartmak için üzerinden çıkardıkları kıyafetlerini ve cesedini Bezirhane köyüne yaklaşık 2,5 km mesafede bulunan dere yatağı ve civarına attıkları belirtildi.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları M.A. (28), Y.A. (42) ile B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Çok yönlü yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 122 sayfalık iddianamede, şok edici detaylar ortaya çıktı. İstanbul Morg İhtisas Dairesi İstanbul Laboratuvarı Şubesi Adli Entomoloji (böcek bilimi) raporunda, ceset üzerinden alınan böcek örneklerinin toplam topluluğu temsil edip etmediğinin bilinmediği ancak alınan örneklerde yapılan incelenmede en büyük böceğin yaşının 24 saati aşmadığı aktarıldı. Bilirkişi olarak atanan Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sert raporunda, "Bu davadaki mevcut sinek larvalarının 16,5 derece su sıcaklığı verisi üzerinden gelişim süreleri hesaplanarak yapılan zaman tahminine göre yaklaşık bu aşamaya 33 saate ulaşacağı hesaplandığı, 2 Temmuz 2018 günü 17.55-21.30 saatlerinde örneklerin bulunup toplandığı göz önüne alınırsa sineğin 1 Temmuz günü saat 12.00-12.30 arasında cesede, toplanmış olan yumurta ve larvaları bırakmış olacağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Necrobia rufipes türünün ceset üzerinde bulunuşu, bu ölüm olayının yukarıda hesaplanan 33 saatten daha fazla bir süre olduğu sonucuna ulaştırmaktadır. Bu ölüm olayında kişinin en az 6-7 gün önce ölmüş veya öldürülmüş olduğu, böceklerin cesede ilgisinin az olmasının nedeninin ise bir süre soğuk bir ortamda tutulması ve/veya sonrasında suya atılması sonucu olduğu kanaatinin oluştuğunun, bu verilere göre bu ölüm olayının 26-27 Haziran tarihlerinden önce gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir" denildi.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.

Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Minik Leyla'nın cansız bedeni evinin bulunduğu noktadan 3 km uzakta bulundu. Bölgenin daha önce didik didik arandığı belirtildi. Cansız bedeninin aynı gün oraya bırakıldığı belirtildi

TUNCER USTAEL HAKKINDA AYRI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığının enişte Tuncer Ustael hakkında soruşturma başlattığı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklandı.

Palu ailesinin avukatı,Hava Palu'nun Tuncer'in yıllarca kendisini ve tüm aileyi gerek maddi gerek manevi şekilde korkutarak zor durumda bıraktığını duruşma tutanaklarında anlattığını belirtti.

DERYA HOSSEINNEJAT BULUNDU

Derya Hosseınnejat bulundu ve annesi ile buluştu.

2 EYLÜL'DE NE OLDU?

2 Eylül tarihinde Müge Anlı yeni yayın dönemine başladı.

PALU AİLESİ HAKİM KARŞISINDA NELER SÖYLEDİ?

Palu ailesinin avukatı,Hava Palu'nun Tuncer'in yıllarca kendisini ve tüm aileyi gerek maddi gerek manevi şekilde korkutarak zor durumda bıraktığını duruşma tutanaklarında anlattığını belirtti.

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi olayında gözler şimdi ise 17 Eylül'deki duruşmaya çevrildi.

Palu ailesi Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var. Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor.

Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.

Bu çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Usta isimli şahısla evleniyor. Emine'nin kardeşi Meryem de Ahmet Tahnal isimli kişi ile evleniyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet Tahnal çiftinin de Recep ve Melike isimlerinde iki çocuğu dünyaya geliyor.

Emine Palu'nun eşi Tuncer Ustael kendisini tüm aileye "cinci hoca" olarak tanıtıyor. Ailede Tuncer'in bu iddiasına sadece baba Harun Palu ve Meryem'in eşi Ahmet Tahnal inanmıyor.

DERYA HOSSEINNEJAT ARANIYOR

Cuma günü eşiyle tartıştıktan sonra ortadan kayboldu. Eşi Derya'yı Mecidiyeköy'deki metrobüs durağına bıraktığını iddia ediyor. 30 Ağustos günü saat 23:00 - 24:00 arası metronüs durağında tartışan bir çift görenlerin programı araması bekleniyor. Derya'nın ayrıca bipolar hastalığı var.