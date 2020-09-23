Müge Anlı Aleyna Çakır davası son durum nedir?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ümitcan Uygun'a ait evde bornoz kemeriyle kapıya asılmış halde bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin şüpheli görülen Uygun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Uygun'un annesi Gülay Uygun da (48) Ankara'da dağlık alanda ölü bulundu. Başına tek el ateş edilmiş halde bulunan Gülay Uygun'un ölümü de şüpheli görüldü. 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ve cesedinin yanında kendi yazdığı iddia edilen 'Ölümümden Müge Anlı sorumludur' notu bulundu.

Anlı'nın programına bağlanan bir kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri gece klüplerinde çalışmaya yönlendirdiğini iddia etmişti.

Yakınları ise Gülay Uygun'un ölü bulunduğu yere gelerek, Uygun hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki göstermiş ve Müge Anlı'ya hakaretlerde bulunmuştu.

Müge Anlı da olay üzerine sosyal medyadaki eleştirilere bir sonraki yayında yanıt verdi. ATV'de yayınlanan programında konuşan Anlı, şöyle konuştu;

"Aleyna ile ilgili konuşan herkes korkuyla köşelerine sindi. Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu bekleyerek onları evlerine uğurlayacaktık. Ama hafta sonu Aleyna Çakır’ın ardından hayata şüpheli bir şekilde gözlerini yuman Gülay Uygun ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi. Ölüm başka bir şey Allah rahmet eylesin. Ben idama karşıyım, insanların cezalarını çekmesi taraftarayım. Ben insanların adalet karşısında hesap vermesi taraftarayım. Beni tanıyanlar ne kadar üzüldüğünü bilir. Keşke hayatta olsaydı, ben de bu iddiaları hanım efendiyi buraya davet edip sorabilseydim, karşılığını alabilseydim. Ölmüş birinin arkasından bu iddiaları yayınlamak da bana doğru gelmiyor. Şu anda Gülay Uygun’un ölümündeki sır perdesini merak ediyorum. "

''SAVAŞTA BİLE İNSANLAR BİRBİRLERİNE ACISINI YAŞAMA SÜRESİ TANIR''

“Savaşta bile insanlar birbirlerine acısını yaşama süresi tanır. Şu an olay çok taze. Biz bir bu kadar daha tanık bulamayız. Ben adalete inanıyorum. Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora inanıyorum. Gerçek ortaya çıkacak. Keşke Ümit annesi ölmeden önce ben Aleyna’nın intihar edeceğine inanmıyorum deseydi. Keşke anne-babanın yanında dursaydı. Gerçeklerin er ya da gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Ben biraz daha bekleme taraftarayım. Sağduyulu insanların bize Gülay Hanım’ın ölümüyle ilgili bilgi vereceğine inanıyorum.”

ALEYNA ÇAKIR DAVASININ AYRINTILARI

Aleyna Çakır, 3 Haziran’da Keçiören ilçesindeki evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun’un, daha önce Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepki çekti. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, gözaltına alınıpifadesinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı'nın programına katılan Aleyna Çakır’ın anne ve babası, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tutuyordu. Uygun’un annesi Gülay Uygun da 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören’de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

ÜMİTCAN UYGUN'UN 3 HAZİRAN GÜNÜ NEREDE OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

Aleyna Çakırın ölümüyle ilgili soruşturmada ise savcının olay günü Ümitcan Uygun’un evde olup olmadığını tespit etmek için istediği HTS kaydı dosyaya girdi. Savcılığın, kayıtları emniyete göndererek kayıtlarla ilgili detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Çakır’ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen ayrıntılı raporun ise gelmesi bekleniyor.

HTS KAYDI NEDİR?

HTS, yani açılımı ile Historical Traffic Search kullanıcıların telefon kayıtları ile ilgili bilgiler olarak biliniyor. Uygun'un telefonu üzerinden o gün bulunduğu yer tespit edilecek.