Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu için, ''Sanki Puzzle'mdeki 2 parçayı köpeğim yemiş'' dedi

21 yaşında şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili adli tıp raporunun açıklanmasının ardından Müge Anlı bugünkü yayınında konuyu yeniden gündeme getirdi.

Ankara'da evinde bornoz kuşağıyla kapıya asılı halde bulunan asıl adı Sema Esen olan genç kızın ölümü soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor savcılığa ulaştı. Raporda genç kızın ası sonucu öldüğü kesinleşti.

KİMİN ASTIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Müge Anlı'daki Şevket Sözen raporun içini soğutmadığını, soruşturmayla ilgili hala çözülemeyen kısımların olduğunu söyledi.

Anlı'nın yayınına bağlanan ailenin avukatı Umur Yıldırım da, Aleyna Çakır dosyasında hala eksikliklerin olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Aleyna’nın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Aleyna’nın bedeninde ası harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı, (ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit) alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği, ölüm sebebinin ası olduğu belirlenmiştir. Fakat asının kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır" dedi.

SPERMLER ÜMİTCAN'A MI AİT?

Yıldırım, devamında "Yine Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y-STR’nin şüpheli Ümit U.’ya ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hakimliğinden halen izin talep edilmemiştir” şeklinde konuştu.

MÜGE ANLI'DAN İMALI SÖZ

Müge Anlı ise duygularını, ''Sanki Puzzle'mdeki 2 parçayı köpeğim yemiş gibi hissediyorum'' sözleriyle ifade etti. Genç kızın şüpheli ölümü hala aydınlatılamadı.

RAPORUN DETAYLARI

Raporda şu ifadelere yer verildi;

“Otopsisinde alınan doku örneklerinin Kimya ihtisas Dairesinde yapılan tetkikinde tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan toksit maddelerin bulunmadığı bildirildiğine göre; kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı mütalaa olunur.

Otopsisinde kişinin boyun bölgesinde telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiğine göre ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu, adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopside bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem, telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.”