Müge Anlı Arif Verimli neden yok? Arif Verimli öldü mü sağlık durumu nasıl? Arif Verimli neden maske takıyor?

Şüpheli kayıpları kısa süre içerisinde bulan ve cinayet dosyalarını araştırarak soru işaretlerini gideren araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, programında ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Anlı'nın programında yer alan psikiyatrist Arif Verimli hakkında merak edilen sorular gündeme geldi.

MÜGE ANLI'DA ARİF VERİMLİ NEDEN YOK?

Müge Anlı 9 Şubat 2021 tarihli programında Arif Verimli'nin bir süre aramızda olmayacağını açıkladı. Peki neden?

ARİF VERİMLİ ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müge Anlı, Arif Verimli'nin sağlık problemleri nedeniyle testler yapması gerektiğini bu nedenle de bir kaç hafta programa çıkmayacağını bildirdi. Ancak sağlık durumu hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı.

ARİF VERİMLİ NEDEN MASKE TAKIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle maske hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi. Verimli de tedbirlere uyarak maske programda dahil maske takmayı tercih ediyor. Hatta çoğu zaman hukukçu Rahmi Özkan'ın bile yanında oturmayarak sosyal mesafesini koruyor.

65 yaş üzerinde olan Arif Verimli 1 Haziran 1954 doğumludur. İşte Verimli hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Arif Verimli kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Verimli eşi kimdir?