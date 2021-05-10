Müge Anlı bayramda yayınlanacak mı 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük ses getiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ilgiyle bekleniyor. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle bayramını evde geçirecek vatandaşlar yine ekran başında olacak bu kapsamda izleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert bayramda yayınlanacak mı 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert 12-13-14 Mayıs tarihlerinde var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BAYRAMDA YAYINLANACAK MI 2021?

Hafta içi her gün gündemi belirleyen konularıyla ekrana çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bayramda yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Müge Anlı bayramda ekranlarda olmayacak. ATV yayın akışında bayram günler Müge Anlı'nın yer almadığı görüldü. Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 10.00 ile 13.00 arasında ATV ekranlarında olan Müge Anlı canlı yayını bayramda izleyici karşısında olmayacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 12-13-14 MAYIS TARİHLERİNDE VAR MI?

Bayramı evde geçirecek olan izleyiciler ekrana gelecek yayınların neler olacağını araştırıyor. Bu kapsamda geniş izleyicisi bulunan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Atv yayın akışı incelendiğinde programın bayramda ekranlarda olmayacağı anlaşıldı.

10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı, 12 Mayıs Çarşamba günleri Müge Anlı aynı saatte ilginç konularıyla ekranlarda izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Ancak; 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günlerinde ekranlarda olmayacak. Müge Anlı'nın yayın saatinde ekrana gelecek olan yapımlar ise şu şekilde:

13 Mayıs Perşembe-Yabancı sinema "King Kong"

14 Mayıs Cuma- Yerli dizi "Kardeşlerim" ve ardından "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor"