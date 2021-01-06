Müge Anlı bugün 6 Ocak Çarşamba CANLI İZLE linki | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (6 Ocak çarşamba) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (6 OCAK ÇARŞAMBA)

MÜGE ANLI (5 OCAK SALI) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir ayrılık daha son bulmuş Elif öğretmen ve annesinin hasreti son bulmuştu. Doğum yaparken felç kalan Elif öğretmen Iğdır'da eşinin yanından alınıp annesine teslim edildi. Elif öğretmenden güzel haberler geldi. Tedavisi süren ve bacaklarını oynatabilen Elif öğretmen gün geçtikçe iyileşiyor... 17 yıl önce semt pazarına babaları tarafından bırakıln iki kardeş Kadirhan ve Büşra bulundu.

Kadirhan'ınbabası ve annesi ile görüşmek istemediği bilgisi geldi. Büşra'nın cevabı ne olacak? Yayına bağlanacaklar mı? Büşra şu anda biraz heyecanlı olduğunu söyledi. Hakan Bey, yaptıklarından dolayı özür diledi. Büşra böyle bir olaydan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ailesini merak ettiğini fakat duruma da alıştığını, abisi ile yaşamak ve şu anki ailesiyle olmak onu çok mutlu ettiğini anlattı. İstanbul Ümraniye’de mobilyacılık yapan 6 çocuk babası 31 yaşındaki Erdem Uçkan’ın 30 Ağustos 2020’den beri kayıp olduğu belirtildi.

Eşi ile kavga eden Erdem’in eşine şiddet uygulayınca karşı tarafın Dolapdere’de onu dövdüğünü ve o günden sonra Erdem’den haber alamadıklarını belirten annesi canlı yayında. Erdem Uçkan nerede? 4 ay önce İstanbul'da kaybolan 6 çocuk babası Erdem Uçkan bulundu. Canlı yayına bağlanan Erdem, çok bunaldığını, borçları olduğunu o yüzden gittiğini geri geleceğini söyledi.