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Müge Anlı bugün CANLI İZLE 1 Aralık Salı | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmayı an be an sürdürüyor. İşte son bölümde yaşananlar ve bugünkü programın canlı izleme linkleri..

Müge Anlı bugün CANLI İZLE 1 Aralık Salı | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ve ekibi, faili meçhul cinayetler ve kayıpların bulunmasıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İşte ATV 1 Aralık canlı yayın ve Youtube tekrar izleme linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (1 ARALIK SALI)

MÜGE ANLI (30 KASIM CUMA) YOUTUBE TEKRAR

 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tehlikeli bir maceraya atılan 14 yaşındaki Eyüp bulundu. Evine dönen Eyüp'ün babası canlı yayında neler söyledi? Şikayetçi olacak mı? 6 yaşındaki Melike Tahnal'ın ölümü davası devam ediyor. Enişte Tuncer segbis ile savunma yaptı. 14 çocuk babasıyla ilgili korkunç iddialar... Şüphelerin odağındaki kardeşi canlı yayında. Kerem Durur'u foseptik kuyusuna mı attılar? Kaybolduğu gün evde kimler vardı? Kerem Durur'u kim, neden ortadan kaldırdı? Kerem Durur'un eşi Resime Hanım'ın ''camiden kaydoldu'' demesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Şüphelerin odağındaki kardeş Medeni Bey canlı yayında soruları yanıtladı.  Resime Hanım’ın 6 aylık bebeğini tandıra kim attı? O bebek kayıp olan Kerem Durur’un bebeği mi? 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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