Müge Anlı bugün CANLI İZLE 2 Aralık Çarşamba | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Yıllardır ATV ekranlarında her sabah seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleriyle yayımlanmaya devam ediyor. Her sezon farklı konular ele alan Araştırmacı Gazeteci Anlı'nın programı haftanın 3.gününde de canlı canlı ekranlar geliyor. İşte ATV canlı izleme linki ve Youtube tekrar izleme linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (2 ARALIK ÇARŞAMBA)

MÜGE ANLI (1 ARALIK SALI) YOUTUBE TEKRAR

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'dan Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlikli sandalye yardımları devam ediyor. Emanet ayakkabıyla Niğde'den köyünden çıkıp Müge Anlı'ya geldi. 65 yaşındaki Emine Doğan ağabeylerinin tarlasını vermediğini iddia ediyor. Emine Doğan tarlaları için Müge Anlı’dan yardım istiyor. Emine Hanım'ın kardeşi Mustafa Bey, babadan kalan miras hakkını kardeşi Emine Hanım'a geri verecek mi? Kayıp olan Kerem Durur ile ilgili yeni iddialar. Parası için mi ortadan kaldırıldı? Kardeş Medeni Bey yengesi Resime Hanım'ı neden suçluyor? Resime Hanım ve birliktelik yaşadığı Bolat Koyun daha önce tanışıyorlar mıydı? Evleri ne kadar yakındı? Köy muhtarı kentsel dönüşümden önce evlerinin ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Kerem Durur'un kaybolduğu gün birlikte gittik diyen Resime Dönmez'in konuşmaları Kerem Bey'in oğullarını sinirlendirdi. Oğlu İhsan’ın da babasının evde olmadığını söylemesi kafaları karıştırdı. Resime Hanım’ın ölen başka bir bebeği daha mı var? Kerem Durur ile ilgili iddialar…