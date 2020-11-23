Müge Anlı bugün CANLI İZLE (23 Kasım Pazartesi) ATV YOUTUBE tekrar izle

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yani 23 Kasım 2020 Pazartesi de saat 10.00'da evlerinize konuk oluyor. Sabah programlarının vazgeçilmezi haline gelen program büyük bir kitle tarafından her gün sevilerek izleniyor. İşte Müge Anlı bugün CANLI İZLE (23 Kasım Pazartesi) ATV YOUTUBE tekrar izleme linkleri hakkında detaylar ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (23 KASIM PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (20 KASIM CUMA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON YAŞANANLAR

Ayşe Hanım, 17 yaşında evlendiğini hep şiddet ve hakaret gördüğünü hatta tarlada kafasına taş attığını sürekli başının ağrıdığını doktora götürdüğünü bu yüzden eşinin kendisini dövüp kulağını patlattığını kulağının dövmekten patladığını hastanenin tespit ettiğinde şikâyetçi misin diye sorulduğu ifade etti.

Gidecek yeri olmadığı için şikâyetçi olmadığını söyleyen Ayşe Hanım bu yüzden eşinin yüzünü görmek istemediğini belirtti. Yurdacan Bey nişanlısı Nuran Hanım Ayşe Hanım’ın nafaka alamadığı için boşanmadığını hakkını verse boşanacağını söyledi. Ayşe Hanım eşinin kendisini yayında acındırdığını buna kimsenin inanmamasını evlenirken kendisine 10 sarı lira aldığını daha sonra 10 bilezik aldığını onları satıp Gördes’ten ev aldıklarını açıkladı. Nuran Bey Yurdacan Bey’in kendisinden gelip önce 5000 daha sonra 10.000 TL ve kredi kartını kullandığını bankalara borç yaptığını o yüzden aslı kendisine borçlu olduğunu anlattı. Nuran Hanım ayrıca Yurdacan Bey’in kendisini Azeri bir kadın ile aldattığını ona da 10.000 TL verdiğini söyledi. Ahmet Çakır telefonla yayına bağlandı. (Nuran Hanım’ın eski sevgilisi) Ahmet Bey Nuran Hanım’ın kendisini de kandırdığını tam nikâh merasimi yapacağı sırada telefonlarını kapattığını kendisine altın küpe zincir aldığını anlattı. Hakan Kayma yayına geldi.

Hakan Kayma rahatsızlığında dolayı eve yattığını Makbule Hanım öldürülmeden 2 gün önce çok rahatsızlandığını hastaneye kaldırıldığını o yüzden köye dönmediğini o yüzden merkezde kaldığını o dönem cenaze olayının olmadığını cenaze bulununca köyde olduğunu ve internette öğrendiğini söyledi. Kerem Bey 74 yaşında evli ve 7 çocuğu olmuş daha sonra Resmine Hanım’ı kuma olarak almış ondan da 7 tane daha çocuğu olduğu belirtildi. Ailesinin Kerem Bey’in Alzheimer hastası olduğu söylüyorlar. Yayına kuma Resime Hanım ve onun birlikte yaşadığı Bolat Bey ile ilk evliliğinden olan iki kızı da katıldı. Müge Anlı Kerem Bey’in dini nikâhlı eşi Resime Hanım’ın kaybolma ile ilgili 4 farklı senaryo anlattığını aktardı.