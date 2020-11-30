Müge Anlı bugün CANLI İZLE 30 Kasım Pazartesi | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı Pazartesi günü de kaldığı yerden devam ediyor. Yıllarca Türkiye gündemine bomba gibi düşen cinayetleri işleyen ve adından sıkça söz ettirmeyi başaran başarılı gazetesi Müge Anlı bugün de ele aldığı bir konuya dikkat çekiyor. İşte 30 Kasım Pazartesi bugün ATV canlı izleme ve Youtube tekrar, kesintisiz izleme linkleri..

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (30 KASIM PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (27 KASIM CUMA) YOUTUBE TEKRAR

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kayıp Fatma Özay'ın başına neler geldi? Fatma Hanım ailesiyle görüşmeyi kabul etti mi? Yıllar sonra anne kız canlı yayında kavuştu. Selver Hanım, annesi Yeter Özyurt'la görüşünce neler yaşandı? Dün babası İsmail Beyi de bulan Selver'in babasının talebi ne? Canlı yayınımıza bağlanan Süleyman Koca, Selver Hanım hakkında neler söyledi? Şiddet iddialarına ne yanıt verdi? Kerem Bey kaybolunca eşi tarafından suçlanan eski yenge Songül Hanım canlı yayında. Songül Hanım kayıp Kerem Bey hakkına neler anlattı? Medeni Bey'in iddiaları doğru mu? Müge Anlı’dan bir müjdeli haber daha Caner bulundu. Hepsi ve çok daha fazlası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te.