Müge Anlı bugün CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe | ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Sabahları ekranlarda gündem belirleyen program Müge Anlı İle Tatlı Sert 13.sezonuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen program bugün de haftanın 4.gününde birbirinden dikkat çeken konularıyla yoğun ilgi görüyor. Sizler de sevilen programı kaçırmadan kesintisiz canlı yayınla izlemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. İşte ATV canlı izleme seçeneği ve Youtube tekrar izleme seçeneği...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 31 ARALIK PERŞEMBE

MÜGE ANLI 30 ARALIK ÇARŞAMBA YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Aylin öğretmen... Eğitimle şiddetin karşısında durdu, şiddet kurbanı oldu. Eski erkek arkadaşı hayatını elinden aldı. 48 yaşındaki Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde 10 yıl önce tanıştığı ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından 29 Aralık sabahı öldürüldü. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi Poyraz 3 Ağustos günü İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kayıplara karışmıştı. 5 aydır ulaşılamayan Yiğit nerede? Babası oğlunu aramak için canlı yayında... Akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katleden katil zanlısı adliyeye sevk ediliyor...

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının gözaltı süresi sona erdi. Erkek arkadaşıyla görüşmek için çıkan 34 yaşındaki Zeynep Güngör 16 aydır kayıp. İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolan 4 çocuk annesi Zeynep Hanım nerede, kiminle? İrfan Demir, yoğun bakıma Ecevit Bey'in yanına girdiğini anlattı. Kardeşini en son ne zaman gördüğünü soran İrfan Bey, Zeynep Güngör'ü bir okulun önüne bırakıldığını öğrendiğini söyledi. Ecevit Bey'in kardeşi Melek'i suçladığını anlattı.