Müge Anlı bugün CANLI İZLE 5 Ocak Salı| ATV CANLI İZLE YOUTUBE

Şüpheli cinayetleri ve kayıpların işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 5 Ocak 2021 Salı tarihli bölümüyle ekranlarda... Hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayımlanan program reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Fenomen sunucu Müge Anlı'yı izleme linkleri için seçenekler haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (5 OCAK 2021 SALI)

MÜGE ANLI (4 OCAK 2021 PAZARTESİ) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

14 yaşındaki liseli çocuk bulundu. Kaybolduktan 5 ay sonra bulunan 14 yaşındaki Yiğit Fevzi emniyet güçleri tarafından babasına teslim edildi. Teyzesini de ziyaret eden Yiğit Fevzi annesi ile de telefonla konuştu. Aylar sonra annesiyle konuşan Yiğit Fevzi bunca zaman ne yaptı? İki hafta önce Isparta'da kaybolan kayıp Gülsüm Doğan ile ilgili sıcak gelişme... Görgü tanığı izleyicinin verdiği ifade sayesinde arama çalışmaları başladı. Dağlık alanda her yer incelenirken karadan ve havadan kayıp kadına ait bir iz arandı. 13 gün sonra gelen acı haber. Gülsüm Doğan ölü olarak bulundu...

18 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da kızının evindeyken kuzeni ile buluşmak için evden çıkan kadın kameralara takılmıştı. Sevgilisi olduğu ortaya çıkan kuzeni Mehmet Taşdelen ile buluşmuşlar ve bir daha 42 yaşındaki kadından haber alınamamıştı... Sonuç Mehmet Taşdelen'in dediği gibi olmuştu. Yayının ardından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen nasıl öldürdüğünü ve nereye gömdüğünü anlattı... Cinayet itirafından sonra toplanan deliller ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. -18 derecede Erciyes'e tırmandılar.

3 Bin 917 Metreden ''Müge Anlı'' mesajı. Türkiye dağcılık federasyonuna bağlı Kayseri Dağcılık kulübünün Erciyes Dağına çıkıp Müge Anlı için pankart astığı anlar canlı yayında gösterildi. 16 aydır kayıp olan Zeynep Güngör'e ne oldu? 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün şüpheli kaybı. Ağabeyi ne dedi, kimi suçladı? Zeynep Güngör'ün kardeşleri adli tıp'ta kimliği belirlenemeyen cenazelere baktılar. Kardeşi cenazeler arasında kardeşini bulamadı.