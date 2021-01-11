Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 11 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Ocak Pazartesi) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 14 Ocak Pazartesi canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (11 OCAK PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (8 OCAK CUMA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki çocuk dün bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaybolan küçük çocuğun bulundu haberi verildi. Esenler’de bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak’ın katil zanlısının çok sarhoş olduğunu ve ayıldıktan sonra cinayeti işlediğini itiraf ettiği ve sorgusuna devam edildiği bilgisi verildi. 64 yaşındaki cezaevi firarisi katil zanlısı Neriman Hanım’ı 20 yıldır tanıdığını söylediği belirtildi. Müge Anlı, Aleyna’nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna’nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA ‘nın Ümitcan Uygun’a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi. Aleyna Çakır’ın avukatı Umur Yıldırım telefon hattında, Aleyna’nın tırnaktan ve genital alınan hücrelerin Y hücresine rastladığını ve tırnağın bir boğuşmada olabileceğini ve sperm hücresinin de zorla veya isteğe bağlı olarak bir cinsel birleşmeyi ön gördüğünü belirtti. Burada amaç Ümitcan’ı suçlamak olmadığını fakat örnek alınıp incelenmesi ve karşılaştırması gerektiği belirtildi. Neriman Kıvrak’ın katil zanlısı Cemal Şen’in Anadolu Adalet Sarayı’na nakli canlı gösterildi. Katil zanlısı olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Zeynep Güngör’ün katili kim? Şüphelenilen erkek arkadaşı canlı yayında…