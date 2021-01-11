Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 13 Ocak Çarşamba kesintisiz izle| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak Çarşamba) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 13 Ocak Çarşamba canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (13 OCAK ÇARŞAMBA)

MÜGE ANLI (12 OCAK SALI) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annelerine televizyon kırıldı şakası yaptılar. Anneye canlı yayında ''Müge Anlı'' şakası. Karşısında Müge Anlı'yı gören kadının mutluluğu canlı yayında. Eşiyle birlikte çalışmak için seraya gitmişti, çalıştığı muz serasında öldürüldü. Korkunç cinayet... Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Ali Toprak cinayetindeki soru işaretleri... Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşinin yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı... Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım’ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım’ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi. Zeynep Güngör cinayetinde 5. gün. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Beklenen itiraf geldi. Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti. ''Tartışırken kazayla kalbinden bıçakladım'' diyen katil zanlısı cinayeti tek başına işlediğini söyledi.