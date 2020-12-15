Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 15 Aralık Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Başarılı Gazeteci Müge Anlı son bölümünde ekranlara taşıdığı bir olayla yine adından söz ettirdi. Adana'da 16 yaşındaki engelli genç kızın 28 yaşındaki bir erkek tarafından kaçırılması gündem olmuştu. Ailenin evine misafir olarak gidip yanında getirdiği baklavayla herkesi uyutup Emine adındaki engelli kızı kaçıran erkek Müge Anlı ekibi tarafından bulundu. Genç kız da kaçıran kişinin ablasının evinde bulundu. İşte son bölüm özetinin ardından 15 Aralık yani bugünün canlı yayın linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (15 ARALIK SALI)

MÜGE ANLI (14 ARALIK PAZARTESİ) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevgi İzi ailesi büyümeye sevdiklerimiz güvende kalmaya devam ediyor. 46 yaşındaki engelli vatandaş 12 Aralık Cumartesi günü Antalta'daki evinden çıkıp kaybolmuştu. Kolundaki Sevgi İzi sayesinde bulundu ve ailesine teslim edildi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 4 ay önce kaçarak evlenmişti 18 yaşındaki Ece Çiçek, yaşı küçük olduğu için beklemesini istemişti ailesi ama evlenmek için can attığı eşi sadece 4 ay sonra canını aldı.

Evinde 4 Aralık akşamı işlenen korkunç cinayet göz göre gelmişti. Annesine gelinlikli fotoğrafını yollamış akşamına ise ölüm haberi gelmişti. Tartıştık öldürdüm diyen eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 Aralık'ta görme ve işitmeli engeli olan Emine'yi yaşı küçük diye ailesi vermek istememişti. 28 yaşındaki Muhammet Elçin ile söz yapmışlardı.

Sözlendiği gencin getirdiği baklavadan herkes uykuya daldı. 16 yaşındaki engelli Emine Elbüken, sözlendiği kişi tarafından kaçırıldı. Emine'nin ablası canlı yayında. Kardeşi Medeni, eski eşini cinayetle suçlamıştı. Medeni Durur'un eski eşi Kerem Durur'u öldürüp dolapta mı sakladı? Kerem Durur’la ilgili iddialar… 14 çocuk babası adama kim, ne yaptı? 16 yaşındaki Emine bulundu.