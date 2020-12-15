Adnan Oktar örgütüne operasyon: Aralarında doktor ve öğretmenin de olduğu çok sayıda gözaltı var!BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte sefer bilgileriFenerbahçe'nin rakibi Karacabey Belediyesporİrem Derici yılbaşı sokağa çıkma yasağını duyunca bakın ne yaptı?Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandıMSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMert Ramazan Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mert Ramazan Demir'in oynadığı film ve dizilerYılbaşındaki IŞİD saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti: Reina şimdi de icralık oldu!15 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yıldızları!Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 15 Aralık Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 15 Aralık Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün de (15 Aralık 2020) canlı yayın ile ATV ekranlarında. Son bölümde yaşananların ardından bugünkü bölümü merakla bekleyenler için canlı yayın izleme linki haberimizde.

Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 15 Aralık Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Başarılı Gazeteci Müge Anlı son bölümünde ekranlara taşıdığı bir olayla yine adından söz ettirdi. Adana'da 16 yaşındaki engelli genç kızın 28 yaşındaki bir erkek tarafından kaçırılması gündem olmuştu. Ailenin evine misafir olarak gidip yanında getirdiği baklavayla herkesi uyutup Emine adındaki engelli kızı kaçıran erkek Müge Anlı ekibi tarafından bulundu. Genç kız da kaçıran kişinin ablasının evinde bulundu. İşte son bölüm özetinin ardından 15 Aralık yani bugünün canlı yayın linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (15 ARALIK SALI)

MÜGE ANLI (14 ARALIK PAZARTESİ) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevgi İzi ailesi büyümeye sevdiklerimiz güvende kalmaya devam ediyor. 46 yaşındaki engelli vatandaş 12 Aralık Cumartesi günü Antalta'daki evinden çıkıp kaybolmuştu. Kolundaki Sevgi İzi sayesinde bulundu ve ailesine teslim edildi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 4 ay önce kaçarak evlenmişti 18 yaşındaki Ece Çiçek, yaşı küçük olduğu için beklemesini istemişti ailesi ama evlenmek için can attığı eşi sadece 4 ay sonra canını aldı.

Evinde 4 Aralık akşamı işlenen korkunç cinayet göz göre gelmişti. Annesine gelinlikli fotoğrafını yollamış akşamına ise ölüm haberi gelmişti. Tartıştık öldürdüm diyen eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 Aralık'ta görme ve işitmeli engeli olan Emine'yi yaşı küçük diye ailesi vermek istememişti. 28 yaşındaki Muhammet Elçin ile söz yapmışlardı.

Sözlendiği gencin getirdiği baklavadan herkes uykuya daldı. 16 yaşındaki engelli Emine Elbüken, sözlendiği kişi tarafından kaçırıldı. Emine'nin ablası canlı yayında. Kardeşi Medeni, eski eşini cinayetle suçlamıştı. Medeni Durur'un eski eşi Kerem Durur'u öldürüp dolapta mı sakladı? Kerem Durur’la ilgili iddialar… 14 çocuk babası adama kim, ne yaptı? 16 yaşındaki Emine bulundu.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT