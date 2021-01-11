Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 15 Ocak Cuma kesintisiz izle| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Ocak Cuma) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 15 Ocak Cuma canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (15 OCAK CUMA)

MÜGE ANLI (14 OCAK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

7 Ocak'ta kaybolmuştu İzzet Döndü. Kendisinden haber alamayan kardeşi Meral Döndü, Müge Anlı'ya koştu. Dün yayın sırasında dakikalar içerisinde gelen bir fotoğrafla sevince boğuldu Meral Hanım, fotoğraftaki kişi İzzet Bey idi. Ağabeyi bir hafta sonra İznik'te bulundu. 46 yaşındaki İzzet Döndü evine geri döndü... Ağabeyini bulmaya gelen bir genç kadının dramı. Meral Hanım arsa ile kredi çekip iş kurmayı planladığı adamın kendisini dolandırdığını evlenmek üzere eşinin ağabeyinin de bu dolandırıcılık işine karıştığını arsayı kurtarmak için evini sattığını ve sokakta kaldığını o yüzden ilçeye taşındıklarını anlattı. Akabinde kredi çekip borçlandığını evleneceği adamın da evli çıktığını şu anda çok borçlu olduğunu o kişi ile sosyal medyada tanıştığını sözlerine ekledi. Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdü. 112'yi aradı, ''Ormanda bir kadını vurdular'' dedi.

Bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı. Alime Toprak doğruyu söylüyor mu? Çelişkili sözleriyle dikkat çeken Alime, kocası Ali Toprak'ın define bulmadığını söyledi. Arkadaşlarıyla define aramak için gittiği ama para eden şeyler bulmadığını, değersiz şeyler bulduğunu söyledi. Cinayetin ardından olay yerinden geçen görgü tanığı konuştu. Görgü tanığı, ''Alime Toprak'ın ellerini yıkarken kolunda kan farkettim'' dedi. Alime Toprak ise bu iddiaya ''Eşimi kaldırırken bütün vücudum kan oldu'' dedi.