Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 17 Aralık Perşembe| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Müge Anlı bugün yani 17 Aralık 2020 Perşembe günü de yine dopdolu merak uyandıran konularıyla gündemi oluşturmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran Fenomen program Müge Anlı'yı canlı ve ya tekrar izlemek için linkler haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (17 ARALIK PERŞEMBE)

MÜGE ANLI (16 ARALIK ÇARŞAMBA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'dan akülü ve tekerlikli sandalye yardımı. Müge Anlı'nın ekibine ulaşarak akülü ve tekerlikli sandalye talebinde bulunan izleyiciler tek tek aranarak sandalyelerinin yola çıktığı haberi verildi. 5 akülü ve 13 tekerlikli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için yola çıktı. Günlerce her yerde 3 çocuk babası adam arandı. Kaybının 19. Gününde düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri evde ve Selim Özbay'ın aracında bir iz bulmaya çalıştılar... Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yeğeni Selim Özbay, sağlık kontrolüne götürülürken şüphelerin gerçek olmadığını söyleyerek kuzenlerine seslendi. Mustafa Özbay soruşturmasında sıcak saatler...

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç’ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parası hep Sakine Hanım’ın hesabına geçirdiği iddia edildi. İzmir Urla’da yaşadığı evinden 23 gün önce kayıplara karışan Hamdi Kılıç’ın yakınları ise birlikte yaşadığı kişiden şüpheleniyor... Kayıp Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı kişi canlı yayında. İzmir depreminden 2 gün sonra Saniye Hanım neden Hamdi Bey'i Urla'ya götürdü? 70 yaşındaki Hamdi Kılıç 2 kilometre neden yürüdü? Yayına bağlanan Hamdi Kılıç'ın köylüsü Ahmet Acar, Saniye Hanım'ın eski eşinin çobanları olarak Hamdi Bey'i tanıdığını söyledi. Sakine Hanım, her gün aradığını fakat Hamdi Bey’e kendisinin de ulaşamadığını söyledi. Peki Sakine Hanım, Hamdi Bey’in kaybolduğu gün jandarmayı aradı mı? Mustafa Özbay'ın kayıp soruşturması...

Jandarmadan yeni bir gözaltı. Yeğen Selim Özbay'ın eşi Binnur Özbay'da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Beş yıldır kayıp olan Hüseyin Cura'ya ne oldu? Eşi, manevi kızı ve yeğeni canlı yayında. Müge Anlı, resmi kayıtlara göre Hüseyin Bey'in 2013 yılında Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığını resmi olarak Gürcistan'dan geldiğini ve bu tarihten itibaren yurtdışına girişi ve çıkışı olmadığını söyledi.