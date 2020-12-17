Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 18 Aralık Cuma| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Müge Anlı bugün yani 18 Aralık 2020 Cuma günü de yine dopdolu merak uyandıran konularıyla gündemi oluşturmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran Fenomen program Müge Anlı'yı canlı ve ya tekrar izlemek için linkler haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (18 ARALIK CUMA)

MÜGE ANLI (17 ARALIK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Özbay kayıp soruşturması... Şüphelilerin gözaltındaki üçüncü günü 6 kişi gözaltında. Müge Anlı, iki yeğenin sağlık kontrolü sırasında rahat olduklarını iletti. Mustafa Özbay 21 gündür kayıp? Mustafa Bey nerede? Eşinin ismini söyleyip yardım istediler. 91 ve 84 yaşındaki Özer çiftine hırsızlık şoku! 91 yaşındaki emeklilerin tüm birikimini çaldılar. Bir milyon liraya yakın birikimlerini kim çaldı? Kayıp Hamdi Kılıç ve Sakine Akdeniz'le yaşayan dünür Ali Çetin konuştu.

Dünürü Sakine ile ilişkisi olduğu iddialarını kabul etmeyen Ali Bey, Hamdi Bey’in çok yalan söylediği için birilerinin arabasına alıp gittiğini düşündüğünü devletin arayıp bulmasını belki de başka bir kadın daha vardı onun yanına gittiğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Hamdi Kılıç'ın birliktelik yaşadığı Sakine Akdeniz konuştu. Hamdi Bey'in evi olduğunu parası olduğunu bilmediğini söyledi.

Kayıp adamın aile ilişkilerinden de bahsetti Sakine Hanım, Hamdi Bey'in kızlarıyla görüşmediğini, Kayseri'ye ve İzmir'e evlenmek için gittiğini söyledi. Sakine Akdeniz dünürüyle ilişkisi var iddialarını ise yalanladı.