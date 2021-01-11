Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak Pazartesi) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 18 Ocak Pazartesi canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (18 OCAK PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (15 OCAK CUMA) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hamdi Kılıç kayıp olarak aranıyordu, İzmir'de çiftlik evinden kaybolmuştu. 70 Yaşındaki adamın acı sonu... Hamdi Kılıç 52 gün sonra sevgilisinin evinin yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın ölümü araştırılıyor... 70 yaşındaki adam sevgilisinin evinde kayboldu. Kaybının 52. Gününde soru işaretleriyle dolu acı sonu. Günlerce süren arama çalışmaları sırasında hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki adamın sevgilisi Sakine Akdeniz'in çiftlik evinin yakınında ölü olarak bulunması pek çok işaretini de beraberinde getirdi. Hamdi Bey’in kızı babasının mallarına sahip çıkamadığı gerekçesiyle kendisi hakkında vesayet davası açtırdığı belirtildi. Bir yandan bu davanın haklı olduğunu belirtti. Saime Hanım, babalarının kendilerine kızsa neden intihar edeceğini sorguladı.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...