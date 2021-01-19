Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 19 0cak Salı| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 19 OCAK SALI

MÜGE ANLI 18 OCAK PAZARTESİ YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç yıldır kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Hakan Bey bulundu. Yakınları hayatından endişe ediyordu. Üç yıldır kayıptı Cuma günü bulundu. Bir seyircinin telefonuyla kayıp adama ulaşıldı. Telefonla ulaşılan Hakan Bey, Esenyurt'a gideceğini söyledi. Ekipler Esenyurt'a evine gitti. Ailesiyle kavuşan Hakan Bey ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu. 46 yaşındaki İzzet Bey'in tedavisi başlıyor. İzzet Döndü ’nün sevgi izi yaptırıp kardeşi Meral Döndü tarafından Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesine yatırdığını iyileşmesi için gerekenlerin yapılacağı bilgisi verildi. Erdem-Ceylan çiftinin yeni hayatı. Müge Anlı'da hayaller gerçek oluyor. Erdem-Ceylan çiftinin değişen hayatı. Evleri yenilen çift ve çocukları artık mutlu. Ceylan Hanım bu sefer mutluluktan ağladı. Aile çocukları ile birlikte canlı yayında... Gizli Tanık saat 16.30 arasında Âlime Hanım’ın elinde beyaz bir şişe olduğunu Ali Toprak’ın elindeki telefonla oynadığını ama Alime’nin sürekli eşiyle tartıştığını söylediğini ayrıca evlerinin seraya çok yakın bir yerde olduğunu söyledi. Alime Toprak'ın cinayetle ilgili şüphelendiği Çetin Tunç konuştu.